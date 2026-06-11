Erősödik a forint a kamatdöntés előtt

Erősödik a forint
Az euró 355,6 körül jár, ez egy egységnyi erősödés ma.
Erősödik a forint
Az euró 0,9 egységgel gyengült a forinttal szemben, 355,8 forint körül jár az árfolyama.
Jöhet az EKB kamatemelés
Elemzői várakozások szerint az Európai Központi Bank (EKB) 2023 óta csütörtökön először emeli irányadó kamatait, miután az euróövezetben az elmúlt hónapokban jelentősen gyorsult az infláció.
Az EKB kormányzótanácsának döntését csütörtökön délután teszik közzé. A banki betétek után fizetett kamat, amely a pénzügyi piacok egyik fontos irányadó mutatója, 2025 közepe óta 2 százalékon áll.
Az euróövezeti inflációt az iráni háború nyomán kialakult olajár-emelkedés hajtotta fel. Az Eurostat adatai szerint májusban a fogyasztói árak éves összevetésben 3,2 százalékkal emelkedtek, az áprilisi 3 százalék után. Februárban még 1,9 százalékos inflációt mértek. A jelenlegi árnövekedési ütem jelentősen meghaladja az EKB középtávú, 2 százalékos inflációs célját.
Az energiaárak emelkedése mellett a szolgáltatások drágulása is hozzájárul az infláció gyorsulásához.
Közgazdászok attól tartanak, hogy a vállalatok egyre szélesebb körben hárítják át a magasabb energia- és szállítási költségeket a fogyasztókra.
Az EKB elnöke, Christine Lagarde több alkalommal jelezte, hogy a jegybank kész beavatkozni az árstabilitás megőrzése érdekében. A kamatemelés növelné a hitelfelvétel költségeit a háztartások és a vállalatok számára, ami visszafoghatja a keresletet és mérsékelheti az inflációs nyomást. Ugyanakkor a szigorúbb monetáris politika további terhet jelenthet az euróövezet gazdaságának, amelyet az iráni konfliktus következményei is sújtanak, és amely az idei első negyedévben váratlanul zsugorodott.
Mérsékelt erősödéssel kezdett a forint, mindenki az EKB-ra figyel ma
A keddi, a vártnál kedvezőbb inflációs adat sem volt elegendő ahhoz, hogy a forint tartósan kitörjön a hetek óta meghatározó 355 forint körüli euróárfolyam-sávból. Kedd délután Donald Trump egyik nyilatkozata átmenetileg gyengítette a forintot, azonban a mozgás gyorsan kifulladt, és a magyar fizetőeszköz rövid időn belül ledolgozta veszteségeit. A befektetők továbbra is azt figyelik, hogy sikerül-e tartósan a 355-ös szint alá erősödni az euróval szemben.
Csütörtök reggel az
- euró 356,3 forint körül mozgott,
- míg a dollár jegyzése 308,6 forintnál állt.
Ez mérsékelt forinterősödést jelentett a szerda esti szintekhez képest.
A következő fontos piaci esemény az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülése lesz. Az elmúlt hetekben a befektetők és az elemzők kiemelt figyelemmel követték az EKB-val kapcsolatos várakozásokat, mivel a piaci konszenzus szerint az eurózóna jegybankja az inflációs kilátások miatt kamatemelésről dönthet.
A kora délutáni bejelentés mellett Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatója is jelentős hatással lehet a pénzpiacokra. Az ugyanebben az időszakban érkező amerikai makrogazdasági adatok várhatóan háttérbe szorulnak az európai jegybank döntéséhez képest.
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Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB
Egyre inkább elhúzódó energiaválságra készülnek a piacok, a gazdasági adatok eközben olyan inflációs nyomást mutatnak, amit a világ jegybankjai már nem hagyhatnak válasz nélkül. A világ vezető gazdaságai közül az Európai Központi Bank (EKB) jár élen az infláció elleni küzdelemben, a csütörtöki kamatdöntés pedig megmutathatja, hogy milyen út előtt áll a világ többi fejlett gazdasága is.
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