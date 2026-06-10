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Kamatvágási várakozások és amerikai chip-para árnyékában indítja a napot a forint
Deviza

Kamatvágási várakozások és amerikai chip-para árnyékában indítja a napot a forint

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A keddi, vártnál jóval kedvezőbb inflációs adat után ma arra figyel a piac, hogy a forint képes lesz-e végre kitörni a 355 körüli sávból. A magyar deviza reggel 355,2 környékén mozog az euróval szemben, míg a dollárt 307,6 körül jegyzik. A hangulatot nemzetközi fronton az amerikai tech- és chip-részvények körüli aggodalom, valamint a közel-keleti helyzet újabb eszkalációja határozza meg.
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Indul a reggeli kereskedés

A magyar deviza reggel

355,2 környékén mozog az euróval szemben, míg a dollárt 307,6 körül jegyzik.

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Ez történt kedden

Ez történt tegnap a devizapiacokon:

  • Meglepetés-infláció: A KSH adatai szerint májusban mindössze 1,8 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves alapon, ami minden elemzői várakozásnál alacsonyabb. Az adat egyértelműen kinyitja az ajtót az MNB júniusi kamatvágása előtt – a kérdés már csak a lépés mérete (25 vagy 50 bázispont).
  • Elmaradt áttörés: A kedvező adat ellenére a forint nem tudott érdemben erősödni: reggel rövid időre 355 alá, délután 354,8-as napi csúcsig erősödött az euróval szemben, majd visszagyengült 356 fölé.
  • Amerikai chip-para: Az amerikai tőzsdék vörösbe fordultak az AI- és chip-részvények túlárazottsága miatti aggodalmak nyomán, ami a devizapiacokon is éreztette hatását, a dollár korrigált.
  • Nemzetközi adatdömping: Az USA, Kína és Németország is friss külkereskedelmi statisztikát publikált, miközben a piacokat továbbra is az iráni háború és az ehhez kapcsolódó inflációs várakozások mozgatják.

A nap végére a forint mintegy 0,45 egységet javított,

így az euró 355,5, a dollár 308 környékén zárta a keddi kereskedést.

A mai napon a befektetők figyelme a közel-keleti fejleményekre – a Trump elnök által elrendelt amerikai válaszcsapás piaci hatásaira –, az amerikai tőzsdéken megindult profitrealizálás folytatódására, valamint az MNB kamatvágásával kapcsolatos találgatásokra irányul.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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