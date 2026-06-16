Bivalyerős a forint, újabb sokéves csúcsra szökött

"Az USA–Irán megállapodást követő első másfél nap kereskedése arra utal, hogy a dollár strukturálisan erősebb, mint néhány héttel ezelőtt. A hétvégi veszteségek szinte teljesen eltűntek, annak ellenére, hogy az olajár jelentősen esett" – állapította meg az ING napi devizapiaci kitekintőjében.

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Ez azt jelzi, hogy a devizapiac figyelme fokozatosan elmozdul az olajpiaci fejleményekről, és ismét a jegybankokra, illetve a kamatpályára koncentrál.

A Fed kamatdöntése ezért kiemelten fontos lehet a dollár szempontjából. Az amerikai deviza ellenálló maradhat, de ehhez szükség lenne arra, hogy a döntéshozók — különösen az új Fed-elnök, Kevin Warsh — jelezzék: a kamatemelések továbbra is valós lehetőségnek számítanak.

A mai piaci hangulatot várhatóan az USA–Irán egyetértési megállapodás újabb részletei mozgathatják, amelyet a péntekre tervezett aláírás előtt még nem hoztak nyilvánosságra.

Trump elnök optimistán nyilatkozott arról, hogy a Hormuzi-szoros péntekre újra megnyílhat, az európai vezetők azonban a G20-találkozón óvatosságra intettek, különösen az aknamentesítési munkálatok időigénye miatt.

Ezért továbbra is kérdéses, mennyire tartós az olajár esése, és a devizapiacok egyelőre nem árazzák be teljes mértékben az optimista forgatókönyvet.