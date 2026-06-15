Itt a béke, brutális erőben a forint

A forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött: az euróval szembeni árfolyam pénteken 352 alá került, hétfőn hajnalban pedig már 351-ig kapaszkodott a hazai deviza. Az erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről.

Pénteken délután a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 352-es szint alá került, miután kedvező hírek érkeztek az iráni háború kapcsán.

Utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a forint.

Hétfőn hajnalban további kapaszkodott a forint, 351-ig erősödött az euróval szemben, miután Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök vasárnap késő este bejelentette: az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát.

Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette a nagy hírt, majd az iráni külügyminiszter-helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét.

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A bejelentés hírére éjjel a forint egy pillanatra 350,5 közelében is megfordult.

A dollárral szemben 302-es szint közelébe kapaszkodott a hazai deviza.

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Mindeközben az EURUSD 1,161-ig szaladt.

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A mai nap komoly piacbefolyásoló hatása lehet a közel-keleti híreknek, de makrogazdasági adatok is érkeznek:

Hétfőn az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát.

Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik,

az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari BMI, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.

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