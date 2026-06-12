Négy és fél éves csúcson a forint

Az iráni béke hírére nagyot erősödött a forint az euróval szemben. 353 alá is leszúrt az árfolyam, ezzel pedig 2022 februárja óta nem volt ilyen erős magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek és az iráni béke részleteivel kapcsolatos hírekre figyel a piac.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette tegnap, hogy már hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb a forint is nagyot erősödött.

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A választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben. Az Uniós pénzek hazahozatala, a korrupció elleni küzdelem, valamint a nyugati kapcsolatok és közvetlen szövetségi rendszerek erősítése mind olyan téma a befektetők számára, amit fontosnak tartanak az országkockázat megítélése szempontjából.

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Erre a kedvező trendre jöttek rát egnap az iráni békével kapcsolatos hírek, ami miatt négy és fél éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben.

Azt hozzá kell viszont tenni, hogy már sokszor tűnt úgy. hogy csak karnyújtásnyira van a béke, így elképzelhető, hogy ez ismét csak egy ilyen epizód.

A dollárral szemben 306 alatt kezdi a napot. A zöldhasú az elmúlt két hétben sokat erősödött az euróval és a japán jennel szemben. Emiatt a forint sem tudott a március 8-ai mélypontja (300,7) alá erősödödni.

A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de az iráni békével kapcsolatos hírek is mozgathatják a piacokat.

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