Simon Johnson: Valójában mekkora károkat okoz a Hormuzi-szoros körüli patthelyzet?

Donald Trumpnak három fő célja van a Perzsa-öböl térségében: az iráni atomprogram felszámolása, a Hormuzi-szoros tartós újranyitása, valamint az, hogy ne őt okolják azért, hogy „elvesztette” Tajvant Kína javára. Az amerikai elnök számára a rossz hír az, hogy ezek közül legfeljebb kettőt tud megvalósítani.

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A Hormuzi-szoros részleges újranyitása a közeli jövőben bekövetkezhet. De vajon közelebb kerültünk-e egy tartós regionális rendezéshez?

Az uralkodó narratíva szerint az Egyesült Államok elvesztette a kontrollt a Perzsa-öbölben kialakult helyzet felett. Kétségtelen, hogy Irán egy olyan erős ütőkártyára tett szert – a szoroson áthaladó hajók fenyegetésének képességére –, amellyel korábban nem rendelkezett. Ebben az értelemben az USA-val való kapcsolatában az erőviszonyok Irán felé billentek. Ez a változás az Iránhoz kapcsolódó hajózást sújtó amerikai blokáddal együtt, négy lehetséges forgatókönyvet vetít előre:

Kína közvetítésével egy tartós béke jön létre,

Irán káoszba süllyed,

az USA teljesen kivonul a térségből,

vagy a status quo valamilyen zavaros változata folytatódik.

A jó hír Donald Trump amerikai elnök számára, hogy továbbra is nála van a kezdeményezés lehetősége, és valószínűleg kiválaszthatja a számára legkedvezőbb forgatókönyvet. Trump azonban továbbra is komoly problémával néz szembe, mivel három fő célja van: