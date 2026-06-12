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Friss iráni hírekre négy és fél éves csúcson a forint
Deviza

Friss iráni hírekre négy és fél éves csúcson a forint

Portfolio
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Az iráni béke hírére nagyot erősödött a forint az euróval szemben. 353 alá is leszúrt az árfolyam, ezzel pedig 2022 februárja óta nem volt ilyen erős magyar fizetőeszköz az euróval szemben. Jelenleg már 352,2 körül tartózkodik az árfolyam, miközben az olaj ára ma már több, mint 4%-ot esett.
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Négy és fél éve nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben

352,2 alá erősödött a forint az euróval szemben, miután kedvező hírek jöttek az iráni békével kapcsolatban.

A mai nap már 4,5%-ot esett az olaj ára és erősödik a forint árfolyama. Ehhez jön hozzá az, hogy a forint az egyik legkeresetebb devizák közé tartozik. A korrupcióellenes intézkedések, az Uniós pénzek hazahozatala mind a forint mellett szól. A külföldi bizalom erősödését jól jelzi, hogy a külföldiek forintkötvény állománya nagyon magas, ami tükrözi a nemzetközi bizalom erősödését.

Ezért most külső és belső tényezők egyaránt a forint mellett szólnak.

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353 alatt a forint

Az olajár esésére kedvezően reagál a forint is ls 353 alá erősödött az árfolyam.

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306 fölé gyengült a forint

Erősődödik a dollár és ez viszi most a forint gyengülését is. Az euróval szemben 0,17%, a dollárrral szemben 0,36%-os a gyengülés.

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354 alatt oldalaz a forint

A reggeli piacnyitás óta 353 és 354 között oldalaz a forint az euróval szemben.

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Jöhet a kamatemelés Csehországban

Aleš Michl, a sseh nemzeti bank elnöke szerint megerősödtek a júniusi kamatemelés melletti érvek, mivel a hazai inflációs kockázatok – köztük a dinamikus bérnövekedés, valamint a szolgáltatások és a lakhatás tartósan emelkedő árai – továbbra is aggodalomra adnak okot.

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Jöhet a kamatemelés Csehországban
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Négy és fél éves csúcson a forint

Donald Trump amerikai elnök bejelentette tegnap, hogy már hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb a forint is nagyot erősödött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben. Az Uniós pénzek hazahozatala, a korrupció elleni küzdelem, valamint a nyugati kapcsolatok és közvetlen szövetségi rendszerek erősítése mind olyan téma a befektetők számára, amit fontosnak tartanak az országkockázat megítélése szempontjából.

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Erre a kedvező trendre jöttek rát egnap az iráni békével kapcsolatos hírek, ami miatt négy és fél éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben.

Azt hozzá kell viszont tenni, hogy már sokszor tűnt úgy. hogy csak karnyújtásnyira van a béke, így elképzelhető, hogy ez ismét csak egy ilyen epizód.

A dollárral szemben 306 alatt kezdi a napot. A zöldhasú az elmúlt két hétben sokat erősödött az euróval és a japán jennel szemben. Emiatt a forint sem tudott a március 8-ai mélypontja (300,7) alá erősödödni.

A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de az iráni békével kapcsolatos hírek is mozgathatják a piacokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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