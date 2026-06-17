Jó erőben várja az esti döntést a forint

Nem bizonyult hosszú életűnek a forint délelőtti gyengülése, mostanra ugyanis újra 349 felé közeledik a közös európai fizetőeszköz jegyzése (349,3).

Bár komoly erősödési momentum van a magyar deviza mögött, a technikai indikátorok alapján még nem extrém a jelenlegi piaci helyzet. A magyar deviza kilátásaival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk: