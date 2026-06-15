Itt a béke: úgy veszik a forintot, mintha nem lenne holnap!

Megy tovább a forint
A forint ereje hétfő délelőtt is kitartott. A piacnyitás kedvező volt a háború lezárásáról szóló hírek közepette, az európai tőzsdeindexek és a magyar piac is emelkedik.
A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban a forint megérintette a 350,4-es szint is.
Ma reggel 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben.
Megállapodás a láthatáron, jelentősen esik az olajár
Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.
Itt a béke, brutális erőben a forint
Pénteken délután a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 352-es szint alá került, miután kedvező hírek érkeztek az iráni háború kapcsán.
Utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a forint.
Hétfőn hajnalban további kapaszkodott a forint, 351-ig erősödött az euróval szemben, miután Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök vasárnap késő este bejelentette: az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát.
Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette a nagy hírt, majd az iráni külügyminiszter-helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét.
A bejelentés hírére éjjel a forint egy pillanatra 350,5 közelében is megfordult.
A dollárral szemben 302-es szint közelébe kapaszkodott a hazai deviza.
Mindeközben az EURUSD 1,161-ig szaladt.
A mai nap komoly piacbefolyásoló hatása lehet a közel-keleti híreknek, de makrogazdasági adatok is érkeznek:
- Hétfőn az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát.
- Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik,
- az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari BMI, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.
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Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama
Hatalmas hullámokat indított el a piacokon Donald Trump bejelentése, hogy megállapodást értek el Iránnal és ezt az irániak is megerősítették. A befektetők kockázati étvágya felrobbant, a dollár gyengül és ebből látványosan profitál a forint is.
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal
Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát – jelentette be magyar idő szerint vasárnap éjszaka a közösségi médiában Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök. Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette a nagy hírt, majd az iráni külügyminiszter-helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a forint pedig látványos erőre kapott.
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