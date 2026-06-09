Itt a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

Péntek óta nem volt ilyen erőben a forint
A reggeli inflációs adatok hatására rövid időn belül egy egységet erősödött a forint az euróval szemben, így egy időre újra 355 alá került a magyar deviza. Utoljára pénteken érte el az a szintet, de ezután megtorpant a hirtelen erősödés, és jelenleg 355,2 közelében mozog az árfolyam.
Az amerikai dollárral szemben valamelyest látványosabb volt a mozgás. Itt 308,5 környékéről erősödött a forint egészen 307,1 közelébe, mielőtt visszagyengült volna a 307,7 körüli sávba.
Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!
Az elemzői várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció májusban - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatközléséből. A fogyasztói árak emelkedése a ruházati cikkek főcsoportjában volt a legmagasabb, míg az összesített áremelkedést főleg a élelmiszerárak, a háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek dinamikája fékezte leginkább. A májusi adat ugyan érdemben nem rajzolta át a hazai inflációs képet, de egyértelműen kinyitja az ajtót egy esetleges kamatcsökkentés előtt. Elemzők szerint ugyanakkor az év második felében a globális energiaválság a hazai fogyasztói árakba is begyűrűzik majd, az infláció pedig év végén akár a 4,5 százalékot is elérheti majd. Mindez óvatosságra intheti az MNB-t, így a szakértők összességében továbbra is a tavasszal látott türelmes, kivárásra építő monetáris politika folytatódását vagy annak legfeljebb enyhe lazítását várják.
Érkezik a hét legfontosabb adata – így reagál a forint
Hétfőn gyengüléssel kezdte a hetet a forint, este 355,7 forint környékén járt az euró árfolyama, ma azonban már 355 alá is benézett.
A dollár 308 forint feletti szinten nyitotta a napot, jelenleg 307,4 forinton áll.
A hazai fizetőeszközt egyedi módon nem a kamatemelési, hanem a -csökkentési várakozások mozgatják, hiszen a választások óta átértékelődött Magyarország kockázati megítélése, ami az MNB-nek is teret adhat a vágásra.
Ehhez a történethez ad majd fontos támpontot a 8:30-kor megjelenő inflációs adat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Tanács Zoltán fontos könnyítést jelentett be a vállalkozásoknak
A technológiáért felelős miniszter hétfő éjjel számolt be a kivételező rendszer átalakításáról.
Amerikai elemzés: megállíthatatlanul tör utat az AI, gyökeres fordulat jön az ingatlanpiacon
A Savills elemzése három lehetséges jövőképet is felvázol.
Nyugdíjreformot javasolnak Magyarországnak - Csapnivaló ötletekkel tetéznék a gondokat?
A szegénységi csúszda problémája.
„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Kimondhatjuk: itt a trendforduló az orosz–ukrán háborúban.
Védett ár az üzemanyagokra: fontos rendeletmódosítás jelent meg
Változik az üzemanyagok ára a nagykereskedőknél.
Megjött a hatalmas bejelentés: tőzsdére megy az OpenAI
Bizalmas IPO-kérelmet nyújtott be a ChatGPT fejlesztője.
Felmentik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét
Magyar Péter már első Partizán-interjújában kritizálta Gaál Szabolcs Barnát.
Pályázatot hirdet az Oktatási Minisztérium, hogy a következő tanévben már több tankönyvből lehessen válogatni
Aztán átfogó tankönyvreform jön.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
NEO Construct: komplex kivitelezés egy kézből (x)
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?