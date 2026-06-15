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Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt járt az euró árfolyama
Deviza

Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt járt az euró árfolyama

Portfolio
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A forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött: az euróval szembeni árfolyam pénteken 352 alá került, hétfőn hajnalban pedig már 351-ig kapaszkodott a hazai deviza. A hétfői erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, az amerikai tőzsdék ralija pedig még tovább erősítette a nemzetközi kockázatvállalási kedvet. Donald Trump délután a Hormuzi-szoroson átmenő forgalom megindulását is bejelentette, ami a geopolitikai kockázati prémiumok újabb csökkenését idézték elő. A jó hírek miatt a forint erősödése a nap közben is folytatódott, az euró jegyzése délután a 350-es szintet is leütötte, míg a dolláré a 301 forintos szintet közelítette meg.
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350 körül jár az euró

Az euró valamivel a 350-es szint felett jár, a dollár pedig 302 környékén.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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34 kilométeren ejtették túszul a világgazdaságot, több mint 100 nap után vége a stressztesztnek

A globális gazdaság eddig ellenállónak bizonyult a közel-keleti háború okozta sokkhatásokkal szemben – jelentette ki Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója. Az IMF-vezető üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti vasárnapi keretmegállapodást, amely a konfliktus lezárását és a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását célozza. Bár a nyersanyagárak, az infláció és a pénzügyi feltételek megérezték a harcok hatásait, Georgieva szerint ezek egyelőre nem utalnak a globális gazdaság lassulására. A Valutaalap júliusban teszi közzé frissített világgazdasági előrejelzését, és a legújabb fejlemények alapján az IMF visszatérhet az optimistább, 3,1 százalékos növekedéssel számoló bázisforgatókönyvhöz.

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34 kilométeren ejtették túszul a világgazdaságot, több mint 100 nap után vége a stressztesztnek
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Enyhe korrekció a forint piacán

Nem változott érdemben az euró és a dollár jegyzése az elmúlt percekben. A közös európai fizetőeszköz jegyzés most 350,0, a dolláré 301,5 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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30 éve nem látott döntés érkezik, beleremeghetnek a globális piacok is

Japán az elmúlt évtizedekben olcsó pénzzel látta el a nemzetközi befektetőket, a 30 éve nem látott magas kamatszint, kötvényhozam és devizaárfolyam azonban azt üzeni, hogy a gazdasági környezet átalakulóban van. A gazdaságpolitikusok eddig még nem fogadták el, hogy az alacsony kamat- és hozamszint, valamint az erős árfolyam együttesen fenntarthatatlan, a Bank of Japan június 16-i kamatdöntésével viszont ez is megkezdődhet. Márpedig ha Japánban fordulat történik, azt a világ többi fejlett országa is megérzi, egy fundamentális irányváltásba pedig akár a nemzetközi részvénypiacok is beleremeghetnek.

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30 éve nem látott döntés érkezik, beleremeghetnek a globális piacok is
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Javul a piaci hangulat

A kedvező geopolitikai hírekre az amerikai tőzsdék is pozitívan reagálnak, ami a nemzetközi kockázatvállalási kedvre és a forint árfolyamára is jó hatással van.

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Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék

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Hogyan tovább, forintárfolyam

Az aktuális árfolyammozgások fényében még érdekesebbnek hat a Portfolio soron következő Signature befektetői klubja, melyet június 24-én szervezünk, az online térben.

Részletes információk ide kattintva, a részvétel pedig Signature előfizetéshez és regisztrációhoz kötött.

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350 alatt az euró árfolyama!

Donald Trump bejelentése után folytatódott az olajárak esése és a forint erősödése.

Az euró jegyzése ezzel átlépte a legutóbb 2021 szeptemberében látott 350-es szintet, míg a dollár jegyzése a 301 forintot közelíti.

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Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Lassult az amerikai ipari termelés

Havi alapon csak minimálisan tudott emelkedni az amerikai ipari termelés májusban. Elképzelhető, hogy a vártnál rosszabb adatban az iráni háború miatti magasabb energiaárak, valamint az ellátási láncok nehézségei tükröződnek vissza.

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Lassult az amerikai ipari termelés
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Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék

Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliznak, Ázsiában a japán, és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és Európában is határozott emelkedés látszik. Bár Donald Trump hónapok óta hangoztatja, hogy közel lehet a megállapodás, ez a mostani előzetes egyezség úgy tűnik, hogy valóban lezárhatja a február vége óta tartó háborút. A konfliktus nyomán megemelkedett olajárakat megszenvedi a gazdaság, főleg az inflációs nyomás növekedésén keresztül, miközben az olyan iparágak, mint a légi közlekedés, jóval magasabb működési költségekkel szembesülnek. Vagyis ha tényleg összejön a megállapodás, az a gazdaság számos pontján fellélegzést okozhat.

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Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék
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Nagyot csökkentek a magyar kötvényhozamok ma is

A kedvező geopolitikai hírek a magyar kötvénypiacon sem maradtak reakció nélkül: az ÁKK által publikált referenciahozamok 1-10 bázisponttal csökkent péntekhez képest. Legnagyobb mértékben a 3, 5, 10, 15 és 20 éves hozamok csökkentek, itt 6-9 bázispont volt a hozamok mérséklődése. Ezzel a 10 éves magyar kötvényhozam 5,2 százalékra csökkent, ami már csak 50 bázisponttal magasabb, mint a hasonló lejáratú cseh állampapírok hozama.

Jelenleg

  • a 3 hónapos hozam 5,42,
  • a 6 hónapos 5,43,
  • az 1 éves 5,38,
  • a 3 éves 5,3,
  • az 5 éves 5,18,
  • a 10 éves 5,2,
  • a 15 éves 5,23,
  • a 20 éves hozam pedig 5,26 százalék.
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350 forint felé közelít az euró árfolyama

Tovább erősödik a forint, az euró árfolyama 350,2 forintig is csökkent az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése is csökken, a kurzus már 301,6-nál jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Lehet élet 350 alatt is a forint számára? Kiderül a Portfolio befektetői klubján!

A forint erősödése és a magyar kötvénypiacok átalakulása izgalmas kérdéseket vet fel a gazdasági szereplők számára. 2026. június 24-én online befektetői klubunkon járjuk körül, hogy mi áll a magyar deviza megerősödése mögött, és mire számíthatunk a következő hónapokban. A Portfolio szakmai eseményén vezető elemzők és piaci szakértők segítségével megfejtjük a forint jövőjét.

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Lehet élet 350 alatt is a forint számára? Kiderül a Portfolio befektetői klubján!
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Oldalazik a forint

Nem mozdult érdemben a forint árfolyama az elmúlt órában: az euró jegyzése 351 alatt, a dolláré pedig 302 forint környékén ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Stabil a forint

Kora délután 351-nél jár a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kis korrekció

Délelőtt kissé korrigált a forint, 350,9 körül mozog az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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A forint diadalmenete: legyőzzük az inflációt, de hullák maradnak a csatatéren

A választások óta látványosan és meglepő mértékben erősödik a forint, ami egyfelől segíti az infláció alacsony szinten tartását, másfelől komoly terhet jelent a gazdasági szereplők számára. Az erős forint teljesen új helyzetet teremtett a hazai monetáris politikában: a vártnál jóval alacsonyabb infláció és a túlzottá váló reálkamat teret nyit a jegybanki alapkamat csökkentésére. A kamatvágás megkezdése ráadásul a magyar vállalatok védelmében is sürgető: a túl erős forint és a gyors béremelkedés együttesen a reál-effektív árfolyam olyan mértékű megugrásához vezetett, ami már súlyosan rontja a hazai gazdaság nemzetközi versenyképességét, különösen azokét a vállalatokét, amelyeknek magas a hazai hozzáadott-érték tartalma.

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A forint diadalmenete: legyőzzük az inflációt, de hullák maradnak a csatatéren
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Ahogy az alábbi grafikonon is látszik, utoljára a Covid után láttunk ilyen erős árfolyamot.

forinteuro
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Megy tovább a forint

A forint ereje hétfő délelőtt is kitartott. A piacnyitás kedvező volt a háború lezárásáról szóló hírek közepette, az európai tőzsdeindexek és a magyar piac is emelkedik.

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban a forint megérintette a 350,4-es szint is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma reggel 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben.

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Megállapodás a láthatáron, jelentősen esik az olajár

Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.

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Megállapodás a láthatáron, jelentősen esik az olajár
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Itt a béke, brutális erőben a forint

Pénteken délután a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 352-es szint alá került, miután kedvező hírek érkeztek az iráni háború kapcsán.

Utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a forint.

Hétfőn hajnalban további kapaszkodott a forint, 351-ig erősödött az euróval szemben, miután Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök vasárnap késő este bejelentette: az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát.

Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette a nagy hírt, majd az iráni külügyminiszter-helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét. 

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A bejelentés hírére éjjel a forint egy pillanatra 350,5 közelében is megfordult.

A dollárral szemben 302-es szint közelébe kapaszkodott a hazai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindeközben az EURUSD 1,161-ig szaladt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap komoly piacbefolyásoló hatása lehet a közel-keleti híreknek, de makrogazdasági adatok is érkeznek:

  • Hétfőn az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát.
  • Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik,
  • az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari BMI, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama

Hatalmas hullámokat indított el a piacokon Donald Trump bejelentése, hogy megállapodást értek el Iránnal és ezt az irániak is megerősítették. A befektetők kockázati étvágya felrobbant, a dollár gyengül és ebből látványosan profitál a forint is.

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Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama
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Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal

Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát – jelentette be magyar idő szerint vasárnap éjszaka a közösségi médiában Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök. Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette a nagy hírt, majd az iráni külügyminiszter-helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a forint pedig látványos erőre kapott.

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Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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