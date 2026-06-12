Friss iráni hírekre négy és fél éves csúcson a forint

Négy és fél éve nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben
352,2 alá erősödött a forint az euróval szemben, miután kedvező hírek jöttek az iráni békével kapcsolatban.
A mai nap már 4,5%-ot esett az olaj ára és erősödik a forint árfolyama. Ehhez jön hozzá az, hogy a forint az egyik legkeresetebb devizák közé tartozik. A korrupcióellenes intézkedések, az Uniós pénzek hazahozatala mind a forint mellett szól. A külföldi bizalom erősödését jól jelzi, hogy a külföldiek forintkötvény állománya nagyon magas, ami tükrözi a nemzetközi bizalom erősödését.
Ezért most külső és belső tényezők egyaránt a forint mellett szólnak.
353 alatt a forint
Az olajár esésére kedvezően reagál a forint is ls 353 alá erősödött az árfolyam.
306 fölé gyengült a forint
Erősődödik a dollár és ez viszi most a forint gyengülését is. Az euróval szemben 0,17%, a dollárrral szemben 0,36%-os a gyengülés.
354 alatt oldalaz a forint
A reggeli piacnyitás óta 353 és 354 között oldalaz a forint az euróval szemben.
Jöhet a kamatemelés Csehországban
Aleš Michl, a sseh nemzeti bank elnöke szerint megerősödtek a júniusi kamatemelés melletti érvek, mivel a hazai inflációs kockázatok – köztük a dinamikus bérnövekedés, valamint a szolgáltatások és a lakhatás tartósan emelkedő árai – továbbra is aggodalomra adnak okot.
Négy és fél éves csúcson a forint
Donald Trump amerikai elnök bejelentette tegnap, hogy már hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb a forint is nagyot erősödött.
A választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben. Az Uniós pénzek hazahozatala, a korrupció elleni küzdelem, valamint a nyugati kapcsolatok és közvetlen szövetségi rendszerek erősítése mind olyan téma a befektetők számára, amit fontosnak tartanak az országkockázat megítélése szempontjából.
Erre a kedvező trendre jöttek rát egnap az iráni békével kapcsolatos hírek, ami miatt négy és fél éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben.
Azt hozzá kell viszont tenni, hogy már sokszor tűnt úgy. hogy csak karnyújtásnyira van a béke, így elképzelhető, hogy ez ismét csak egy ilyen epizód.
A dollárral szemben 306 alatt kezdi a napot. A zöldhasú az elmúlt két hétben sokat erősödött az euróval és a japán jennel szemben. Emiatt a forint sem tudott a március 8-ai mélypontja (300,7) alá erősödödni.
A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de az iráni békével kapcsolatos hírek is mozgathatják a piacokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kilövésre felkészülni! Tőzsdetörténelmet írnak ma a piacokon
Masszív erők sorakoznak fel a SpaceX mögött.
Harmadszor vétózza meg a kriptoszabályozást az államfő Lengyelországban
A javaslat nem vette figyelembe a korábban megfogalmazott kifogásait.
Kitálalt az ukrán mestertervről „Magyar”: rémálom lesz az oroszok számára, ami a Krímben jön
A drónerők parancsnoka szerint egy hónapon belül elszigetelhetik a félszigetet.
Váratlanul leállították a külföldi fizetési szolgáltató működését: azonnal lefoglaltak mindent Londonban
Befagyasztották a társaság pénzeszközeit.
Oktatási Hivatal: lezárult a 2025-2026-os tanévi kompetenciamérés
Elréhetőek az eredmények.
Alig hagy valamit Oroszországban az UniCredit
Kizárólag a fizetési szolgáltatások nyújtását tartaná meg.
Úgy tűnik, elérte a fizikai határait a zöldenergia
Egyre nagyobb fejtörést okoznak.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Fél évvel meghosszabbították a szabad célú Diákhitel1 esetében a kamatstopot. De mi lesz az új kölcsönökkel?
Azon szabad célú Diákhitel1 konstrukcióval, akik 2024. december 31-ig felvették a hitelt, 2026. második félévében is 7,99 százalék maradhat a kamat. Azaz újabb fél évvel meghosszabbíthatják
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?