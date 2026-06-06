Simon Johnson: Valójában mekkora károkat okoz a Hormuzi-szoros körüli patthelyzet?

A Hormuzi-szoros részleges újranyitása a közeli jövőben bekövetkezhet. De vajon közelebb kerültünk-e egy tartós regionális rendezéshez?
Az uralkodó narratíva szerint az Egyesült Államok elvesztette a kontrollt a Perzsa-öbölben kialakult helyzet felett. Kétségtelen, hogy Irán egy olyan erős ütőkártyára tett szert – a szoroson áthaladó hajók fenyegetésének képességére –, amellyel korábban nem rendelkezett. Ebben az értelemben az USA-val való kapcsolatában az erőviszonyok Irán felé billentek. Ez a változás az Iránhoz kapcsolódó hajózást sújtó amerikai blokáddal együtt, négy lehetséges forgatókönyvet vetít előre:
- Kína közvetítésével egy tartós béke jön létre,
- Irán káoszba süllyed,
- az USA teljesen kivonul a térségből,
- vagy a status quo valamilyen zavaros változata folytatódik.
A jó hír Donald Trump amerikai elnök számára, hogy továbbra is nála van a kezdeményezés lehetősége, és valószínűleg kiválaszthatja a számára legkedvezőbb forgatókönyvet. Trump azonban továbbra is komoly problémával néz szembe, mivel három fő célja van:
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