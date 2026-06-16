Fontos határhoz ért a forint, most minden szem a Fedre szegeződik

Többéves csúcs közeléből fordul rá a keddre a forint, miután a hétfői békehírek hatására 350 alá is benézett az euró árfolyama. A kérdés most az, hogy a magyar valuta meg tudja-e tartani a lendületet a Fed kamatdöntése előtt.

Erős napot zárt hétfőn a forint: az euró jegyzése napközben benézett 350 alá, amire 2021 szeptembere óta nem volt példa. Estére ugyan óvatos korrekció indult, de a hazai deviza így is többéves csúcs közelében maradt. A dollárral szemben szintén látványos volt az erősödés, a jegyzés a 301-es szintet is megközelítette.

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A forintot elsősorban a javuló nemzetközi hangulat támogatta. Az amerikai–iráni megállapodásról és a Hormuzi-szoros forgalmának újraindulásáról szóló hírek csökkentették a geopolitikai kockázati prémiumokat és oldották az olajkínálattal kapcsolatos aggodalmakat. Ilyen környezetben a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint is lendületet vettek.

a nap fő eseménye a Federal Reserve kamatdöntése lesz.

A piacok jelenleg nem is elsősorban magára a kamatszintre, hanem a közlemény hangvételére, az új előrejelzésekre és Kevin Warsh Fed-elnök első érdemi üzeneteire figyelnek majd. A forint szempontjából is fontos lesz, hogy a Fed inkább óvatos, kiváró üzenetet küld-e, vagy a vártnál szigorúbb hangvétel erősíti vissza a dollárt.

Emellett több fontos adat is érkezik: jönnek a KSH áprilisi kereseti statisztikái, amelyek a bérdinamika, a fogyasztási kilátások és közvetve az inflációs kockázatok miatt lehetnek fontosak. Japánból külkereskedelmi adat és gépipari rendelésállomány érkezik, az Egyesült Államokban pedig a májusi kiskereskedelmi forgalom lehet a nap egyik meghatározó adatközlése.

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