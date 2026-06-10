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Trump bejelentésére gyengülni kezdett a forint
Deviza

Trump bejelentésére gyengülni kezdett a forint

Portfolio
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A keddi, vártnál jóval kedvezőbb inflációs adat után ma arra figyel a piac, hogy a forint képes lesz-e végre kitörni a 355 körüli sávból. A magyar deviza reggel 355,2 környékén mozog az euróval szemben, míg a dollárt 307,6 körül jegyzik. A hangulatot nemzetközi fronton az amerikai tech- és chip-részvények körüli aggodalom, valamint a közel-keleti helyzet újabb eszkalációja határozza meg.
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Trump miatt gyengül a forint

Gyengülésbe kezdett a magyar deviza, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy szerinte túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba. Trump azt írta, hogy Irán „túl sokáig húzta” egy olyan megállapodás megtárgyalását, amely szerinte kedvező lett volna számára, ezért

most meg kell fizetnie az árát.

Így áll most a forint:

  • euró-forint árfolyam jelenleg 356,5
  • dollár-forint árfolyam pedig 309
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Árokszállási: Magyarország nem 2030-ra, hanem csak 1-2 évvel később áll majd készen az euróra

Kármán András pénzügyminiszter céljánál csak 1-2 évvel későbbre valószínűsíti az eurózónába való belépést Árokszállási Zoltán, az MBH vezető elemzője, aki a tartósan 2 százalékos infláció elérését tartja a legnagyobb kihívásnak. A vagyonadó mindössze a GDP 0,3 százalékának megfelelő bevételt hozhat a költségvetésnek, "ha nagyon jól csinálják", miközben jelentős kockázatokat hordoz. A forint árfolyama tartósan a 360-as szint körül alakulhat, 2027-re is erre számítanak. A vendégmunkások behozatalának részletes stopja egy-két éve, feszesebb munkakerőpiac mellett húzós lépés lehetett volna, most kevésbé, és a magyar bérszínvonal indokolhatja a lépést.

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Árokszállási: Magyarország nem 2030-ra, hanem csak 1-2 évvel később áll majd készen az euróra
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Picit erősödik

A nap eleji gyengélkedést ledolgozva késő délelőttre visszaerősödött a forint:

  • az euróval szemben már 366 forint felett is járt, míg
  • a dollár ellenében jelenleg 308 egy forint.
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Meglepő fordulat: hallani sem akarnak az euróról a helyiek

Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét – derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből.

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Meglepő fordulat: hallani sem akarnak az euróról a helyiek
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Indul a reggeli kereskedés

A magyar deviza reggel

355,2 környékén mozog az euróval szemben, míg a dollárt 307,6 körül jegyzik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ez történt kedden

Ez történt tegnap a devizapiacokon:

  • Meglepetés-infláció: A KSH adatai szerint májusban mindössze 1,8 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves alapon, ami minden elemzői várakozásnál alacsonyabb. Az adat egyértelműen kinyitja az ajtót az MNB júniusi kamatvágása előtt – a kérdés már csak a lépés mérete (25 vagy 50 bázispont).
  • Elmaradt áttörés: A kedvező adat ellenére a forint nem tudott érdemben erősödni: reggel rövid időre 355 alá, délután 354,8-as napi csúcsig erősödött az euróval szemben, majd visszagyengült 356 fölé.
  • Amerikai chip-para: Az amerikai tőzsdék vörösbe fordultak az AI- és chip-részvények túlárazottsága miatti aggodalmak nyomán, ami a devizapiacokon is éreztette hatását, a dollár korrigált.
  • Nemzetközi adatdömping: Az USA, Kína és Németország is friss külkereskedelmi statisztikát publikált, miközben a piacokat továbbra is az iráni háború és az ehhez kapcsolódó inflációs várakozások mozgatják.

A nap végére a forint mintegy 0,45 egységet javított,

így az euró 355,5, a dollár 308 környékén zárta a keddi kereskedést.

A mai napon a befektetők figyelme a közel-keleti fejleményekre – a Trump elnök által elrendelt amerikai válaszcsapás piaci hatásaira –, az amerikai tőzsdéken megindult profitrealizálás folytatódására, valamint az MNB kamatvágásával kapcsolatos találgatásokra irányul.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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