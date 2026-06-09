Estére visszapofozták a forintot – mi folyik itt?

A devizapiacokon is érződik az amerikai chip-para
Az amerikai tőzsdék vörösbe fordultak, mivel a befektetők elkezdtek aggódni a chip- és AI-részvények esetleges túlárazottsága miatt, amivel párhuzamosan a devizapiacokon is megindult a dollár visszakorrigálása. A közel-keleti bizonytalan helyzet is kedvezett a zöldhasúnak.
Így kedd este 6-kor a forint már napi erősödését teljesen elbukva, a nyitó szint közelében áll az euróval szemben a 355,7-es szintnél.
Váratlan gyengülésbe fordulhat a forint
Bár a reggeli kedvezi inflációs számok hatására némileg erősebb pozíciót vett fel a forint nap közbe, a magyar deviza nem tudott érdemi áttörést elérni, és nagyjából egy egységet erősödött csupán. A délutáni órák végére - újabb gyengülések után - jelenleg 355,7 egységen áll az euróval szemben, amely mindössze 0,2 ponttal marad el mai indulószintjétől.
A dollár viszonylag gyenge teljesítménye miatt, az amerikai devizával szemben láthatóan jobban tartja magát a forint. Itt 306,4-es csúcsáról mindössze 307,5-ig gyengült vissza a forint, pedig a reggeli órákban még 308,5 körül járt a kurzus.
Hirtelen hatalmas erősödésnek indult a forint
Kitartó gyengülő tendencia után hirtelen napi csúcsára szúrt forint, amely az euróval szemben elérte 354,8-ig nyúló csúcsértékét. Ez majdnem egy egész egységnyi erősödést jelent, ám hamar korrigálni kezdett az árfolyam és mostanra már ismét a 355-ös szint körül mozog a magyar deviza.
Ezzel párhuzamosan a dollárral szemben is megszületett az új napi csúcs: 306,4.
Újabb gyengülés a forint árfolyamán
Apróbb gyengülés mutatkozik a magyar devizánál, miután 0,3 egységnyit gyengült az euróval szemben, így jelenleg a 355,5-ös szint közelében oldalazik a forint.
Az dollár gyengélkedő teljesítménye miatt ugyan ez az apró értékesés még korlátozottabb az amerikai fizetőeszközzel szemben. Itt mindössze 0,2-0,25 egységet gyengült a forint, így jelenleg 307,25 közelében jár a kurzus.
Egyre szűkül a forint értéksávja
Az euróval szemben fokozatos gyengülési tendenciát mutat a forint, amely most a 355,4-es érték körül mozog. Míg délidőben egy relatíve szélesebb 0,4-0,5-ös sávban véltoztatta értékét a forint, mostanra ez a tartomány 0,2 egységen belülre szorult, miközben tendenciózusan a gyengülés felé tart.
Az amerikai dollárral szemben eközben pont hogy enyhe erősödésben van, és mostanra elérte napi csúcsát 306,95-nél.
Mindez persze ezt is jelenti, hogy az euró közben erősödésnek indult az amerikai devizával szemben, így jelenleg már majdnem 1,16-on áll a két pénzeszköz árfolyama.
Az euróbevezetés-inkonzisztencia
Aki hasonlóan rajong a sorozatokért, mint én, annak valahonnan ismerős lehet a címadási séma. A „The Big Bang Theory” mintáját követi, nem véletlenül. Valami ősrobbanáshoz hasonlót éltünk meg mi is az elmúlt két hónapban a magyar pénzpiacon. De valami nem hagy nyugodni. A négy év alatti euróbevezetés túl szép, hogy igaz legyen, az ehhez kapcsolódó alapvetést pedig mindenki ismeri.
Bizonytalan hullmázásban a magyar deviza
A reggeli bejelentés ellenére továbbra sem vett fel egyértelmű irányt a forint, amely az euróval szemben egy nagyjából egységesen tolódó 0,5 egységnyi sávban mozog, és jelenleg 355,2-es szinthez közelít.
A dollárral valamivel stabilabb a helyzet. Itt csak 307, 4-ig gyengült vissza a magyar deviza, azonban jelenleg már ismét 307,1 környékén jár.
Ismét 355 alatt a forint
Az euróval szemben 355 alá került a forint. Bár ez még elmarad 354,8-as napi csúcsától, most éppen erősödében van a magyar deviza.
A dollárral szemben látványosabb a menetelés. Itt 307-es szint alá benézve elérte napi csúcsát a forint.
Meglepő magyar inflációs adat jött, hirtelen át kell írni a hazai előrejelzéseket
Májusban a várakozásokkal ellentétben nem gyorsult, hanem 1,8 százalékra mérséklődött az infláció Magyarországon, ami minden piaci elemző előrejelzésénél kedvezőbb eredmény. A forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árrésstopok fennmaradása egyaránt hozzájárultak az alacsony inflációhoz, miközben a szolgáltatások drágulása továbbra is átlag feletti maradt. Az elemzők az idei éves átlagos inflációt 2,6-2,7 százalékra becsülik, ami jóval az MNB márciusi előrejelzése alatt marad. Az adat egyértelműen zöld utat ad a jegybank júniusi kamatvágásának, a kérdés már csak az, hogy 25 vagy 50 bázispontos csökkentés várható.
K&H: a magyar hozamokba még nincs beárazva az euróbevezetés
Történelmi összevetésben is alacsony volt az első 5 hónapban a drágulás Magyarországon – hangzott el a K&H Bank keddi sajtótájékoztatóján. A magyar ingatlanpiac a második leginkább túlértékelt az EU-ban, és a forint mellett nagyobb a pozicionáltság, mint az iráni háború kitörése előtt. Az állampapíroknál láthattunk egy hozamesést, de valójában még nincsen beárazva az eurózóna csatlakozás. Az uniós források beérkezésének vélhetően nem lesz forinterősítő hatása, mivel az MNB "megtartja majd" azt a devizatartalékban.
Javítani kezdett állásán a forint
Kisebb erősödésbe kezdett az amerikai dollárral szemben a magyar deviza, ami napi 307,1-es csúcsához is közelített, 307,2 alatti értékével. Mostanra azonban kicsit visszaesett és már 304,7 körül jár.
Az euróval szemben ugyanebben az időben a 355-ös lélektani szintet súrolta a forint, azóta azonban mint egy 0,3 egységnyit gyengült a forint.
Makacsul tartja magát a forint
Továbbra sem történik érdemi változás a forint árfolyamában, pedig a kedvező inflációs adat és a potenciális kamatvágás kimozdíthatta volna a magyar devizát.
Jelenleg az euróval szemben egy szűk, 355,3-355,4-es sávban mozog a forint, míg az amerikai dollárral 307,7 körül alakul az oldalazik az árfolyam.
Elmaradni látszik az áttörés
A rendkívül kedvező 1,8 százalékos inflációs adat ellenére nem lódult meg jelentősen a forint, így rövid idejű erősödése után, jelenleg 355,4 körül jár az euróval szemben.
Péntek óta nem volt ilyen erőben a forint
A reggeli inflációs adatok hatására rövid időn belül egy egységet erősödött a forint az euróval szemben, így egy időre újra 355 alá került a magyar deviza. Utoljára pénteken érte el az a szintet, de ezután megtorpant a hirtelen erősödés, és jelenleg 355,2 közelében mozog az árfolyam.
Az amerikai dollárral szemben valamelyest látványosabb volt a mozgás. Itt 308,5 környékéről erősödött a forint egészen 307,1 közelébe, mielőtt visszagyengült volna a 307,7 körüli sávba.
Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!
Az elemzői várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció májusban - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatközléséből. A fogyasztói árak emelkedése a ruházati cikkek főcsoportjában volt a legmagasabb, míg az összesített áremelkedést főleg a élelmiszerárak, a háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek dinamikája fékezte leginkább. A májusi adat ugyan érdemben nem rajzolta át a hazai inflációs képet, de egyértelműen kinyitja az ajtót egy esetleges kamatcsökkentés előtt. Elemzők szerint ugyanakkor az év második felében a globális energiaválság a hazai fogyasztói árakba is begyűrűzik majd, az infláció pedig év végén akár a 4,5 százalékot is elérheti majd. Mindez óvatosságra intheti az MNB-t, így a szakértők összességében továbbra is a tavasszal látott türelmes, kivárásra építő monetáris politika folytatódását vagy annak legfeljebb enyhe lazítását várják.
Érkezik a hét legfontosabb adata – így reagál a forint
Hétfőn gyengüléssel kezdte a hetet a forint, este 355,7 forint környékén járt az euró árfolyama, ma azonban már 355 alá is benézett.
A dollár 308 forint feletti szinten nyitotta a napot, jelenleg 307,4 forinton áll.
A hazai fizetőeszközt egyedi módon nem a kamatemelési, hanem a -csökkentési várakozások mozgatják, hiszen a választások óta átértékelődött Magyarország kockázati megítélése, ami az MNB-nek is teret adhat a vágásra.
Ehhez a történethez ad majd fontos támpontot a 8:30-kor megjelenő inflációs adat.
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