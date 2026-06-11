Kiderült, mikor jöhet az újabb kamatemelés az EKB-tól!

Az Európai Központi Bank döntéshozói nem zárják ki, hogy már a júliusi ülésen újabb kamatemelésről döntsenek
– derül ki a belső egyeztetésekre rálátó forrásokból. A piacok és az elemzők eddig inkább szeptemberre várták a következő szigorító lépést, az iráni háború miatt megugró infláció azonban előrébb hozhatja a döntést.
Az EKB ma emelte meg a kamatokat először 2023 óta, aminek következtében az irányadó betéti kamatláb jelenleg 2,25 százalékon áll. Christine Lagarde, az EKB elnöke figyelmeztetett, hogy az energiaárak emelkedése miatt megugró infláció az euróövezet mind a 21 tagállamában egyre szélesebb körben érezteti a hatását.
A jegybank legfrissebb előrejelzése az elkövetkező két évben a fogyasztói árak gyorsabb emelkedésével számol, miközben a kereslet visszaesése a gazdasági növekedést is fékezi.
A közel-keleti háború visszaveti a gazdasági aktivitást, a felmérések pedig lassulásra utalnak, különösen a szolgáltató szektorban
– fogalmazott Lagarde. Hozzátette, hogy az energiaárak emelkedése a nyári hónapokban tovább fűti majd az inflációt, amely így 2027 első feléig jócskán a célérték felett maradhat.
A források szerint amennyiben a helyzet időközben javulna, az EKB júliusban akár változatlanul is hagyhatja az irányadó rátát. A befektetők jelenleg további két kamatemelést áraznak, miközben a brit és az észak-amerikai jegybankok egyelőre kivárnak.
Carsten Brzeski, az ING globális makrogazdasági elemzésekért felelős vezetője szerint a csütörtöki döntést követően valószínűbbé vált egy újabb kamatemelés, történjen az akár júliusban, akár szeptemberben.
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