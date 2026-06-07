Másfél évtizedes mélypontra bukott a devizájuk, a kormány azonnali válaszlépést ígért a spekulánsok ellen

Szigorú fellépést ígért a dél-koreai pénzügyminiszter a spekulatív és illegális devizakereskedelem ellen, miután a won árfolyama 2009 óta nem látott mélypontra süllyedt a dollárral szemben, átlépte az 1550-es lélektani határt a dollárral szemben, ami a leggyengébb szintet jelenti közel másfél évtizede. Ku Jun Csol egy rendkívüli piaci helyzetértékelő megbeszélésen jelentette be, hogy a hatóságok nem tolerálják a won szélsőséges árfolyam-ingadozását és az egyoldalú spekulatív kereskedést.

Szigorú fellépést ígért a dél-koreai pénzügyminiszter a spekulatív és illegális devizakereskedelem ellen, miután a won árfolyama több mint 15 éve nem látott mélypontra süllyedt a dollárral szemben – számolt be a Reuters.

Ku Jun Csol pénzügyminiszter egy vasárnapi, rendkívüli piaci helyzetértékelő megbeszélésen bejelentette, hogy

a hatóságok a továbbiakban nem tolerálják a won szélsőséges árfolyam-ingadozását, valamint az egyoldalú, spekulatív kereskedés okozta elmozdulásokat.

A tárca közleménye szerint a miniszter határozott fellépést helyezett kilátásba a spekulánsokkal szemben.

A bejelentés közvetlen előzménye, hogy a won péntek este átlépte az 1550-es lélektani határt a dollárral szemben, ami 2009 óta a leggyengébb szintet jelenti. A dél-koreai hatóságok jelenleg is az árfolyamvesztés megfékezésén dolgoznak.

Forrás: Reuters

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