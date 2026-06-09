Estére visszapofozták a forintot – mi folyik itt?

Az amerikai tőzsdék vörösbe fordultak, mivel a befektetők elkezdtek aggódni a chip- és AI-részvények esetleges túlárazottsága miatt, amivel párhuzamosan a devizapiacokon is megindult a dollár visszakorrigálása. A közel-keleti bizonytalan helyzet is kedvezett a zöldhasúnak.

Így kedd este 6-kor a forint már napi erősödését teljesen elbukva, a nyitó szint közelében áll az euróval szemben a 355,7-es szintnél.