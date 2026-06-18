Példátlan tempóval rontott be az amerikai jegybankba az új elnök

Az amerikai jegybank új elnöke, Kevin Warsh öt akciócsoportot hozott létre a Fed teljes működésének átvilágítására – az adatforrásoktól és az inflációs keretrendszertől a mérlegpolitikán és a kommunikáción át a termelékenység vizsgálatáig. A piaci figyelmet ugyan a kamatemelési várakozások kapták, de a valódi tétje ezeknek a munkacsoportoknak van, amelyek évekre meghatározhatják a kötvény- és dollárpiacok, és ezáltal minden pénzügyi befektetés sorsát egy olyan helyzetben, amikor egyre többen teszik fel a kérdést, hogy az adósság finanszírozása mikor kezd el hatni a jegybanki politikára.

Az amerikai jegybank előrejelzése szerint idén egy kamatemelés elképzelhető, és erre hatalmasat erősödött a dollár, esett az arany árfolyama. De igazából tegyük fel a kérdést: mekkora meglepetés ez, amikor az amerikai gazdaság éppen újragyorsul, az infláció pedig 2% helyett 4,2%, és a jegybank öt éve nem érte el az inflációs célját? Semennyire.

Tehát az igazi meglepetés nem is ez a kamatdöntő ülésen, hanem az, hogy Kevin Warsh Fed elnök öt akciócsoport létrehozását hirdette meg, amelyeknek őszre konkrét ajánlásokat kell felmutatnia arra, hogy hogyan alakuljon az amerikai monetáris politika.

Hogy érzékeltessük a jelentőségét, a kamatemelési várakozásokra adott piaci reakcióra gondoljunk úgy, mint piaci zajra, az akciócsoportok ajánlásaira pedig mint nagy trendcsináló döntésekre, amelyek éveken keresztül meghatározzák a kötvény- és dollárpiacok sorsát, és ezáltal az összes pénzügyi befektetését is, amiben a vagyonunkat tarthatjuk. Ebben a cikkben Warsh korábbi kommunikációit és a Fed előtt álló kihívásokat mérlegelve megnézzük, hogy miért hozhatták létre ezeket és hova futhat ki az egész jegybanki átalakítás.