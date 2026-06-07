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340 forintos euró jöhet 2027-ben? Kiderül a Portfolio befektetői klubján!
Deviza

340 forintos euró jöhet 2027-ben? Kiderül a Portfolio befektetői klubján!

Portfolio
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A forint erősödése és a magyar kötvénypiacok átalakulása izgalmas kérdéseket vet fel a gazdasági szereplők számára. 2026. június 24-én online befektetői klubunkon járjuk körül, hogy mi áll a magyar deviza megerősödése mögött, és mire számíthatunk a következő hónapokban. A Portfolio szakmai eseményén vezető elemzők és piaci szakértők segítségével megfejtjük a forint jövőjét.

A magyar forint elmúlt időszakbeli erősödése számos kérdést vet fel a piaci szereplőkben. Vajon csak a politikai változások állnak a háttérben, vagy más fundamentális tényezők is szerepet játszanak ebben a folyamatban? A június 24-i Signature befektetői klubon

részletesen megvizsgáljuk, hogy milyen tényezők vezettek a jelenlegi helyzethez, és hogyan alakulhat a forint árfolyama a következő hónapokban.

Az esemény keretében neves elemzők és piaci szakértők osztják meg véleményüket a magyar deviza kilátásairól. Beke Károly és Kaszab Balázs Portfolio elemzők bemutatják a fundamentális és technikai elemzések eredményeit, míg a kerekasztal-beszélgetésben Bebesy Dániel (Erste Alapkezelő), Becsey Zsolt (UniCredit Bank) és Trippon Mariann (CIB Bank) szakértők vitatják meg az erős forint gazdasági hatásait.

A program során választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy valóban elérhetjük-e a 340 forintos euróárfolyamot 2027-ben, és milyen kihívások várnak az új kormányra a gazdaságpolitika terén. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy mely szektorok és vállalatok számára jelent előnyt, illetve hátrányt a forint erősödése, és milyen stratégiákkal lehet kezelni ezeket a hatásokat.

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Az online klubon a részvétel Portfolio Signature PRO és ULTRA előfizetéssel ingyenes, csak regisztrációt igényel.

Az esemény fő témái:

  • Merre mehet a forint a következő hónapokban?
  • Látunk még a mostaninál sokkal gyengébb árfolyamot?
  • Meddig tarthat az erősödés, tényleg jöhet akár a 340-es euró 2027-ben?
  • Milyen feladatai vannak az új kormánynak, és hogyan hathat a gazdaságpolitika a forintra?
  • Kik az erős forint nyertesei és vesztesei?
  • Mit tehetnek a vállalatok, hogy kivédjék a negatív hatást?

Kiknek ajánljuk?

  • Minden Portfolio Signature PRO előfizetőnek
  • Deviza-és kötvénypiac iránt érdeklődőknek
  • Vállalatvezetőknek
  • Befektetőknek

Ne maradj le erről az izgalmas szakmai eseményről! Regisztrálj most a konferencia weboldalán, és szerezz értékes betekintést a magyar devizapiac aktuális folyamataiba. A részvétel online formában történik, így bárhonnan csatlakozhatsz.

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Információ és jelentkezés

Részvételi feltételek

Az online közvetítés június 24-én 17:30-kor kezdődik, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO és ULTRA előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.

Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO, vagy ULTRA előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. A PRO csomag éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza a Signature befektetői klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal.

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