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Nem sikerül a szépítés a forintnak, újra 352 felett az euró
Deviza

Nem sikerül a szépítés a forintnak, újra 352 felett az euró

Portfolio
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Szerda este a Fed kamatdöntését követően érezhetően gyengült a forint, csütörtök reggel azonban igyekezett szépíteni és visszakapaszkodni 350 alá. Ez nem sikerült, délelőttre pedig megint a gyengülés felé mozdult a magyar deviza.
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Izmosodik a dollár

A forint gyengülése megint a dollár erősödésével van összefüggésben, az amerikai deviza 1,15 alá kapaszkodott az euróval szemben, így 0,2%-kal erősebb, mint tegnap.

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Újra 352 felett

Tovább gyengült a forint az elmúlt percekben, így ismét 352 felett jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a szerda estinél.

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Elillant a forint ereje

Hamar elillant a reggel látott erő a forint piacáról, már 351,4-nél jár az euró jegyzése, ami 0,1%-kal magasabb a szerda esti szintnél.

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Nem változtatott a kamaton a svájci jegybank

A svájci központi bank (SNB) az elemzői várakozásoknak megfelelően nulla szinten tartotta az alapkamatot csütörtöki döntésével, miközben jelezte, hogy szükség esetén készen áll fokozottan beavatkozni a piacon. A jegybank egy éve júniusban vitte le nulla százalékra az alapkamatot az addigi 0,25 százalékról.

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Nem változtatott a kamaton a svájci jegybank
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Megint belenyúlhatnak a piacba a japánok?

A szerda esti Fed-ülés után a japán jen tovább gyengült, így már jóval a 160-as lélektani határ fölé kúszott a dollárral szembeni jegyzés. Ez azért fontos szint, mert korábban rendre itt avatkozott be a Bank of Japan intervencióval. Éppen ezért a piac most is elképzelhetőnek tart hasonló lépést a távol-keleti jegybanktól.

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Egyelőre nincs meg az újabb áttörés

Az elmúlt percekben csak megközelíteni tudta a 350-es lélektani szintet a forint, azonban mostanra el is bukta reggeli erősödését a magyar deviza. Így most 351-nél jár az euró jegyzése, ami megegyezik a tegnap estivel.

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A Fed ráijesztett a forintra, most próbál visszakapaszkodni 350 alá

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?
Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?
Információ és jelentkezés

Csütörtök reggel 350,33-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Szerda este átmenetileg 352 felett is járt a jegyzés, vagyis már-már azzal kezdhettük a ma reggeli fejtegetést, hogy eltávolodik-e négy és féléves csúcsától a magyar deviza. A Fed tegnap esti ülésének tanulsága röviden az, hogy kamatcsökkentés idén már nem lesz, kamatemelés viszont lehet, erre reagált a piac a dollár erősödésével, ami a forintot gyengítette. Azonban már most látszik, hogy a hatás csak átmeneti, hiszem ma reggel már újabb fordulatot látunk a piacon. És

a nagy piaci kép egyelőre továbbra is a forint erősödése felé mutat,

vagyis jó esély van arra, hogy ma újra 350 alatti árfolyamot lássunk a piacon. Onnan pedig a nemzetközi hangulat alakulásának függvényében ismét többéves csúcsát kezdheti támadni a magyar deviza.

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Említettük már, hogy a Fed kamatdöntő ülésére erősödéssel reagált a dollár, a napközben látott 1,16-os szintről este 1,15 alá is esett az euró-dollár árfolyam. Csütörtök reggel már ott is korrekciót látunk, 1,1516 környékére emelkedett vissza a jegyzés, ami 0,1%-kal magasabb a tegnap estinél.

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Ma érkezik a Bank of England kamatdöntő ülése, melyre kiemelten figyelhetnek a befektetők, délután pedig amerikai makroadatok érkeznek. A közel-keleti háború kapcsán is pozitív hírek érkeztek az elmúlt napokban, melyek szerint csak idő kérdése az amerikai-iráni békeszerződés aláírása, ami lezárhatja a konfliktust.

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