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Erősödik a forint - Döntött az EKB
Deviza

Erősödik a forint - Döntött az EKB

Portfolio
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A forint csütörtök reggel 356,3-as euróárfolyam körül mozgott, mérsékelt erősödést mutatva a szerda esti szintekhez képest. A magyar fizetőeszköz továbbra sem tudott tartósan kitörni a hetek óta jellemző 355 forintos sávból, hiába volt kedvezőbb a vártnál a keddi inflációs adat. A nap legfontosabb eseménye az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése lesz, ahol a piaci konszenzus szerint kamatemelésről dönthetnek. Christine Lagarde sajtótájékoztatója szintén jelentős hatással lehet a pénzpiacokra.
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Továbbra is pozitív tartományban a forint

A dollár 308,7, az euró 355,9 forint környékén jár kora délután, miután az energiaválság elhúzódása és az infláció gyorsulása arra késztette az EKB Kormányzótanácsát, hogy 25 bázisponttal, 2,25 százalékra emelje az irányadó betéti rátát. 

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Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB

Közzétette kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. Az energiaválság elhúzódása és az infláció gyorsulása arra késztette az EKB Kormányzótanácsát, hogy 25 bázisponttal, 2,25 százalékra emelje az irányadó betéti rátát. Christine Lagarde jegybankelnök 14.45-től sajtótájékoztatón értékeli majd a gazdasági kilátásokat, az eseményen pedig akár a későbbi kamatemelésekről is üzeneteket fogalmazhat meg. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.

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Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB
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Picit gyengül az euró a dollárral szemben

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,153, az euró kis mértékben gyengül.

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Egészen elképesztő kereslet volt a tízéves magyar kötvényekre

Kötvényaukciót tartott csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), melyen az eredetileg tervezett mennyiség majdnem háromszorosát értékesítette a befektetőknek. Ráadásul a leghosszabb, tízéves futamidőn sikerült a legtöbb tőkét bevonni, a tervezett összeg majdnem hatszorosát.

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Egészen elképesztő kereslet volt a tízéves magyar kötvényekre
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Kicsit lassult a görög infláció

Görögországban az éves infláció 5,2 százalékra lassult májusban, miután áprilisban 5,4 százalékra, 2023 februárja óta a legmagasabbra emelkedett - derült ki a görög statisztikai hivatal, az ELSTAT honlapján közzétett adatokból.

A fogyasztói árak éves növekedésének lassulásához főként a lakbérek és közműdíjak, valamint az élelmiszerek és az alkoholmentes italok előző havinál kisebb mértékű emelkedése vezetett, emellett az is hozzájárult, hogy az alkoholos italok és a dohánytermékek ára az áprilisi 1,4 százalékos növekedést követően 0,1 százalékkal csökkent éves összevetésben, míg a ruházati cikkek és lábbelik ára 0,9 százalékkal esett az előző havi 2,0 százalékos emelkedés után. Ezzel szemben a szállítási szolgáltatások, az éttermi és szállodai szolgáltatások, valamint a szabadidős és kulturális szolgáltatások gyorsuló ütemben drágultak éves alapon. Havi összevetésben nem változtak a görögországi fogyasztói árak májusban az előző hónapban regisztrált 1,5 százalékos emelkedést követően.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 4,6 százalék után 4,9 százalék, 2023 márciusa óta a leggyorsabb volt az év ötödik hónapjában.

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308 forinthoz közeledik a dollár

A dollár a 308 forintos szinthez közeledik, ez több mint egy egységnyi forinterődösdés.

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Erősödik a forint

Az euró 355,6 körül jár, ez egy egységnyi erősödés ma.

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Erősödik a forint

Az euró 0,9 egységgel gyengült a forinttal szemben, 355,8 forint körül jár az árfolyama.

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Jöhet az EKB kamatemelés

Elemzői várakozások szerint az Európai Központi Bank (EKB) 2023 óta csütörtökön először emeli irányadó kamatait, miután az euróövezetben az elmúlt hónapokban jelentősen gyorsult az infláció.

Az EKB kormányzótanácsának döntését csütörtökön délután teszik közzé. A banki betétek után fizetett kamat, amely a pénzügyi piacok egyik fontos irányadó mutatója, 2025 közepe óta 2 százalékon áll.

Az euróövezeti inflációt az iráni háború nyomán kialakult olajár-emelkedés hajtotta fel. Az Eurostat adatai szerint májusban a fogyasztói árak éves összevetésben 3,2 százalékkal emelkedtek, az áprilisi 3 százalék után. Februárban még 1,9 százalékos inflációt mértek. A jelenlegi árnövekedési ütem jelentősen meghaladja az EKB középtávú, 2 százalékos inflációs célját.

Az energiaárak emelkedése mellett a szolgáltatások drágulása is hozzájárul az infláció gyorsulásához.

Közgazdászok attól tartanak, hogy a vállalatok egyre szélesebb körben hárítják át a magasabb energia- és szállítási költségeket a fogyasztókra.

Az EKB elnöke, Christine Lagarde több alkalommal jelezte, hogy a jegybank kész beavatkozni az árstabilitás megőrzése érdekében. A kamatemelés növelné a hitelfelvétel költségeit a háztartások és a vállalatok számára, ami visszafoghatja a keresletet és mérsékelheti az inflációs nyomást. Ugyanakkor a szigorúbb monetáris politika további terhet jelenthet az euróövezet gazdaságának, amelyet az iráni konfliktus következményei is sújtanak, és amely az idei első negyedévben váratlanul zsugorodott.

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Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

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Mérsékelt erősödéssel kezdett a forint, mindenki az EKB-ra figyel ma

A keddi, a vártnál kedvezőbb inflációs adat sem volt elegendő ahhoz, hogy a forint tartósan kitörjön a hetek óta meghatározó 355 forint körüli euróárfolyam-sávból. Kedd délután Donald Trump egyik nyilatkozata átmenetileg gyengítette a forintot, azonban a mozgás gyorsan kifulladt, és a magyar fizetőeszköz rövid időn belül ledolgozta veszteségeit. A befektetők továbbra is azt figyelik, hogy sikerül-e tartósan a 355-ös szint alá erősödni az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Csütörtök reggel az

  • euró 356,3 forint körül mozgott,
  • míg a dollár jegyzése 308,6 forintnál állt.

Ez mérsékelt forinterősödést jelentett a szerda esti szintekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő fontos piaci esemény az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülése lesz. Az elmúlt hetekben a befektetők és az elemzők kiemelt figyelemmel követték az EKB-val kapcsolatos várakozásokat, mivel a piaci konszenzus szerint az eurózóna jegybankja az inflációs kilátások miatt kamatemelésről dönthet.

A kora délutáni bejelentés mellett Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatója is jelentős hatással lehet a pénzpiacokra. Az ugyanebben az időszakban érkező amerikai makrogazdasági adatok várhatóan háttérbe szorulnak az európai jegybank döntéséhez képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Egyre inkább elhúzódó energiaválságra készülnek a piacok, a gazdasági adatok eközben olyan inflációs nyomást mutatnak, amit a világ jegybankjai már nem hagyhatnak válasz nélkül. A világ vezető gazdaságai közül az Európai Központi Bank (EKB) jár élen az infláció elleni küzdelemben, a csütörtöki kamatdöntés pedig megmutathatja, hogy milyen út előtt áll a világ többi fejlett gazdasága is.

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Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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