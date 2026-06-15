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Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama
Deviza

Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama

Portfolio
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Hatalmas hullámokat indított el a piacokon Donald Trump bejelentése, hogy megállapodást értek el Iránnal és ezt az irániak is megerősítették. A befektetők kockázati étvágya felrobbant, a dollár gyengül és ebből látványosan profitál a forint is.

Donald Trump vasárnap éjszaka jelentette be a kedvező híreket, amelyek a háború végleges lezárásának irányába hatnak. A hír hatására az olaj árfolyama azonnal csökkenni kezdett.

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A dollár euróval szembeni árfolyama már az 1,16-os szint felett jár.

Míg a forint euróval szembeni jegyzések a 350-es szintet ostromolják.

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A forint így lassan 5 éves csúcsára erősödött az euró ellenében.

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A dollár ellenében a 303-as szint alá került a forint árfolyama és a május végén felállított lokális szinteket támadja.

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Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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