Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama

Hatalmas hullámokat indított el a piacokon Donald Trump bejelentése, hogy megállapodást értek el Iránnal és ezt az irániak is megerősítették. A befektetők kockázati étvágya felrobbant, a dollár gyengül és ebből látványosan profitál a forint is.

Donald Trump vasárnap éjszaka jelentette be a kedvező híreket, amelyek a háború végleges lezárásának irányába hatnak. A hír hatására az olaj árfolyama azonnal csökkenni kezdett.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 15. Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal

A dollár euróval szembeni árfolyama már az 1,16-os szint felett jár.

Míg a forint euróval szembeni jegyzések a 350-es szintet ostromolják.

A forint így lassan 5 éves csúcsára erősödött az euró ellenében.

A dollár ellenében a 303-as szint alá került a forint árfolyama és a május végén felállított lokális szinteket támadja.

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