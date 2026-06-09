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Itt a hét legfontosabb adata – így reagál a forint
Deviza

Itt a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

Portfolio
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Májusban 1,8 százalékot emelkedtek az árak az előző évhez képest a KSH friss statisztikája szerint – ez a várakozásoknál alacsonyabb árnyomás megnyithatja az ajtót a Magyar Nemzeti Banknak egy kamatcsökkentés felé. A nemzetközi színtéren ma külkereskedelmi adatdömping lesz, az USA, Kína és Németország is friss statisztikát publikál. A piacokat továbbra is az iráni háború, és ehhez kapcsolódóan az inflációs és kamatemelési várakozások mozgatják.
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Péntek óta nem volt ilyen erőben a forint

A reggeli inflációs adatok hatására rövid időn belül egy egységet erősödött a forint az euróval szemben, így egy időre újra 355 alá került a magyar deviza. Utoljára pénteken érte el az a szintet, de ezután megtorpant a hirtelen erősödés, és jelenleg 355,2 közelében mozog az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárral szemben valamelyest látványosabb volt a mozgás. Itt 308,5 környékéről erősödött a forint egészen 307,1 közelébe, mielőtt visszagyengült volna a 307,7 körüli sávba.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!

Az elemzői várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció májusban - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatközléséből. A fogyasztói árak emelkedése a ruházati cikkek főcsoportjában volt a legmagasabb, míg az összesített áremelkedést főleg a élelmiszerárak, a háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek dinamikája fékezte leginkább. A májusi adat ugyan érdemben nem rajzolta át a hazai inflációs képet, de egyértelműen kinyitja az ajtót egy esetleges kamatcsökkentés előtt. Elemzők szerint ugyanakkor az év második felében a globális energiaválság a hazai fogyasztói árakba is begyűrűzik majd, az infláció pedig év végén akár a 4,5 százalékot is elérheti majd. Mindez óvatosságra intheti az MNB-t, így a szakértők összességében továbbra is a tavasszal látott türelmes, kivárásra építő monetáris politika folytatódását vagy annak legfeljebb enyhe lazítását várják.

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Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!
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Érkezik a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

Hétfőn gyengüléssel kezdte a hetet a forint, este 355,7 forint környékén járt az euró árfolyama, ma azonban már 355 alá is benézett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 308 forint feletti szinten nyitotta a napot, jelenleg 307,4 forinton áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai fizetőeszközt egyedi módon nem a kamatemelési, hanem a -csökkentési várakozások mozgatják, hiszen a választások óta átértékelődött Magyarország kockázati megítélése, ami az MNB-nek is teret adhat a vágásra.

Ehhez a történethez ad majd fontos támpontot a 8:30-kor megjelenő inflációs adat.

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