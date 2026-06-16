Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

Bár a piacok már az iráni háború végét ünneplik, az amerikai jegybank számára csak most jön a neheze. Az infláció 4% felett van, miközben a növekedés több szektorban újra gyorsul, a munkaerőpiac stabilizálódik, a tőzsdék pedig naponta új csúcsokat döntenek. Eközben a konszenzus mégsem vár kamatemelést.
2021-ben már játszotta ezt a játékot a Fed: akkor még a 8% feletti inflációra is azt mondta, hogy átmeneti lesz. A vége pedig egy túlfűtött gazdaság és az amerikai történelem leggyorsabb kamatemelése lett.
Ráadásul a helyzet még ennél is izgalmasabb, ugyanis ez lesz Kevin Warsh Fed-elnök első kamatdöntő ülése, és lényegében ez adja a holnapi nap igazi jelentőségét. A piac már hónapok óta találgatja, milyen irányba mehet el az amerikai monetáris politika, most végre ki is derülhet.
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