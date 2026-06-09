K&H: a magyar hozamokba még nincs beárazva az euróbevezetés

Történelmi összevetésben is alacsony volt az első 5 hónapban a drágulás Magyarországon – hangzott el a K&H Bank keddi sajtótájékoztatóján. A magyar ingatlanpiac a második leginkább túlértékelt az EU-ban, és a forint mellett nagyobb a pozicionáltság, mint az iráni háború kitörése előtt. Az állampapíroknál láthattunk egy hozamesést, de valójában még nincsen beárazva az eurózóna csatlakozás. Az uniós források beérkezésének vélhetően nem lesz forinterősítő hatása, mivel az MNB "megtartja majd" azt a devizatartalékban.

Az elmúlt 26 évben a harmadik legalacsonyabb áremelkedés zajlott le az év első 5 hónapjában

– állapította meg Németh Dávid, a K&H vezető elemzője a hazai inflációról, miután kedd reggel a KSH közzétette a májusi statisztikát. Szerinte egyre több meglepetést okoz, hogy ennyire kirívóan alacsony az átárazódás Magyarországon. Ennek az egyik fő oka a forint ereje, ami az élelmiszerek drágulásában is meglátszik. Idővel azonban hazánkban is meg fog jelenni az olajáremelkedés hatása, emiatt az elemző továbbra is 4 százalék feletti inflációt vár év végére, éves átlagban 2,8 százalék lehet a drágulás üteme.

Az alacsony infláció az euróbevezetés feltétele is, Németh Dávid azonban rámutatott, hogy a '90-es évek vége óta elég ritkán sikerült elérni a maastrichti kritériumot ebben a mutatóban. Az eurózónához történő csatlakozás miatt az MNB-től továbbra is szigorú hangnemet vár, némi mozgástér azonban van. Akár a héten kamatemelés jöhet az EKB-nál, a lépést a magyar jegybank is figyeli, azonban egy esetleges emelés sem zárja be teljesen a kaput a hazai lazítás előtt.

Az ingatlanpiacon érződik egy túlértékeltség, a magyar lakáspiac a második leginkább túlértékelt az EKB számítása szerint – hívta fel a figyelmet az elemző, aki lassú normalizálódást vár.

A beruházás felfutása és a nettó export pozíció javulása új növekedési pályára állíthatja a magyar gazdaságot, jövőre 2,5, aztán 3 százalékos növekedést vár a K&H. Ezt az uniós források érkezése is hajtja. Németh Dávid a gazdaság hosszútávú potenciálját 2,5 százalék körülre teszi.

Forint, hozamok és uniós források

A forint a brazil reállal versenyben a legjobban teljesítő feltörekvő piaci deviza idén.

Magasabb pozicionáltság van a forint mellett, mint az iráni háború kitörése előtt volt

– állapította meg Németh. Nemcsak a forintot, hanem a kötvényeket is megvették a befektetők, láthattunk egy hozamcsökkenést a hazai papíroknál. Ezzel kapcsolatban az elemző rámutatott, hogy az 5 éves hozam még nem árazza, hogy akkor már eurózóna tag lenne Magyarország, mivel nagyjából a régiós szinteken mozog a magyar hozamszint.

Volt egy hozamesés, de valójában nincs még beárazva az eurózóna csatlakozás a hozamokban

– foglalta össze.

Az elemző szerint nem lesz forint felértékelődési hatása az uniós pénzek érkezésének, az euróban beérkező források miatti hatást az MNB "megtartja majd 100 százalékban" a devizatartalékban. Ez jól jöhet az esetleges interveniáláshoz, hiszen az eurózónába való belépéshez az árfolyamot egy sávon belül kell majd tartani.

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Az elemző kérdésünkre elmondta, hogy már idén is hozzájárulnak az akkumulátorgyárak a növekedéshez, ez az idei növekedési előrejelzésben is egy olyan hatás, amivel számolnak, jövőre ez még erősebb lehet. Az iráni háború valóban elősegítheti ezt, a magasabb üzemanyagár növelheti az elektromos autók iránti keresletet.

Ha az új kormány átalakítja a büdzsé kiadási oldalát a nemzetközi minták alapján, az adhat egy jelentős mozgásteret: a magyar állam a GDP 1-1,5 százalékával többet költ az állam működésére, mint az uniós átlag, gazdaságtámogatásra 2-3-4 százalékkal fordít többet. Elméletileg tehát lehet tér a deficit mérséklésére.

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