Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt járt az euró árfolyama

A forint ereje hétfő délelőtt is kitartott. A piacnyitás kedvező volt a háború lezárásáról szóló hírek közepette, az európai tőzsdeindexek és a magyar piac is emelkedik.

A kedvező nemzetközi befektetői hangulatban a forint megérintette a 350,4-es szint is.

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Ma reggel 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben.