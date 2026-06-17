Döntött a Fed a kamatokról - Megütötték a befektetők a forintot

A mai Fed-döntés a dollár közelmúltbeli ellenálló képességének fontos próbatétele lehet, mivel az amerikai–iráni megállapodás nyomán csökkenő olajárak és az új Fed-elnök, Kevin Warsh első sajtótájékoztatója egyaránt meghatározó a zöldhasú további irányát illetően - vélik az ING Bank elemzői.

A Brent nyersolaj ára a tegnap nyilvánosságra hozott amerikai–iráni békemegállapodás részleteit követően hordónként 80 dollár alá süllyedt, így a dollár árfolyamának támogatásához egyre inkább a Fed kamatszigorítási várakozásaira van szükség. Bár a mai ülésen az irányadó kamat szinte biztosan változatlan marad, a piac feszülten várja, hogy a döntéshozók – különösen az új elnök, Kevin Warsh – nyitottak-e még egy idei kamatemelésre.

Amennyiben a Fed kommunikációja élesen szembehelyezkedne a piaci árazással, a dollár jelentősen gyengülhetne

- áll az ING Bank friss elemzésében.

A szakértők alapforgatókönyve alapján ugyanakkor az enyhítési irányultságra való utalás elhagyása a zárónyilatkozatból, valamint a 2026-os medián kamatvárakozásokat mutató pontdiagram (dot plot) csökkentése elegendő lenne a dollár stabilitásának megőrzéséhez, így a döntés piaci hatása nagyjából semleges maradna.

A kockázatok mindazonáltal lefelé mutatnak a dollár szempontjából.

Az alacsonyabb energiaárak növelik a lazításpárti (dovish) hangvételű átárazódás esélyét, miközben a swap-görbe eddig érzéketlen maradt a közel-keleti feszültség enyhülésére, és decemberig továbbra is 21 bázispontos szigorítást áraz a piac.

A legnagyobb enyhítéspárti kockázatot végül nem is a hivatalos közlemény, hanem sokkal inkább Warsh kommunikációja hordozza.

Az új elnöknek az ING Bank elemzői szerint vélhetően nem áll majd érdekében, hogy már az első ülésén meglepje a szereplőket és felkavarja a kötvénypiacot. A befektetők ugyanakkor hajlamosak lehetnek túlreagálni a sajtótájékoztatón elhangzó finom utalásokat, és egy jövőbeli dovish fordulatként értelmezni azokat.