Hullámzó kereskedés hétfőn a forintpiacon

Hétfő reggel 356,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,25%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A forint már pénteken is gyengült elsősorban a dollár erősödése miatt, a jelek szerint ez folytatódik a hét elején is. Elemzők már az utóbbi hetekben figyelmeztettek arra, hogy nagyon erős pozicionáltság alakult ki a piacon a forint mellett, ezért a hangulat esetleges megingására érzékenyen reagálhat a magyar deviza.

Egyelőre nem beszélhetünk komoly megingásról, csak a négyéves csúcs közeléből korrigált vissza kicsit a forint.

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Említettük, hogy pénteken a dollár erősödése indította el a forint vesszőfutását, a friss amerikai munkaerőpiaci adatokból ugyanis a befektetők arra következtetnek, hogy a Fed hamarosan kamatot emelhet. Ezt tetézte a hétvégén, hogy a közel-keleti háborúval kapcsolatban is negatív hírek érkeztek, Irán ismét rakétákkal lőtte Izraelt. Hétfő reggel 1,1524 körül járt az euró-dollár jegyzés, ami minimális elmozdulást jelentett a péntekihez képest.

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Ezzel párhuzamosan a dollár-forint a múlt heti 305 körüli szintről ismét 310 közelébe kúszott fel.

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