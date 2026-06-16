Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.

Bár a piacok már az iráni háború végét ünneplik, az amerikai jegybank számára csak most jön a neheze. Az infláció 4% felett van, miközben a növekedés több szektorban újra gyorsul, a munkaerőpiac stabilizálódik, a tőzsdék pedig naponta új csúcsokat döntenek. Eközben a konszenzus mégsem vár kamatemelést.

2021-ben már játszotta ezt a játékot a Fed: akkor még a 8% feletti inflációra is azt mondta, hogy átmeneti lesz. A vége pedig egy túlfűtött gazdaság és az amerikai történelem leggyorsabb kamatemelése lett.

Ráadásul a helyzet még ennél is izgalmasabb, ugyanis ez lesz Kevin Warsh Fed-elnök első kamatdöntő ülése, és lényegében ez adja a holnapi nap igazi jelentőségét. A piac már hónapok óta találgatja, milyen irányba mehet el az amerikai monetáris politika, most végre ki is derülhet.