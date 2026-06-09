Nap végére még mutatott egy fordulatot a forint

Mint egy 0,45 egységgel tudott erősödni a nyitószinthez képest a forint, így végül 355,5 környékén mozog újra az euróárfolyam, miközben az elmúlt órákban 356-nál járt a váltás.

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A dollár esetében 0,2 százalékkal erősödött a forint, így 308-nál jár a kurzus.