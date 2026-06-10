  • Megjelenítés
FONTOS Exkluzív: az Európai Bizottság megkapta Magyarország új tervét az EU-források lehívásához
Meglepő fordulat: hallani sem akarnak az euróról a helyiek
Deviza

Meglepő fordulat: hallani sem akarnak az euróról a helyiek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét – derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből.

A svéd statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint

a megkérdezettek mindössze 28,7 százaléka támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje

- míg tavaly még 32 százalékuk volt ezen az állásponton.

Az euróövezeti csatlakozást a válaszadók 52,1 százaléka utasította el, ami emelkedést jelent az egy évvel korábbi 49,5 százalékos arányhoz képest.

Még több Deviza

Kamatvágási várakozások és amerikai chip-para árnyékában indítja a napot a forint

Nap végére még mutatott egy fordulatot a forint

K&H: a magyar hozamokba még nincs beárazva az euróbevezetés

A svéd választópolgárok egy 2003-as véleménynyilvánító népszavazáson már nemmel szavaztak a Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozásra.

A közös valuta bevezetésének kérdése ennek ellenére idén ismét napirendre került, miután Ulf Kristersson miniszterelnök jobbközép pártja, a Mérsékeltek januárban bejelentette, hogy a szeptemberi parlamenti választások után – amennyiben kormányon maradnak – bizottságot állítanának fel a csatlakozás előnyeinek és hátrányainak mérlegelésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A technológiai cégek lehúzták a tőzsdéket, vegyes zárás volt New Yorkban
Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Nap végére még mutatott egy fordulatot a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility