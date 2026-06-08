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Hullámzó kereskedés hétfőn a forintpiacon
Deviza

Hullámzó kereskedés hétfőn a forintpiacon

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A pénteki és hétfő délelőtti gyengélkedés után fordult a hangulat a forint piacán, kora délután ledolgozta korábbi esését a magyar deviza, de még mindig gyengül a vezető devizákkal szemben.
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Kis forintgyengülés

Mérsékelten gyengül a forint a vezető devizákkal szemben, az euróval szemben 0,3, a dollárral szemben pedig 0,1 százalékos a gyengülés. A forint ezzel kilóg a régiós devizák közül, hiszen a cseh korona és a lengyel zloty stagnál az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nyugodtan zajlik a délután

A nap második felében nincsenek nagy kilengések a piacon, az euró-forint 356 körül jár, ami 0,15%-kal magasabb a péntek estinél, míg a dollár 308,6 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ledolgozta mai esését a forint

Kora délutánra magára talált a forint, a 355,5-ös euróárfolyam már megegyezik a péntek estivel, vagyis teljesen ledolgozta délelőtti gyengülését a magyar deviza. A dollár közben gyengült az euróval szemben miután Irán bejelentette, hogy máris leállítja az egyhetesre tervezett támadásokat Izrael ellen.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Még mindig inkább a gyengülés fenyeget

Továbbra is inkább felfelé tart az euró-forint árfolyam, a délelőtti 357-es árfolyam 0,4%-kal magasabb a péntek estinél, míg a dollár-forint 310 fölé emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Soha nem volt még ennyi devizatartaléka Magyarországnak, pedig még meg sem érkeztek az uniós pénzek

Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka májusban, a hónap végén 61,1 milliárd euró volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikájából. Egy év alatt így már több mint 15 milliárd euróval nőtt a tartalék, ami az uniós források beérkezésével még tovább hízhat.

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Soha nem volt még ennyi devizatartaléka Magyarországnak, pedig még meg sem érkeztek az uniós pénzek
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Megszólalt az MNB alelnöke: vannak kedvező jelek, de indokolt az óvatosság

Bár az infláció és a kockázati felárak mérséklődése vélhetően csökkentette az árstabilitás biztosításához szükséges kamatszintet Magyarországon, a jegybank az iráni konfliktus, a globális piaci turbulenciák, valamint a hosszú lejáratú hozamok ingadozása miatt továbbra is óvatos álláspontot képvisel – nyilatkozta a Reutersnek Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke.

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Megszólalt az MNB alelnöke: vannak kedvező jelek, de indokolt az óvatosság
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Kapaszkodik vissza a forint

Kicsit enyhült a nyomás a forinton, ismét 356-ig kapaszkodott vissza a magyar deviza az euróval szemben, míg a dollár 308,9 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Esik tovább a forint, új kéthetes mélypont

A reggeli órákban folytatódott a forint gyengülése, már majdnem fél százalékos mínuszban van az euróval szemben, így 357,16-nál jár a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Rossz hírek érkeztek Németországból

A német ipari megrendelések áprilisban a vártnál jóval nagyobb mértékben visszaestek, ami tovább erősíti azokat az aggodalmakat, hogy Európa legnagyobb gazdasága a második negyedévben zsugorodhat az iráni háború és a megugró energiaárak következtében - számolt be a Bloomberg.

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Rossz hírek érkeztek Németországból
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Ott folytatja a forint, ahol pénteken abbahagyta, gyengüléssel indul a hét

Hétfő reggel 356,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,25%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A forint már pénteken is gyengült elsősorban a dollár erősödése miatt, a jelek szerint ez folytatódik a hét elején is. Elemzők már az utóbbi hetekben figyelmeztettek arra, hogy nagyon erős pozicionáltság alakult ki a piacon a forint mellett, ezért a hangulat esetleges megingására érzékenyen reagálhat a magyar deviza.

Egyelőre nem beszélhetünk komoly megingásról, csak a négyéves csúcs közeléből korrigált vissza kicsit a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Említettük, hogy pénteken a dollár erősödése indította el a forint vesszőfutását, a friss amerikai munkaerőpiaci adatokból ugyanis a befektetők arra következtetnek, hogy a Fed hamarosan kamatot emelhet. Ezt tetézte a hétvégén, hogy a közel-keleti háborúval kapcsolatban is negatív hírek érkeztek, Irán ismét rakétákkal lőtte Izraelt. Hétfő reggel 1,1524 körül járt az euró-dollár jegyzés, ami minimális elmozdulást jelentett a péntekihez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel párhuzamosan a dollár-forint a múlt heti 305 körüli szintről ismét 310 közelébe kúszott fel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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