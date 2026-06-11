Erősödik a forint - Döntött az EKB

Görögországban az éves infláció 5,2 százalékra lassult májusban, miután áprilisban 5,4 százalékra, 2023 februárja óta a legmagasabbra emelkedett - derült ki a görög statisztikai hivatal, az ELSTAT honlapján közzétett adatokból.

A fogyasztói árak éves növekedésének lassulásához főként a lakbérek és közműdíjak, valamint az élelmiszerek és az alkoholmentes italok előző havinál kisebb mértékű emelkedése vezetett, emellett az is hozzájárult, hogy az alkoholos italok és a dohánytermékek ára az áprilisi 1,4 százalékos növekedést követően 0,1 százalékkal csökkent éves összevetésben, míg a ruházati cikkek és lábbelik ára 0,9 százalékkal esett az előző havi 2,0 százalékos emelkedés után. Ezzel szemben a szállítási szolgáltatások, az éttermi és szállodai szolgáltatások, valamint a szabadidős és kulturális szolgáltatások gyorsuló ütemben drágultak éves alapon. Havi összevetésben nem változtak a görögországi fogyasztói árak májusban az előző hónapban regisztrált 1,5 százalékos emelkedést követően.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 4,6 százalék után 4,9 százalék, 2023 márciusa óta a leggyorsabb volt az év ötödik hónapjában.