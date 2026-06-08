Napközben fordult a forint, megint szeretik a befektetők

Ledolgozta mai esését a forint
Kora délutánra magára talált a forint, a 355,5-ös euróárfolyam már megegyezik a péntek estivel, vagyis teljesen ledolgozta délelőtti gyengülését a magyar deviza. A dollár közben gyengült az euróval szemben miután Irán bejelentette, hogy máris leállítja az egyhetesre tervezett támadásokat Izrael ellen.
Még mindig inkább a gyengülés fenyeget
Továbbra is inkább felfelé tart az euró-forint árfolyam, a délelőtti 357-es árfolyam 0,4%-kal magasabb a péntek estinél, míg a dollár-forint 310 fölé emelkedett.
Soha nem volt még ennyi devizatartaléka Magyarországnak, pedig még meg sem érkeztek az uniós pénzek
Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka májusban, a hónap végén 61,1 milliárd euró volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikájából. Egy év alatt így már több mint 15 milliárd euróval nőtt a tartalék, ami az uniós források beérkezésével még tovább hízhat.
Megszólalt az MNB alelnöke: vannak kedvező jelek, de indokolt az óvatosság
Bár az infláció és a kockázati felárak mérséklődése vélhetően csökkentette az árstabilitás biztosításához szükséges kamatszintet Magyarországon, a jegybank az iráni konfliktus, a globális piaci turbulenciák, valamint a hosszú lejáratú hozamok ingadozása miatt továbbra is óvatos álláspontot képvisel – nyilatkozta a Reutersnek Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke.
Kapaszkodik vissza a forint
Kicsit enyhült a nyomás a forinton, ismét 356-ig kapaszkodott vissza a magyar deviza az euróval szemben, míg a dollár 308,9 forintba kerül.
Esik tovább a forint, új kéthetes mélypont
A reggeli órákban folytatódott a forint gyengülése, már majdnem fél százalékos mínuszban van az euróval szemben, így 357,16-nál jár a jegyzés.
Rossz hírek érkeztek Németországból
A német ipari megrendelések áprilisban a vártnál jóval nagyobb mértékben visszaestek, ami tovább erősíti azokat az aggodalmakat, hogy Európa legnagyobb gazdasága a második negyedévben zsugorodhat az iráni háború és a megugró energiaárak következtében - számolt be a Bloomberg.
Ott folytatja a forint, ahol pénteken abbahagyta, gyengüléssel indul a hét
Hétfő reggel 356,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,25%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A forint már pénteken is gyengült elsősorban a dollár erősödése miatt, a jelek szerint ez folytatódik a hét elején is. Elemzők már az utóbbi hetekben figyelmeztettek arra, hogy nagyon erős pozicionáltság alakult ki a piacon a forint mellett, ezért a hangulat esetleges megingására érzékenyen reagálhat a magyar deviza.
Egyelőre nem beszélhetünk komoly megingásról, csak a négyéves csúcs közeléből korrigált vissza kicsit a forint.
Említettük, hogy pénteken a dollár erősödése indította el a forint vesszőfutását, a friss amerikai munkaerőpiaci adatokból ugyanis a befektetők arra következtetnek, hogy a Fed hamarosan kamatot emelhet. Ezt tetézte a hétvégén, hogy a közel-keleti háborúval kapcsolatban is negatív hírek érkeztek, Irán ismét rakétákkal lőtte Izraelt. Hétfő reggel 1,1524 körül járt az euró-dollár jegyzés, ami minimális elmozdulást jelentett a péntekihez képest.
Ezzel párhuzamosan a dollár-forint a múlt heti 305 körüli szintről ismét 310 közelébe kúszott fel.
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