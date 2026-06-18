Nem sikerül a szépítés a forintnak, újra 352 felett az euró

Izmosodik a dollár
A forint gyengülése megint a dollár erősödésével van összefüggésben, az amerikai deviza 1,15 alá kapaszkodott az euróval szemben, így 0,2%-kal erősebb, mint tegnap.
Újra 352 felett
Tovább gyengült a forint az elmúlt percekben, így ismét 352 felett jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a szerda estinél.
Elillant a forint ereje
Hamar elillant a reggel látott erő a forint piacáról, már 351,4-nél jár az euró jegyzése, ami 0,1%-kal magasabb a szerda esti szintnél.
Nem változtatott a kamaton a svájci jegybank
A svájci központi bank (SNB) az elemzői várakozásoknak megfelelően nulla szinten tartotta az alapkamatot csütörtöki döntésével, miközben jelezte, hogy szükség esetén készen áll fokozottan beavatkozni a piacon. A jegybank egy éve júniusban vitte le nulla százalékra az alapkamatot az addigi 0,25 százalékról.
Megint belenyúlhatnak a piacba a japánok?
A szerda esti Fed-ülés után a japán jen tovább gyengült, így már jóval a 160-as lélektani határ fölé kúszott a dollárral szembeni jegyzés. Ez azért fontos szint, mert korábban rendre itt avatkozott be a Bank of Japan intervencióval. Éppen ezért a piac most is elképzelhetőnek tart hasonló lépést a távol-keleti jegybanktól.
Egyelőre nincs meg az újabb áttörés
Az elmúlt percekben csak megközelíteni tudta a 350-es lélektani szintet a forint, azonban mostanra el is bukta reggeli erősödését a magyar deviza. Így most 351-nél jár az euró jegyzése, ami megegyezik a tegnap estivel.
A Fed ráijesztett a forintra, most próbál visszakapaszkodni 350 alá
Csütörtök reggel 350,33-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Szerda este átmenetileg 352 felett is járt a jegyzés, vagyis már-már azzal kezdhettük a ma reggeli fejtegetést, hogy eltávolodik-e négy és féléves csúcsától a magyar deviza. A Fed tegnap esti ülésének tanulsága röviden az, hogy kamatcsökkentés idén már nem lesz, kamatemelés viszont lehet, erre reagált a piac a dollár erősödésével, ami a forintot gyengítette. Azonban már most látszik, hogy a hatás csak átmeneti, hiszem ma reggel már újabb fordulatot látunk a piacon. És
a nagy piaci kép egyelőre továbbra is a forint erősödése felé mutat,
vagyis jó esély van arra, hogy ma újra 350 alatti árfolyamot lássunk a piacon. Onnan pedig a nemzetközi hangulat alakulásának függvényében ismét többéves csúcsát kezdheti támadni a magyar deviza.
Említettük már, hogy a Fed kamatdöntő ülésére erősödéssel reagált a dollár, a napközben látott 1,16-os szintről este 1,15 alá is esett az euró-dollár árfolyam. Csütörtök reggel már ott is korrekciót látunk, 1,1516 környékére emelkedett vissza a jegyzés, ami 0,1%-kal magasabb a tegnap estinél.
Ma érkezik a Bank of England kamatdöntő ülése, melyre kiemelten figyelhetnek a befektetők, délután pedig amerikai makroadatok érkeznek. A közel-keleti háború kapcsán is pozitív hírek érkeztek az elmúlt napokban, melyek szerint csak idő kérdése az amerikai-iráni békeszerződés aláírása, ami lezárhatja a konfliktust.
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