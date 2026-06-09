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Estére visszapofozták a forintot – mi folyik itt?
Deviza

Estére visszapofozták a forintot – mi folyik itt?

Portfolio
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Májusban 1,8 százalékot emelkedtek az árak az előző évhez képest a KSH friss statisztikája szerint – ez a várakozásoknál alacsonyabb árnyomás megnyithatja az ajtót a Magyar Nemzeti Banknak egy kamatcsökkentés felé. A nemzetközi színtéren ma külkereskedelmi adatdömping volt, az USA, Kína és Németország is friss statisztikát publikált. A piacokat továbbra is az iráni háború, és ehhez kapcsolódóan az inflációs és kamatemelési várakozások mozgatják, valamint az amerikai tőzsdéken az AI- és chip-részvények körüli aggodalom is megjelent a devizapiacokon.
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A devizapiacokon is érződik az amerikai chip-para

Az amerikai tőzsdék vörösbe fordultak, mivel a befektetők elkezdtek aggódni a chip- és AI-részvények esetleges túlárazottsága miatt, amivel párhuzamosan a devizapiacokon is megindult a dollár visszakorrigálása. A közel-keleti bizonytalan helyzet is kedvezett a zöldhasúnak.

Így kedd este 6-kor a forint már napi erősödését teljesen elbukva, a nyitó szint közelében áll az euróval szemben a 355,7-es szintnél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Váratlan gyengülésbe fordulhat a forint

Bár a reggeli kedvezi inflációs számok hatására némileg erősebb pozíciót vett fel a forint nap közbe, a magyar deviza nem tudott érdemi áttörést elérni, és nagyjából egy egységet erősödött csupán. A délutáni órák végére - újabb gyengülések után - jelenleg 355,7 egységen áll az euróval szemben, amely mindössze 0,2 ponttal marad el mai indulószintjétől.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár viszonylag gyenge teljesítménye miatt, az amerikai devizával szemben láthatóan jobban tartja magát a forint. Itt 306,4-es csúcsáról mindössze 307,5-ig gyengült vissza a forint, pedig a reggeli órákban még 308,5 körül járt a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hirtelen hatalmas erősödésnek indult a forint

Kitartó gyengülő tendencia után hirtelen napi csúcsára szúrt forint, amely az euróval szemben elérte 354,8-ig nyúló csúcsértékét. Ez majdnem egy egész egységnyi erősödést jelent, ám hamar korrigálni kezdett az árfolyam és mostanra már ismét a 355-ös szint körül mozog a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel párhuzamosan a dollárral szemben is megszületett az új napi csúcs: 306,4.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Újabb gyengülés a forint árfolyamán

Apróbb gyengülés mutatkozik a magyar devizánál, miután 0,3 egységnyit gyengült az euróval szemben, így jelenleg a 355,5-ös szint közelében oldalazik a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az dollár gyengélkedő teljesítménye miatt ugyan ez az apró értékesés még korlátozottabb az amerikai fizetőeszközzel szemben. Itt mindössze 0,2-0,25 egységet gyengült a forint, így jelenleg 307,25 közelében jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Egyre szűkül a forint értéksávja

Az euróval szemben fokozatos gyengülési tendenciát mutat a forint, amely most a 355,4-es érték körül mozog. Míg délidőben egy relatíve szélesebb 0,4-0,5-ös sávban véltoztatta értékét a forint, mostanra ez a tartomány 0,2 egységen belülre szorult, miközben tendenciózusan a gyengülés felé tart.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárral szemben eközben pont hogy enyhe erősödésben van, és mostanra elérte napi csúcsát 306,95-nél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindez persze ezt is jelenti, hogy az euró közben erősödésnek indult az amerikai devizával szemben, így jelenleg már majdnem 1,16-on áll a két pénzeszköz árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Az euróbevezetés-inkonzisztencia

Aki hasonlóan rajong a sorozatokért, mint én, annak valahonnan ismerős lehet a címadási séma. A „The Big Bang Theory” mintáját követi, nem véletlenül. Valami ősrobbanáshoz hasonlót éltünk meg mi is az elmúlt két hónapban a magyar pénzpiacon. De valami nem hagy nyugodni. A négy év alatti euróbevezetés túl szép, hogy igaz legyen, az ehhez kapcsolódó alapvetést pedig mindenki ismeri.

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Az euróbevezetés-inkonzisztencia
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Bizonytalan hullmázásban a magyar deviza

A reggeli bejelentés ellenére továbbra sem vett fel egyértelmű irányt a forint, amely az euróval szemben egy nagyjából egységesen tolódó 0,5 egységnyi sávban mozog, és jelenleg 355,2-es szinthez közelít.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral valamivel stabilabb a helyzet. Itt csak 307, 4-ig gyengült vissza a magyar deviza, azonban jelenleg már ismét 307,1 környékén jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ismét 355 alatt a forint

Az euróval szemben 355 alá került a forint. Bár ez még elmarad 354,8-as napi csúcsától, most éppen erősödében van a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben látványosabb a menetelés. Itt 307-es szint alá benézve elérte napi csúcsát a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Meglepő magyar inflációs adat jött, hirtelen át kell írni a hazai előrejelzéseket

Májusban a várakozásokkal ellentétben nem gyorsult, hanem 1,8 százalékra mérséklődött az infláció Magyarországon, ami minden piaci elemző előrejelzésénél kedvezőbb eredmény. A forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árrésstopok fennmaradása egyaránt hozzájárultak az alacsony inflációhoz, miközben a szolgáltatások drágulása továbbra is átlag feletti maradt. Az elemzők az idei éves átlagos inflációt 2,6-2,7 százalékra becsülik, ami jóval az MNB márciusi előrejelzése alatt marad. Az adat egyértelműen zöld utat ad a jegybank júniusi kamatvágásának, a kérdés már csak az, hogy 25 vagy 50 bázispontos csökkentés várható.

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Meglepő magyar inflációs adat jött, hirtelen át kell írni a hazai előrejelzéseket
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K&H: a magyar hozamokba még nincs beárazva az euróbevezetés

Történelmi összevetésben is alacsony volt az első 5 hónapban a drágulás Magyarországon – hangzott el a K&H Bank keddi sajtótájékoztatóján. A magyar ingatlanpiac a második leginkább túlértékelt az EU-ban, és a forint mellett nagyobb a pozicionáltság, mint az iráni háború kitörése előtt. Az állampapíroknál láthattunk egy hozamesést, de valójában még nincsen beárazva az eurózóna csatlakozás. Az uniós források beérkezésének vélhetően nem lesz forinterősítő hatása, mivel az MNB "megtartja majd" azt a devizatartalékban.

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K&H: a magyar hozamokba még nincs beárazva az euróbevezetés
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Javítani kezdett állásán a forint

Kisebb erősödésbe kezdett az amerikai dollárral szemben a magyar deviza, ami napi 307,1-es csúcsához is közelített, 307,2 alatti értékével. Mostanra azonban kicsit visszaesett és már 304,7 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben ugyanebben az időben a 355-ös lélektani szintet súrolta a forint, azóta azonban mint egy 0,3 egységnyit gyengült a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Makacsul tartja magát a forint

Továbbra sem történik érdemi változás a forint árfolyamában, pedig a kedvező inflációs adat és a potenciális kamatvágás kimozdíthatta volna a magyar devizát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jelenleg az euróval szemben egy szűk, 355,3-355,4-es sávban mozog a forint, míg az amerikai dollárral 307,7 körül alakul az oldalazik az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Elmaradni látszik az áttörés

A rendkívül kedvező 1,8 százalékos inflációs adat ellenére nem lódult meg jelentősen a forint, így rövid idejű erősödése után, jelenleg 355,4 körül jár az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Péntek óta nem volt ilyen erőben a forint

A reggeli inflációs adatok hatására rövid időn belül egy egységet erősödött a forint az euróval szemben, így egy időre újra 355 alá került a magyar deviza. Utoljára pénteken érte el az a szintet, de ezután megtorpant a hirtelen erősödés, és jelenleg 355,2 közelében mozog az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárral szemben valamelyest látványosabb volt a mozgás. Itt 308,5 környékéről erősödött a forint egészen 307,1 közelébe, mielőtt visszagyengült volna a 307,7 körüli sávba.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!

Az elemzői várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció májusban - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatközléséből. A fogyasztói árak emelkedése a ruházati cikkek főcsoportjában volt a legmagasabb, míg az összesített áremelkedést főleg a élelmiszerárak, a háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek dinamikája fékezte leginkább. A májusi adat ugyan érdemben nem rajzolta át a hazai inflációs képet, de egyértelműen kinyitja az ajtót egy esetleges kamatcsökkentés előtt. Elemzők szerint ugyanakkor az év második felében a globális energiaválság a hazai fogyasztói árakba is begyűrűzik majd, az infláció pedig év végén akár a 4,5 százalékot is elérheti majd. Mindez óvatosságra intheti az MNB-t, így a szakértők összességében továbbra is a tavasszal látott türelmes, kivárásra építő monetáris politika folytatódását vagy annak legfeljebb enyhe lazítását várják.

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Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!
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Érkezik a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

Hétfőn gyengüléssel kezdte a hetet a forint, este 355,7 forint környékén járt az euró árfolyama, ma azonban már 355 alá is benézett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 308 forint feletti szinten nyitotta a napot, jelenleg 307,4 forinton áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai fizetőeszközt egyedi módon nem a kamatemelési, hanem a -csökkentési várakozások mozgatják, hiszen a választások óta átértékelődött Magyarország kockázati megítélése, ami az MNB-nek is teret adhat a vágásra.

Ehhez a történethez ad majd fontos támpontot a 8:30-kor megjelenő inflációs adat.

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