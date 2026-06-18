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A Fed ráijesztett a forintra, most próbál visszakapaszkodni 350 alá
Deviza

A Fed ráijesztett a forintra, most próbál visszakapaszkodni 350 alá

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Szerda este a Fed kamatdöntését követően érezhetően gyengült a forint, csütörtök reggel azonban igyekszik szépíteni és visszakapaszkodni 350 alá. A magyar deviza továbbra sem panaszkodhat, hiszen a hét elején még négy és féléves csúcson járt, és várhatóan az amerikai jegybank lépése is csak átmeneti megingást hoz majd.
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Csütörtök reggel 350,33-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Szerda este átmenetileg 352 felett is járt a jegyzés, vagyis már-már azzal kezdhettük a ma reggeli fejtegetést, hogy eltávolodik-e négy és féléves csúcsától a magyar deviza. A Fed tegnap esti ülésének tanulsága röviden az, hogy kamatcsökkentés idén már nem lesz, kamatemelés viszont lehet, erre reagált a piac a dollár erősödésével, ami a forintot gyengítette. Azonban már most látszik, hogy a hatás csak átmeneti, hiszem ma reggel már újabb fordulatot látunk a piacon. És

a nagy piaci kép egyelőre továbbra is a forint erősödése felé mutat,

vagyis jó esély van arra, hogy ma újra 350 alatti árfolyamot lássunk a piacon. Onnan pedig a nemzetközi hangulat alakulásának függvényében ismét többéves csúcsát kezdheti támadni a magyar deviza.

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Említettük már, hogy a Fed kamatdöntő ülésére erősödéssel reagált a dollár, a napközben látott 1,16-os szintről este 1,15 alá is esett az euró-dollár árfolyam. Csütörtök reggel már ott is korrekciót látunk, 1,1516 környékére emelkedett vissza a jegyzés, ami 0,1%-kal magasabb a tegnap estinél.

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Ma érkezik a Bank of England kamatdöntő ülése, melyre kiemelten figyelhetnek a befektetők, délután pedig amerikai makroadatok érkeznek. A közel-keleti háború kapcsán is pozitív hírek érkeztek az elmúlt napokban, melyek szerint csak idő kérdése az amerikai-iráni békeszerződés aláírása, ami lezárhatja a konfliktust.

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