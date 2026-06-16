Minden láncát letépte a forint, közel két évtizedes trendvonalát is úgy vitte át, mintha ott se lett volna

Új erőre kapott a forint az iráni-amerikai békemegállapodásról érező hírekre, így az euró árfolyama ma 349 forint alatt is járt, a dolláré pedig megközelítette a 300 forintot. Ehhez hasonló jegyzéseket legutóbb 2021 augusztusában, azaz majdnem 5 éve láthattunk.
Mindez azt jelenti, hogy az euró-forint kurzus az árfolyamnak közel húsz éve technikai irány szabó trendvonalat úgy vitte át, mintha az ott sem lett volna.
A közel-keleti háború és a globális energiaválság lezárulása újabb távlatokat nyithat a Tisza Párt választási győzelmével rezsimváltáson átesett forint számára, így elemzésünkben megvizsgáltuk, mi vár a következő hetekben a forintra.
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