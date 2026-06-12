ÉLŐ  90'
CAN
Kanada 1 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
  gól: Cyle Larin 78'
B csoport
  • Megjelenítés
Brutális erőt vett fel a forint, 352 alatt zárt az euróval szemben
Deviza

Brutális erőt vett fel a forint, 352 alatt zárt az euróval szemben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az iráni béke hírére nagyot erősödött a forint az euróval szemben. Délután indult be a lendület, amikor 353 alá került hirtelen az euróval szembeni kurzus, majd a 352-es szint is elesett. Legutóbb 2021 szeptemberében volt ennyire erős a hazai fizetőeszköz.
Megosztás

Ennyire erős a forint

A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 352-es szint alá került a pénteki kereskedésben. Legutóbb 2021 szeptemberében járt itt, így néz ez ki egyetlen charton.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hangyányi erősödés este

Nincsenek óriási mozgások a devizapiacon ma este: a forint enyhe erősödést mutat, most éppen 351,66-on áll az euróval szemben. A dollár 303,78.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nem sikerült áttörni a 351-et

7 órához közelítve egy kicsit elfáradt a forint: eltávolodtunk a 351-től és karcolgatjuk a 352-es eurót. Most éppen, ahogy ezen sorok íródnak, 351,84-en van az euró árfolyam, a dollár pedig 303,97.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Bivalyerős a forint az esti órákban

Az esti órákban is erősödik a magyar fizetőeszköz: már 351,48-nál járunk az euróval szemben. A dollár mindeközben 303,73.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra a csúcsa közelében a forint

Az amerikai Michigan-index adatai után újra erősödni kezdett a magyar deviza. Az euróárfolyam 352,2 közelébe jött le, amivel újra négy és féléves csúcsa közelében mozog a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárral szemben 304,5-nél mozog a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megjött a fellélegzés az Egyesült Államokban, a benzinár hozta el a fordulatot

A vártnál jóval nagyobb mértékben javult júniusban az amerikai fogyasztói hangulat a Michigani Egyetem előzetes fogyasztói bizalmi indexe szerint. A javulás széles körű, és főleg az enyhülő benzináraknak köszönhető, különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknál. Az index ugyanakkor még mindig közel 20 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi szinttől, az inflációs várakozások pedig továbbra is magasak.

Tovább a cikkhez
Megjött a fellélegzés az Egyesült Államokban, a benzinár hozta el a fordulatot
Megosztás

353 fölött a forint

Tovább folytatódik az oldazás a forint árfolyamában, kissé 353 fölé gyengült az árfolyam az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kifogyott a lendület a kontinens legnagyobb gazdaságából: elmarad a gyors fellendülés

A Bundesbank az iráni háború miatti energiaár-emelkedés következtében lefelé módosította Németország idei és jövő évi növekedési prognózisát, a költségvetési élénkítésnek köszönhetően azonban középtávon javulásra számít.

Tovább a cikkhez
Kifogyott a lendület a kontinens legnagyobb gazdaságából: elmarad a gyors fellendülés
Megosztás

Tartja magát a forint, 4 és fél éves mélypont közelében oldalaz

Továbbra is nagyon erős ma a forint. Négy és fél éves mélypont közelében oldalaz. Nincs érdemi visszagyengülés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja

Közzétette a CNN annak az átmeneti megállapodásnak a részleteit, melyet Irán és az Egyesült Államok már a napokban aláírhat.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja
Megosztás

Négy és fél éve nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben

352,2 alá erősödött a forint az euróval szemben, miután kedvező hírek jöttek az iráni békével kapcsolatban.

A mai nap már 4,5%-ot esett az olaj ára és erősödik a forint árfolyama. Ehhez jön hozzá az, hogy a forint az egyik legkeresetebb devizák közé tartozik. A korrupcióellenes intézkedések, az Uniós pénzek hazahozatala mind a forint mellett szól. A külföldi bizalom erősödését jól jelzi, hogy a külföldiek forintkötvény állománya nagyon magas, ami tükrözi a nemzetközi bizalom erősödését.

Ezért most külső és belső tényezők egyaránt a forint mellett szólnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

353 alatt a forint

Az olajár esésére kedvezően reagál a forint is ls 353 alá erősödött az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

306 fölé gyengült a forint

Erősődödik a dollár és ez viszi most a forint gyengülését is. Az euróval szemben 0,17%, a dollárrral szemben 0,36%-os a gyengülés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

354 alatt oldalaz a forint

A reggeli piacnyitás óta 353 és 354 között oldalaz a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Jöhet a kamatemelés Csehországban

Aleš Michl, a sseh nemzeti bank elnöke szerint megerősödtek a júniusi kamatemelés melletti érvek, mivel a hazai inflációs kockázatok – köztük a dinamikus bérnövekedés, valamint a szolgáltatások és a lakhatás tartósan emelkedő árai – továbbra is aggodalomra adnak okot.

Tovább a cikkhez
Jöhet a kamatemelés Csehországban
Megosztás

Négy és fél éves csúcson a forint

Donald Trump amerikai elnök bejelentette tegnap, hogy már hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb a forint is nagyot erősödött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben. Az Uniós pénzek hazahozatala, a korrupció elleni küzdelem, valamint a nyugati kapcsolatok és közvetlen szövetségi rendszerek erősítése mind olyan téma a befektetők számára, amit fontosnak tartanak az országkockázat megítélése szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Erre a kedvező trendre jöttek rát egnap az iráni békével kapcsolatos hírek, ami miatt négy és fél éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben.

Azt hozzá kell viszont tenni, hogy már sokszor tűnt úgy. hogy csak karnyújtásnyira van a béke, így elképzelhető, hogy ez ismét csak egy ilyen epizód.

A dollárral szemben 306 alatt kezdi a napot. A zöldhasú az elmúlt két hétben sokat erősödött az euróval és a japán jennel szemben. Emiatt a forint sem tudott a március 8-ai mélypontja (300,7) alá erősödödni.

A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de az iráni békével kapcsolatos hírek is mozgathatják a piacokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól
Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility