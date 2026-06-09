Itt a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

A reggeli inflációs adatok hatására rövid időn belül egy egységet erősödött a forint az euróval szemben, így egy időre újra 355 alá került a magyar deviza. Utoljára pénteken érte el az a szintet, de ezután megtorpant a hirtelen erősödés, és jelenleg 355,2 közelében mozog az árfolyam.

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Az amerikai dollárral szemben valamelyest látványosabb volt a mozgás. Itt 308,5 környékéről erősödött a forint egészen 307,1 közelébe, mielőtt visszagyengült volna a 307,7 körüli sávba.