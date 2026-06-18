Szárnyal a dollár, a forint árfolyama pedig korrigál

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás? Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?

Csütörtök reggel 350,33-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Szerda este átmenetileg 352 felett is járt a jegyzés, vagyis már-már azzal kezdhettük a ma reggeli fejtegetést, hogy eltávolodik-e négy és féléves csúcsától a magyar deviza. A Fed tegnap esti ülésének tanulsága röviden az, hogy kamatcsökkentés idén már nem lesz, kamatemelés viszont lehet, erre reagált a piac a dollár erősödésével, ami a forintot gyengítette. Azonban már most látszik, hogy a hatás csak átmeneti, hiszem ma reggel már újabb fordulatot látunk a piacon. És

a nagy piaci kép egyelőre továbbra is a forint erősödése felé mutat,

vagyis jó esély van arra, hogy ma újra 350 alatti árfolyamot lássunk a piacon. Onnan pedig a nemzetközi hangulat alakulásának függvényében ismét többéves csúcsát kezdheti támadni a magyar deviza.

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Említettük már, hogy a Fed kamatdöntő ülésére erősödéssel reagált a dollár, a napközben látott 1,16-os szintről este 1,15 alá is esett az euró-dollár árfolyam. Csütörtök reggel már ott is korrekciót látunk, 1,1516 környékére emelkedett vissza a jegyzés, ami 0,1%-kal magasabb a tegnap estinél.

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Ma érkezik a Bank of England kamatdöntő ülése, melyre kiemelten figyelhetnek a befektetők, délután pedig amerikai makroadatok érkeznek. A közel-keleti háború kapcsán is pozitív hírek érkeztek az elmúlt napokban, melyek szerint csak idő kérdése az amerikai-iráni békeszerződés aláírása, ami lezárhatja a konfliktust.

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