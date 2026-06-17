ÉLŐ  79'
POR
Portugália 1 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
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  gól: Yoane Wissa 50'
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FONTOS Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására
Döntött a Fed a kamatokról - Megütötték a befektetők a forintot
Deviza

Döntött a Fed a kamatokról - Megütötték a befektetők a forintot

Portfolio
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Szerdán reggel is a lélektani 350-es árfolyam alatt volt a forint az euróval szemben, bár nap közben némileg emelkedett az euró és a dollár jegyzése is. A nap második felében Amerikára figyeltek a befektetők, az Egyesült Államok növekedéséről érkező adatok és a Fed esti kamatdöntése pedig a forintot is megmozgatta. Az amerikai jegybank döntése értelmében az irányadó ráta ugyan nem változott, a gazdasági előrejelzések és a kamatvárakozások ugyanakkor felfelé tolódtak el, ami a dollár gyors erősödését és a forint gyengülését eredményezte.
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351-ig ment az euró árfolyama is

Az euró jegyzése is nagyot emelkedett a Fed kamatdöntését követő percekben: a közös európai fizetőeszköz árfolyama egészen 351,3-ig szúrt fel, majd azóta 351,1-ig korrigált.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Változatlanul hagyta az amerikai jegybank az alapkamatot. Idénre valamivel alacsonyabb növekedést vár a jegybank. 2026-ra jócskán megemelte a jegybank au inflációs várakozását.

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Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank
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Döntött a Fed a kamatokról, erősödik a dollár

Változatlanul tartotta az irányadó rátát a Fed mai kamatdöntő ülésén, de a gazdasági előrejelzéseknek köszönhetően emelkedhetnek a jövőbeli kamatvárakozások.

A hírre mintegy 2 egységnyi erősödéssel reagált a dollár a forinttal szemben, a kurzus most 303,8-nál jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Surányi György: "Ami Orbán Viktor fő érve az euró ellen, nekem az a fő érvem mellette"

Surányi György szerint éppen az szól legerősebben az euró bevezetése mellett, amit Orbán Viktor az egyik legerősebb ellenérvként szokott említeni: ha Magyarország belépne a monetáris unióba, gyakorlatilag megszűnne az EU-ból való kilépés lehetősége. Az MNB volt elnöke szerint ez a biztosíték fontosabb, mint az eurózóna hátrányai, miközben az elmúlt két évtized magyar monetáris politikája azt is megmutatta, hogy az önálló jegybanki mozgástérrel itthon nem éltek, hanem gyakran visszaéltek. Surányi a Magyar Tudományos Akadémia Számvetés és újratervezés konferenciáján különösen élesen bírálta a Matolcsy György vezette MNB-t, felelevenítve az energiaválságra adott elhibázott reakcióját, ami ahhoz vezetett, hogy Magyarországon volt a legmagasabb az infláció az EU-ban. Emellett kiemelte, hogy jegybank "teljesen értelmetlenül óriási mennyiségű aranyat vásárolt", ezzel is növelve az MNB veszteségét.

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Surányi György:
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Korrigált a forint

Az euró jegyzése újra 350 forint alatt van (349,9), míg a dollárért 301,8 forintot kell most adni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelyben első felében arról volt szó, hogy a forint az euróval szemben megkapaszkodni látszik a kritikus 350-es szint alatt. Erre olyannyira régen, közel öt éve volt példa utoljára, hogy akkor a benzin még védett árak nélkül is a 430 forintos tartományban mozgott. Meddig folytatódhat a hazai deviza nyári meséje, és mennyire légből kapott a feltételezés, miszerint visszatérhetünk a klasszikus kettőszáz ötvenes szinthez? A témában Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük. A műsor második felében a hazai bérrobbanással foglalkoztunk, a legfrissebb adatok ugyanis meglepően erős emelkedésről árulkodnak. Mire elég ez európai viszonylatban több, mint húsz évvel az uniós csatlakozás és lassan negyven évvel a rendszerváltás után? A valósággal Hornyák József, a Portfolio makroelemzőjének segítségével szembesültünk.

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Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
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Újra gyengül a forint

Az euró jegyzése 350,1, a dolláré 302,1 forintig szúrt fel. Ez azt jelenti, hogy a kurzusok 0,8, illetve 1 egységgel magasabbak most, mint egy órával ezelőtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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A Fed kamatdöntése a mai nap legfontosabb piaci eseménye

A mai Fed-döntés a dollár közelmúltbeli ellenálló képességének fontos próbatétele lehet, mivel az amerikai–iráni megállapodás nyomán csökkenő olajárak és az új Fed-elnök, Kevin Warsh első sajtótájékoztatója egyaránt meghatározó a zöldhasú további irányát illetően - vélik az ING Bank elemzői.

A Brent nyersolaj ára a tegnap nyilvánosságra hozott amerikai–iráni békemegállapodás részleteit követően hordónként 80 dollár alá süllyedt, így a dollár árfolyamának támogatásához egyre inkább a Fed kamatszigorítási várakozásaira van szükség. Bár a mai ülésen az irányadó kamat szinte biztosan változatlan marad, a piac feszülten várja, hogy a döntéshozók – különösen az új elnök, Kevin Warsh – nyitottak-e még egy idei kamatemelésre.

Amennyiben a Fed kommunikációja élesen szembehelyezkedne a piaci árazással, a dollár jelentősen gyengülhetne

- áll az ING Bank friss elemzésében.

A szakértők alapforgatókönyve alapján ugyanakkor az enyhítési irányultságra való utalás elhagyása a zárónyilatkozatból, valamint a 2026-os medián kamatvárakozásokat mutató pontdiagram (dot plot) csökkentése elegendő lenne a dollár stabilitásának megőrzéséhez, így a döntés piaci hatása nagyjából semleges maradna.

A kockázatok mindazonáltal lefelé mutatnak a dollár szempontjából.

Az alacsonyabb energiaárak növelik a lazításpárti (dovish) hangvételű átárazódás esélyét, miközben a swap-görbe eddig érzéketlen maradt a közel-keleti feszültség enyhülésére, és decemberig továbbra is 21 bázispontos szigorítást áraz a piac.

A legnagyobb enyhítéspárti kockázatot végül nem is a hivatalos közlemény, hanem sokkal inkább Warsh kommunikációja hordozza.

Az új elnöknek az ING Bank elemzői szerint vélhetően nem áll majd érdekében, hogy már az első ülésén meglepje a szereplőket és felkavarja a kötvénypiacot. A befektetők ugyanakkor hajlamosak lehetnek túlreagálni a sajtótájékoztatón elhangzó finom utalásokat, és egy jövőbeli dovish fordulatként értelmezni azokat.

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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

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Figyelmeztetett az EKB első embere: alááshatja a pénzügyi stabilitást az AI terjedése

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke egy szerdai velencei beszédében a pénzügyi stabilitást fenyegető komoly kockázatként jellemezte a mesterséges intelligenciát. Véleménye szerint az EKB mindent megtesz azért, hogy a technológia ne válhasson újabb pénzügyi válságok kiindulópontjává - közölte a Bloomberg.

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Figyelmeztetett az EKB első embere: alááshatja a pénzügyi stabilitást az AI terjedése
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Rejtett növekedési tartaléka van Magyarországnak: a kormányzás minőségén múlhat minden

A kormányzás minősége közvetlen és mérhető hatással van a gazdasági növekedésre: az Európai Bizottság elemzése szerint, ha a kormányzati hatékonyság vagy a jogállamiság mutatója érdemben javul, az tizenöt éves távon akár 29–30 százalékkal is magasabb egy főre jutó GDP-vel járhat. A 2004 után csatlakozott uniós tagállamoknál a kormányzási javulás érdemi felzárkózási többletet adott, ám 2021 után már negatív elmozdulások is megjelentek, főként a kormányzati hatékonyság területén. Magyarországon a Világbank friss adatai szerint 2022 és 2024 között a hat kormányzási dimenzióból négyben romlás történt, miközben a GDP-növekedés is jelentősen lassult, főleg a beruházások visszaesésénél lehet érezhető a rossz irányítás kedvezőtlen hatása. A romló kormányzási minőség nem csupán intézményi probléma: gyengébb kiszámíthatóság mellett a vállalatok könnyebben halasztanak el fejlesztéseket, és kisebb eséllyel indítanak hosszabb távú fejlesztéseket.

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Rejtett növekedési tartaléka van Magyarországnak: a kormányzás minőségén múlhat minden
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Enyhén kilengett a forint

Előbb enyhén felszúrt, majd visszakorrigált az euró és a dollár jegyzése is az elmúlt percekben. A közös európai fizetőeszközért most 349,6, a zöldhasúért 301,3 forintot kell most adni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Újragyorsul Amerika: brutális adatok jöttek

Havi alapon 0,9%-kal nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben éves alapon közel 7%-os a növekedés. Még inflációval igazítva is nagyon erős számokról beszélhetünk májusban.

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Újragyorsul Amerika: brutális adatok jöttek
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Enyhén emelkedtek ma a referenciahozamok

Közzétette az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a másodpiaci referenciahozamokat, amelyek minimálisan felfelé mozdultak tegnaphoz képest. Csökkenés egyedül a 6 és 12 hónapos futamidejű papírok esetében történt, míg 10 éves lejáraton 3, 15 és 20 éves lejáraton pedig 7 bázisponttal emelkedtek a referenciahozamok.

A 10 éves kötvényhozam jelenleg 5,11 százalék. 

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Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire

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Stabil a forint

Délután 349,24 környékén mozog a forint az euróval szemben, vagyis érdemi mozgást nem látunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem mozdult a forint

Továbbra is 349,3 forintba kerül az euró.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megjelent az új rangsor: a magyar háztartások az utolsók az EU-ban

A magyar háztartások végső fogyasztása az Európai Unió 73%án állt 2025-ben, ezzel Lettországgal holtversenyben az utolsó a tagországok között - derül ki a ma megjelent Eurostat-jelentésből.

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Megjelent az új rangsor: a magyar háztartások az utolsók az EU-ban
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Csökkent a 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama

A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 30,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 35,7 milliárd forintnyi ajánlatából, csökkentett értékesítéssel, 23,0 milliárdot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 5,46 százalék volt, 15 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,42 százalékos referenciahozam alakult ki.

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Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire

(MTI)

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Újra 349 felé közelít az euró árfolyama

Nem bizonyult hosszú életűnek a forint délelőtti gyengülése, mostanra ugyanis újra 349 felé közeledik a közös európai fizetőeszköz jegyzése (349,3).

Bár komoly erősödési momentum van a magyar deviza mögött, a technikai indikátorok alapján még nem extrém a jelenlegi piaci helyzet. A magyar deviza kilátásaival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk:

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Minden láncát letépte a forint, közel két évtizedes trendvonalát is úgy vitte át, mintha ott se lett volna

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kis korrekció

Az elmúlt percekben 350-ig szaladt az euró/forint kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Jó erőben a forint

Szerdán reggel 349-es szint körül mozog a forint az euróval szemben. Ezzel a hazai deviza megtartotta előnyét, amelyet az elmúlt napokban szedett össze.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint 2021 szeptembere óta nem volt olyan erős az euró ellenében, mint most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben ma reggel 300,8-as kurzus jellemző.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap folyamán az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírek lesznek fókuszban, este pedig az amerikai Federal Reserve kamatdöntésére figyelnek a befektetők.

A piacok nemcsak magára a döntésre, hanem a közlemény hangvételére és a kamatpályára vonatkozó jelzésekre is figyelnek majd. Ez lesz az első kamatdöntés, amikor már Donald Trump elnök kinevezettje, Kevin Warsh az amerikai jegybank elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon nagy mértékében csökkentek a hozamok, a rövid lejáratú papírok estében viszont csak minimális elmozdulás történt.

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Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire
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Minden láncát letépte a forint, közel két évtizedes trendvonalát is úgy vitte át, mintha ott se lett volna

Új lendületet adott a forintnak az amerikai-iráni békemegállapodás, a magyar deviza euróval és dollárral szembeni árfolyama pedig ezzel közel ötéves mélypontra csökkent. A forint erősödése ezzel lassan már minden elemzői várakozást felülmúl, eközben pedig az árfolyamnak korábban technikai támaszt adó évtizedes trendvonalak is sorra esnek el. Márpedig a hazai fundamentumok és a nemzetközi kockázatvállalási kedv a magyar deviza további erősödésének is teret nyithat, így megnéztük, meddig tarthat most a forint menetelése.

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Minden láncát letépte a forint, közel két évtizedes trendvonalát is úgy vitte át, mintha ott se lett volna
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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.

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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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