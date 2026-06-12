Brutális erőt vett fel a forint, 352 alatt zárt az euróval szemben

Ennyire erős a forint
A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 352-es szint alá került a pénteki kereskedésben. Legutóbb 2021 szeptemberében járt itt, így néz ez ki egyetlen charton.
Hangyányi erősödés este
Nincsenek óriási mozgások a devizapiacon ma este: a forint enyhe erősödést mutat, most éppen 351,66-on áll az euróval szemben. A dollár 303,78.
Nem sikerült áttörni a 351-et
7 órához közelítve egy kicsit elfáradt a forint: eltávolodtunk a 351-től és karcolgatjuk a 352-es eurót. Most éppen, ahogy ezen sorok íródnak, 351,84-en van az euró árfolyam, a dollár pedig 303,97.
Bivalyerős a forint az esti órákban
Az esti órákban is erősödik a magyar fizetőeszköz: már 351,48-nál járunk az euróval szemben. A dollár mindeközben 303,73.
Újra a csúcsa közelében a forint
Az amerikai Michigan-index adatai után újra erősödni kezdett a magyar deviza. Az euróárfolyam 352,2 közelébe jött le, amivel újra négy és féléves csúcsa közelében mozog a forint.
Az amerikai dollárral szemben 304,5-nél mozog a váltás.
Megjött a fellélegzés az Egyesült Államokban, a benzinár hozta el a fordulatot
A vártnál jóval nagyobb mértékben javult júniusban az amerikai fogyasztói hangulat a Michigani Egyetem előzetes fogyasztói bizalmi indexe szerint. A javulás széles körű, és főleg az enyhülő benzináraknak köszönhető, különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknál. Az index ugyanakkor még mindig közel 20 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi szinttől, az inflációs várakozások pedig továbbra is magasak.
353 fölött a forint
Tovább folytatódik az oldazás a forint árfolyamában, kissé 353 fölé gyengült az árfolyam az euróval szemben.
Kifogyott a lendület a kontinens legnagyobb gazdaságából: elmarad a gyors fellendülés
A Bundesbank az iráni háború miatti energiaár-emelkedés következtében lefelé módosította Németország idei és jövő évi növekedési prognózisát, a költségvetési élénkítésnek köszönhetően azonban középtávon javulásra számít.
Tartja magát a forint, 4 és fél éves mélypont közelében oldalaz
Továbbra is nagyon erős ma a forint. Négy és fél éves mélypont közelében oldalaz. Nincs érdemi visszagyengülés.
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Négy és fél éve nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben
352,2 alá erősödött a forint az euróval szemben, miután kedvező hírek jöttek az iráni békével kapcsolatban.
A mai nap már 4,5%-ot esett az olaj ára és erősödik a forint árfolyama. Ehhez jön hozzá az, hogy a forint az egyik legkeresetebb devizák közé tartozik. A korrupcióellenes intézkedések, az Uniós pénzek hazahozatala mind a forint mellett szól. A külföldi bizalom erősödését jól jelzi, hogy a külföldiek forintkötvény állománya nagyon magas, ami tükrözi a nemzetközi bizalom erősödését.
Ezért most külső és belső tényezők egyaránt a forint mellett szólnak.
353 alatt a forint
Az olajár esésére kedvezően reagál a forint is ls 353 alá erősödött az árfolyam.
306 fölé gyengült a forint
Erősődödik a dollár és ez viszi most a forint gyengülését is. Az euróval szemben 0,17%, a dollárrral szemben 0,36%-os a gyengülés.
354 alatt oldalaz a forint
A reggeli piacnyitás óta 353 és 354 között oldalaz a forint az euróval szemben.
Jöhet a kamatemelés Csehországban
Aleš Michl, a sseh nemzeti bank elnöke szerint megerősödtek a júniusi kamatemelés melletti érvek, mivel a hazai inflációs kockázatok – köztük a dinamikus bérnövekedés, valamint a szolgáltatások és a lakhatás tartósan emelkedő árai – továbbra is aggodalomra adnak okot.
Négy és fél éves csúcson a forint
Donald Trump amerikai elnök bejelentette tegnap, hogy már hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb a forint is nagyot erősödött.
A választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben. Az Uniós pénzek hazahozatala, a korrupció elleni küzdelem, valamint a nyugati kapcsolatok és közvetlen szövetségi rendszerek erősítése mind olyan téma a befektetők számára, amit fontosnak tartanak az országkockázat megítélése szempontjából.
Erre a kedvező trendre jöttek rát egnap az iráni békével kapcsolatos hírek, ami miatt négy és fél éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben.
Azt hozzá kell viszont tenni, hogy már sokszor tűnt úgy. hogy csak karnyújtásnyira van a béke, így elképzelhető, hogy ez ismét csak egy ilyen epizód.
A dollárral szemben 306 alatt kezdi a napot. A zöldhasú az elmúlt két hétben sokat erősödött az euróval és a japán jennel szemben. Emiatt a forint sem tudott a március 8-ai mélypontja (300,7) alá erősödödni.
A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de az iráni békével kapcsolatos hírek is mozgathatják a piacokat.
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