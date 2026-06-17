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Jó erőben a forint
Deviza

Jó erőben a forint

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Szerdán is a lélektani 350-es árfolyam alatt van a forint az euróval szemben. Este Amerikára figyelnek a befektetők, a Fed döntése a forintot is megmozgathatja.
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Jó erőben a forint

Szerdán reggel 349-es szint körül mozog a forint az euróval szemben. Ezzel a hazai deviza megtartotta előnyét, amelyet az elmúlt napokban szedett össze.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint 2021 szeptembere óta nem volt olyan erős az euró ellenében, mint most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben ma reggel 300,8-as kurzus jellemző.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap folyamán az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírek lesznek fókuszban, este pedig az amerikai Federal Reserve kamatdöntésére figyelnek a befektetők.

A piacok nemcsak magára a döntésre, hanem a közlemény hangvételére és a kamatpályára vonatkozó jelzésekre is figyelnek majd. Ez lesz az első kamatdöntés, amikor már Donald Trump elnök kinevezettje, Kevin Warsh az amerikai jegybank elnöke.

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Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon nagy mértékében csökkentek a hozamok, a rövid lejáratú papírok estében viszont csak minimális elmozdulás történt.

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Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire
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Minden láncát letépte a forint, közel két évtizedes trendvonalát is úgy vitte át, mintha ott se lett volna

Új lendületet adott a forintnak az amerikai-iráni békemegállapodás, a magyar deviza euróval és dollárral szembeni árfolyama pedig ezzel közel ötéves mélypontra csökkent. A forint erősödése ezzel lassan már minden elemzői várakozást felülmúl, eközben pedig az árfolyamnak korábban technikai támaszt adó évtizedes trendvonalak is sorra esnek el. Márpedig a hazai fundamentumok és a nemzetközi kockázatvállalási kedv a magyar deviza további erősödésének is teret nyithat, így megnéztük, meddig tarthat most a forint menetelése.

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Minden láncát letépte a forint, közel két évtizedes trendvonalát is úgy vitte át, mintha ott se lett volna

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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