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Ismét erősödik a forint, megint 350 alatt az euró
Deviza

Ismét erősödik a forint, megint 350 alatt az euró

Portfolio
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Többéves csúcs közeléből fordul rá a keddre a forint, miután a hétfői békehírek hatására 350 alá is benézett az euró árfolyama. A kérdés most az, hogy a magyar valuta meg tudja-e tartani a lendületet a Fed kamatdöntése előtt. A reggel ebből a szempontból biztatóan indult, többször ismét a lélektani határ alatt tartózkodott az euró árfolyama.
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Dollár: A Fed-sztori fontosabb, mint az olajár

"Az USA–Irán megállapodást követő első másfél nap kereskedése arra utal, hogy a dollár strukturálisan erősebb, mint néhány héttel ezelőtt. A hétvégi veszteségek szinte teljesen eltűntek, annak ellenére, hogy az olajár jelentősen esett" – állapította meg az ING napi devizapiaci kitekintőjében.

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Ez azt jelzi, hogy a devizapiac figyelme fokozatosan elmozdul az olajpiaci fejleményekről, és ismét a jegybankokra, illetve a kamatpályára koncentrál.

A Fed kamatdöntése ezért kiemelten fontos lehet a dollár szempontjából. Az amerikai deviza ellenálló maradhat, de ehhez szükség lenne arra, hogy a döntéshozók — különösen az új Fed-elnök, Kevin Warsh — jelezzék: a kamatemelések továbbra is valós lehetőségnek számítanak.

A mai piaci hangulatot várhatóan az USA–Irán egyetértési megállapodás újabb részletei mozgathatják, amelyet a péntekre tervezett aláírás előtt még nem hoztak nyilvánosságra.

Trump elnök optimistán nyilatkozott arról, hogy a Hormuzi-szoros péntekre újra megnyílhat, az európai vezetők azonban a G20-találkozón óvatosságra intettek, különösen az aknamentesítési munkálatok időigénye miatt.

Ezért továbbra is kérdéses, mennyire tartós az olajár esése, és a devizapiacok egyelőre nem árazzák be teljes mértékben az optimista forgatókönyvet.

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350 alá is benézett

A reggeli 9 órás tőzsdei nyitást követően a forint mérsékelt erősödésnek indult. Az euróval szembeni jegyzések ismét áttörték a 350-es szintet.

Tegnap késő este az EUR/HUF kurzusa a 349,10-es szintig süllyedt, ez tehát most a lokális mélypont.

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Kettészakadt a kínai gazdaság, olyan történt, amire a Covid óta nem volt példa

Egyre nyilvánvalóbbá válik a kínai gazdaság kettészakadása, ugyanis miközben az exportszektorban és a csúcstechnológiai iparágakban töretlen a lendület, addig a belföldi fogyasztás és a beruházások mértéke a világjárvány óta nem látott mélypontra süllyedt májusban.

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Lépett a jegybank: három évtizede nem látott helyzet állt elő Japánban

A japán jegybank kedden a szigorítás mellett döntött, így az irányadó kamat harmincegy éves csúcsra emelkedett. A döntés újabb mérföldkövet jelent a szigetország monetáris politikájának normalizálásában és egyben jelzi: Japán végérvényesen más gazdaságtörténeti korszakba lépett.

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Lépett a jegybank: három évtizede nem látott helyzet állt elő Japánban
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Fontos határhoz ért a forint, most minden szem a Fedre szegeződik

Erős napot zárt hétfőn a forint: az euró jegyzése napközben benézett 350 alá, amire 2021 szeptembere óta nem volt példa. Estére ugyan óvatos korrekció indult, de a hazai deviza így is többéves csúcs közelében maradt. A dollárral szemben szintén látványos volt az erősödés, a jegyzés a 301-es szintet is megközelítette.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forintot elsősorban a javuló nemzetközi hangulat támogatta. Az amerikai–iráni megállapodásról és a Hormuzi-szoros forgalmának újraindulásáról szóló hírek csökkentették a geopolitikai kockázati prémiumokat és oldották az olajkínálattal kapcsolatos aggodalmakat. Ilyen környezetben a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint is lendületet vettek.

a nap fő eseménye a Federal Reserve kamatdöntése lesz.

A piacok jelenleg nem is elsősorban magára a kamatszintre, hanem a közlemény hangvételére, az új előrejelzésekre és Kevin Warsh Fed-elnök első érdemi üzeneteire figyelnek majd. A forint szempontjából is fontos lesz, hogy a Fed inkább óvatos, kiváró üzenetet küld-e, vagy a vártnál szigorúbb hangvétel erősíti vissza a dollárt.

Emellett több fontos adat is érkezik: jönnek a KSH áprilisi kereseti statisztikái, amelyek a bérdinamika, a fogyasztási kilátások és közvetve az inflációs kockázatok miatt lehetnek fontosak. Japánból külkereskedelmi adat és gépipari rendelésállomány érkezik, az Egyesült Államokban pedig a májusi kiskereskedelmi forgalom lehet a nap egyik meghatározó adatközlése.

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Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

A közel-keleti békehírre nagyot esett az olaj ára, miközben a forint is látványosan erősödött, vagyis éppen az a két piaci feltétel javult egyszerre, amelyhez a kormányzat korábban a védett üzemanyagáras rendszer kivezetését kötötte. A magyar autósok ebből egyelőre nem éreznek közvetlen árcsökkenést a kutakon, a piaci szereplők számára viszont kulcskérdés, hogy mekkorára zsugorodik a rögzített árak és a tényleges beszerzési árak közötti különbség. Ha a mostani olajpiaci fordulat tartósnak bizonyul, akkor a védett benzináras rendszer akár az utolsó szakaszába is léphet – igaz, Trump békéjét egyelőre érdemes óvatosan kezelni.

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Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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