Meglepő fordulat: hallani sem akarnak az euróról a helyiek

Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét – derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből.

A svéd statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint

a megkérdezettek mindössze 28,7 százaléka támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje

- míg tavaly még 32 százalékuk volt ezen az állásponton.

Az euróövezeti csatlakozást a válaszadók 52,1 százaléka utasította el, ami emelkedést jelent az egy évvel korábbi 49,5 százalékos arányhoz képest.

A svéd választópolgárok egy 2003-as véleménynyilvánító népszavazáson már nemmel szavaztak a Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozásra.

A közös valuta bevezetésének kérdése ennek ellenére idén ismét napirendre került, miután Ulf Kristersson miniszterelnök jobbközép pártja, a Mérsékeltek januárban bejelentette, hogy a szeptemberi parlamenti választások után – amennyiben kormányon maradnak – bizottságot állítanának fel a csatlakozás előnyeinek és hátrányainak mérlegelésére.

Forrás: Reuters

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