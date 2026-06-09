K&H: a magyar hozamokba még nincs beárazva az euróbevezetés

Az elmúlt 26 évben a harmadik legalacsonyabb áremelkedés zajlott le az év első 5 hónapjában
– állapította meg Németh Dávid, a K&H vezető elemzője a hazai inflációról, miután kedd reggel a KSH közzétette a májusi statisztikát. Szerinte egyre több meglepetést okoz, hogy ennyire kirívóan alacsony az átárazódás Magyarországon. Ennek az egyik fő oka a forint ereje, ami az élelmiszerek drágulásában is meglátszik. Idővel azonban hazánkban is meg fog jelenni az olajáremelkedés hatása, emiatt az elemző továbbra is 4 százalék feletti inflációt vár év végére, éves átlagban 2,8 százalék lehet a drágulás üteme.
Az alacsony infláció az euróbevezetés feltétele is, Németh Dávid azonban rámutatott, hogy a '90-es évek vége óta elég ritkán sikerült elérni a maastrichti kritériumot ebben a mutatóban. Az eurózónához történő csatlakozás miatt az MNB-től továbbra is szigorú hangnemet vár, némi mozgástér azonban van. Akár a héten kamatemelés jöhet az EKB-nál, a lépést a magyar jegybank is figyeli, azonban egy esetleges emelés sem zárja be teljesen a kaput a hazai lazítás előtt.
Az ingatlanpiacon érződik egy túlértékeltség, a magyar lakáspiac a második leginkább túlértékelt az EKB számítása szerint – hívta fel a figyelmet az elemző, aki lassú normalizálódást vár.
A beruházás felfutása és a nettó export pozíció javulása új növekedési pályára állíthatja a magyar gazdaságot, jövőre 2,5, aztán 3 százalékos növekedést vár a K&H. Ezt az uniós források érkezése is hajtja. Németh Dávid a gazdaság hosszútávú potenciálját 2,5 százalék körülre teszi.
Forint, hozamok és uniós források
A forint a brazil reállal versenyben a legjobban teljesítő feltörekvő piaci deviza idén.
Magasabb pozicionáltság van a forint mellett, mint az iráni háború kitörése előtt volt
– állapította meg Németh. Nemcsak a forintot, hanem a kötvényeket is megvették a befektetők, láthattunk egy hozamcsökkenést a hazai papíroknál. Ezzel kapcsolatban az elemző rámutatott, hogy az 5 éves hozam még nem árazza, hogy akkor már eurózóna tag lenne Magyarország, mivel nagyjából a régiós szinteken mozog a magyar hozamszint.
Volt egy hozamesés, de valójában nincs még beárazva az eurózóna csatlakozás a hozamokban
– foglalta össze.
Az elemző szerint nem lesz forint felértékelődési hatása az uniós pénzek érkezésének, az euróban beérkező források miatti hatást az MNB "megtartja majd 100 százalékban" a devizatartalékban. Ez jól jöhet az esetleges interveniáláshoz, hiszen az eurózónába való belépéshez az árfolyamot egy sávon belül kell majd tartani.
Az elemző kérdésünkre elmondta, hogy már idén is hozzájárulnak az akkumulátorgyárak a növekedéshez, ez az idei növekedési előrejelzésben is egy olyan hatás, amivel számolnak, jövőre ez még erősebb lehet. Az iráni háború valóban elősegítheti ezt, a magasabb üzemanyagár növelheti az elektromos autók iránti keresletet.
Ha az új kormány átalakítja a büdzsé kiadási oldalát a nemzetközi minták alapján, az adhat egy jelentős mozgásteret: a magyar állam a GDP 1-1,5 százalékával többet költ az állam működésére, mint az uniós átlag, gazdaságtámogatásra 2-3-4 százalékkal fordít többet. Elméletileg tehát lehet tér a deficit mérséklésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Vége a hosszas kórházi kezeléseknek? Az űrből érkezhet a fájdalommentes segítség
Ezermilliárd dolláros iparág van születőben.
Olyan verseny alakult ki a világpiacon a hormuzi fennakadás nyomán, amelyben a nyugati országok csúfosan lemaradtak
Így változik meg a közúti áruszállítás a Coface elemzése szerint.
Ami bűnben fogant… – Adalékok az MNB-alapítványok keletkeztetéséhez
Oblath Gábor írása 245 milliárd forint közvagyon tanulságairól.
Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport
A nemzetközi növekedésnek köszönhetően.
Kibukott a titkos haditerv: Trump az utolsó pillanatban állította le a háború fellángolását
Már a levegőben voltak a vadászgépek.
Vádat emeltek az Integritás Hatóság vezetője ellen
Többmilliós vagyonelkobzásra tettek indítványt az ügyészek.
Oroszország egyre nagyobb bajban: Ukrajna szétlőtte a kulcsfontosságú hidat
A boltokban is érződik.
Ragadozók között maradhat jámbor növényevő az Európai Unió?
Terták Elemér közgazdász elemzése.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
NEO Construct: komplex kivitelezés egy kézből (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.