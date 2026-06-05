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Visszahúzták a forintot, ma ítéletet mondanak Magyarországról
Deviza

Visszahúzták a forintot, ma ítéletet mondanak Magyarországról

Portfolio
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Erősödéssel kezdte a napot a forint péntek reggel, délelőtt azonban korrigált. Ma több adat is érkezik, illetve este a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését.
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Teljes az európai GDP-rangsor, a középmezőnybe csúszott vissza Magyarország

Görögország és Luxemburg adatközlésével ma teljessé vált az európai uniós 2026. első negyedéves GDP-növekedési rangsora. A magyar gazdaság teljesítménynövekedése az első negyedévben a jobbak közé tartozott, de az egy évre visszatekintő GDP-növekedés - hiába hozott végre hosszú idő után négy egymást követő negyedév kisebb-nagyobb bővülést - így is csak az uniós középmezőnyre volt elég. Az első negyedéves növekedési rangsor abszolút nyertese Dánia, de erős gazdasági dinamikával rendelkezik Málta, Lengyelország, Szlovénia és Ciprus is. Az uniós és euróövezeti tagországok átlagos növekedése nagyot csökkent az előzetesen publikált adatokhoz képest - ez főként a külföldi nagyvállalatok elszámolásai által torzított ír GDP visszaesésnek köszönhető.

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Teljes az európai GDP-rangsor, a középmezőnybe csúszott vissza Magyarország
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Visszafordult a forint

Délhez közeledve visszarendelték a startvonalra a forintot. Az euró/forint kurzus 354,3-as szintnél jár.

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Stabil a forint

Délelőtt 353,8-as szinten mozog az euró/forint kurzus, vagyis érdemi mozgást nem látunk.

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Kapaszkodik a forint, ma ítéletet mondanak Magyarországról

Péntek reggel 353,7-es euró/forint kurzust látunk, ami 0,15%-os erősödést jelent a hazai deviza szempontjából.

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A dollárral szemben 304,5-nél jár a kurzus, ez 0,2%-os felértékelődést jelent.

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Pénteken sűrű nap lesz:

  • az MNB közzéteszi a májusi devizatartalékok alakulását,
  • a KSH publikálja az áprilisi ipari termelési adatot,
  • este pedig a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését.

Délelőtt 10 órakor pedig kormányszóvivői tájékoztatón ismerhetjük meg a tegnapi kormányülés döntéseit.

Nemzetközi oldalon az euróövezeti első negyedéves GDP második becslése, valamint az amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz a hét legfontosabb eseménye: délután érkeznek a májusi átlagos órabérek és a nem mezőgazdaságban dolgozók foglalkoztatottsági adatai.

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