Jó erőben a forint

Szerdán reggel 349-es szint körül mozog a forint az euróval szemben. Ezzel a hazai deviza megtartotta előnyét, amelyet az elmúlt napokban szedett össze.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint 2021 szeptembere óta nem volt olyan erős az euró ellenében, mint most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben ma reggel 300,8-as kurzus jellemző.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap folyamán az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírek lesznek fókuszban, este pedig az amerikai Federal Reserve kamatdöntésére figyelnek a befektetők.

A piacok nemcsak magára a döntésre, hanem a közlemény hangvételére és a kamatpályára vonatkozó jelzésekre is figyelnek majd. Ez lesz az első kamatdöntés, amikor már Donald Trump elnök kinevezettje, Kevin Warsh az amerikai jegybank elnöke.

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