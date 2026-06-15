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Itt a béke: úgy veszik a forintot, mintha nem lenne holnap!
Deviza

Itt a béke: úgy veszik a forintot, mintha nem lenne holnap!

Portfolio
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A forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött: az euróval szembeni árfolyam pénteken 352 alá került, hétfőn hajnalban pedig már 351-ig kapaszkodott a hazai deviza. A hétfői erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről.
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Ahogy az alábbi grafikonon is látszik, utoljára a Covid után láttunk ilyen erős árfolyamot.

forinteuro
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Megy tovább a forint

A forint ereje hétfő délelőtt is kitartott. A piacnyitás kedvező volt a háború lezárásáról szóló hírek közepette, az európai tőzsdeindexek és a magyar piac is emelkedik.

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban a forint megérintette a 350,4-es szint is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma reggel 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben.

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Megállapodás a láthatáron, jelentősen esik az olajár

Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.

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Megállapodás a láthatáron, jelentősen esik az olajár
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Itt a béke, brutális erőben a forint

Pénteken délután a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 352-es szint alá került, miután kedvező hírek érkeztek az iráni háború kapcsán.

Utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a forint.

Hétfőn hajnalban további kapaszkodott a forint, 351-ig erősödött az euróval szemben, miután Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök vasárnap késő este bejelentette: az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát.

Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette a nagy hírt, majd az iráni külügyminiszter-helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét. 

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A bejelentés hírére éjjel a forint egy pillanatra 350,5 közelében is megfordult.

A dollárral szemben 302-es szint közelébe kapaszkodott a hazai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindeközben az EURUSD 1,161-ig szaladt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap komoly piacbefolyásoló hatása lehet a közel-keleti híreknek, de makrogazdasági adatok is érkeznek:

  • Hétfőn az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát.
  • Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik,
  • az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari BMI, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama

Hatalmas hullámokat indított el a piacokon Donald Trump bejelentése, hogy megállapodást értek el Iránnal és ezt az irániak is megerősítették. A befektetők kockázati étvágya felrobbant, a dollár gyengül és ebből látványosan profitál a forint is.

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Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama
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Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal

Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát – jelentette be magyar idő szerint vasárnap éjszaka a közösségi médiában Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök. Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette a nagy hírt, majd az iráni külügyminiszter-helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a forint pedig látványos erőre kapott.

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Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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