Visszahúzták a forintot, ma ítéletet mondanak Magyarországról

Görögország és Luxemburg adatközlésével ma teljessé vált az európai uniós 2026. első negyedéves GDP-növekedési rangsora. A magyar gazdaság teljesítménynövekedése az első negyedévben a jobbak közé tartozott, de az egy évre visszatekintő GDP-növekedés - hiába hozott végre hosszú idő után négy egymást követő negyedév kisebb-nagyobb bővülést - így is csak az uniós középmezőnyre volt elég. Az első negyedéves növekedési rangsor abszolút nyertese Dánia, de erős gazdasági dinamikával rendelkezik Málta, Lengyelország, Szlovénia és Ciprus is. Az uniós és euróövezeti tagországok átlagos növekedése nagyot csökkent az előzetesen publikált adatokhoz képest - ez főként a külföldi nagyvállalatok elszámolásai által torzított ír GDP visszaesésnek köszönhető.