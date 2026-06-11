Turbóra kapcsolt a forint, miután Trump nagy bejelentést tett

Elemzői várakozások szerint az Európai Központi Bank (EKB) 2023 óta csütörtökön először emeli irányadó kamatait, miután az euróövezetben az elmúlt hónapokban jelentősen gyorsult az infláció.

Az EKB kormányzótanácsának döntését csütörtökön délután teszik közzé. A banki betétek után fizetett kamat, amely a pénzügyi piacok egyik fontos irányadó mutatója, 2025 közepe óta 2 százalékon áll.

Az euróövezeti inflációt az iráni háború nyomán kialakult olajár-emelkedés hajtotta fel. Az Eurostat adatai szerint májusban a fogyasztói árak éves összevetésben 3,2 százalékkal emelkedtek, az áprilisi 3 százalék után. Februárban még 1,9 százalékos inflációt mértek. A jelenlegi árnövekedési ütem jelentősen meghaladja az EKB középtávú, 2 százalékos inflációs célját.

Az energiaárak emelkedése mellett a szolgáltatások drágulása is hozzájárul az infláció gyorsulásához.

Közgazdászok attól tartanak, hogy a vállalatok egyre szélesebb körben hárítják át a magasabb energia- és szállítási költségeket a fogyasztókra.

Az EKB elnöke, Christine Lagarde több alkalommal jelezte, hogy a jegybank kész beavatkozni az árstabilitás megőrzése érdekében. A kamatemelés növelné a hitelfelvétel költségeit a háztartások és a vállalatok számára, ami visszafoghatja a keresletet és mérsékelheti az inflációs nyomást. Ugyanakkor a szigorúbb monetáris politika további terhet jelenthet az euróövezet gazdaságának, amelyet az iráni konfliktus következményei is sújtanak, és amely az idei első negyedévben váratlanul zsugorodott.