Trump bejelentésére gyengülni kezdett a forint

Gyengülésbe kezdett a magyar deviza, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy szerinte túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba. Trump azt írta, hogy Irán „túl sokáig húzta” egy olyan megállapodás megtárgyalását, amely szerinte kedvező lett volna számára, ezért

most meg kell fizetnie az árát.

Így áll most a forint:

euró-forint árfolyam jelenleg 356,5

dollár-forint árfolyam pedig 309