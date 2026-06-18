Szárnyal a dollár, a forint árfolyama pedig korrigál

Újabb gyengülő hullám
A forint euróval szembeni árfolyama délután 4 óra után megint gyengülő hullámot mutat. Az euróval ellenében a 353-as szinthez közelít a kurzus.
Lassan egyhetes forintmélypontról beszélünk.
Mindez nem független attól, hogy a devizapiaci hangulatot sokszor alapjaiban meghatározó EUR/USD kurzus mit csinál. A dollár erősödött, a tegnapi Fed-elnök nyilatkozatok hatására. Az amerikai fizetőeszköz lassan háromhavi csúcsán jár.
Próbált lendületet venni a forint, de nem sikerült
A délutáni órákban próbál ismét erősödni a forint, de csak 352-ig tudott visszakapaszkodni, ami 0,3%-os gyengülést mutat tegnaphoz képest.
Csendes gyengülés a forint piacán
A nap második felében nem változik érdemben a hangulat a forint piacán, most 352,6-nál jár az euró, ami 0,4%-kal magasabb a tegnapinál, míg a dollár 307,2 forintba kerül.
Emelkedtek a magyar hozamok
Az elmúlt időszak esése után csütörtökön emelkedtek a magyar állampapírhozamok az ÁKK adatai szerint. Csökkenő referenciaértéket csak a 12 hónapos diszkont kincstárjegyek esetében állapított meg az adósságkezelő, emellett a rövid oldalon stagnált a hozamszint. A hosszú kötvények esetében viszont érezhető emelkedés látszott, a leggyakrabban referenciának tekintett 10 éves hozam 11 bázisponttal 5,21%-ra emelkedett.
Döntött a Bank of England a kamatokról, fordulat állhatott be a monetáris politika irányában
A várakozásoknak megfelelően 3,75 százalékon hagyta az irányadó kamatlábat a Bank of England. A döntés megerősíti azt az előrejelzést, hogy a jegybank tartós szünetet tart, és a következő lépésként tervezett kamatcsökkentésre várhatóan csak 2027-ben kerül majd sor - tudósított az ING Bank.
Tovább gyengélkedik a forint
Az elmúlt percekben 353-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,6%-os forintgyengülést jelent szerda estéhez képest. A dollár jegyzése ezzel párhuzamosan 308 közelében jár.
Megint ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre
Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A tízéves kötvény piacán megint kirobbanó volt a kereslet, a fix kamatozású kötvények esetében több mint tízszeres volt a túljegyzés.
Izmosodik a dollár
A forint gyengülése megint a dollár erősödésével van összefüggésben, az amerikai deviza 1,15 alá kapaszkodott az euróval szemben, így 0,2%-kal erősebb, mint tegnap.
Újra 352 felett
Tovább gyengült a forint az elmúlt percekben, így ismét 352 felett jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a szerda estinél.
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
A forint erősödése és a magyar kötvénypiacok átalakulása izgalmas kérdéseket vet fel a gazdasági szereplők számára. 2026. június 24-én online befektetői klubunkon járjuk körül, hogy mi áll a magyar deviza megerősödése mögött, és mire számíthatunk a következő hónapokban. A Portfolio szakmai eseményén vezető elemzők és piaci szakértők segítségével megfejtjük a forint jövőjét.
Elillant a forint ereje
Hamar elillant a reggel látott erő a forint piacáról, már 351,4-nél jár az euró jegyzése, ami 0,1%-kal magasabb a szerda esti szintnél.
Nem változtatott a kamaton a svájci jegybank
A svájci központi bank (SNB) az elemzői várakozásoknak megfelelően nulla szinten tartotta az alapkamatot csütörtöki döntésével, miközben jelezte, hogy szükség esetén készen áll fokozottan beavatkozni a piacon. A jegybank egy éve júniusban vitte le nulla százalékra az alapkamatot az addigi 0,25 százalékról.
Megint belenyúlhatnak a piacba a japánok?
A szerda esti Fed-ülés után a japán jen tovább gyengült, így már jóval a 160-as lélektani határ fölé kúszott a dollárral szembeni jegyzés. Ez azért fontos szint, mert korábban rendre itt avatkozott be a Bank of Japan intervencióval. Éppen ezért a piac most is elképzelhetőnek tart hasonló lépést a távol-keleti jegybanktól.
Egyelőre nincs meg az újabb áttörés
Az elmúlt percekben csak megközelíteni tudta a 350-es lélektani szintet a forint, azonban mostanra el is bukta reggeli erősödését a magyar deviza. Így most 351-nél jár az euró jegyzése, ami megegyezik a tegnap estivel.
A Fed ráijesztett a forintra, most próbál visszakapaszkodni 350 alá
Csütörtök reggel 350,33-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Szerda este átmenetileg 352 felett is járt a jegyzés, vagyis már-már azzal kezdhettük a ma reggeli fejtegetést, hogy eltávolodik-e négy és féléves csúcsától a magyar deviza. A Fed tegnap esti ülésének tanulsága röviden az, hogy kamatcsökkentés idén már nem lesz, kamatemelés viszont lehet, erre reagált a piac a dollár erősödésével, ami a forintot gyengítette. Azonban már most látszik, hogy a hatás csak átmeneti, hiszem ma reggel már újabb fordulatot látunk a piacon. És
a nagy piaci kép egyelőre továbbra is a forint erősödése felé mutat,
vagyis jó esély van arra, hogy ma újra 350 alatti árfolyamot lássunk a piacon. Onnan pedig a nemzetközi hangulat alakulásának függvényében ismét többéves csúcsát kezdheti támadni a magyar deviza.
Említettük már, hogy a Fed kamatdöntő ülésére erősödéssel reagált a dollár, a napközben látott 1,16-os szintről este 1,15 alá is esett az euró-dollár árfolyam. Csütörtök reggel már ott is korrekciót látunk, 1,1516 környékére emelkedett vissza a jegyzés, ami 0,1%-kal magasabb a tegnap estinél.
Ma érkezik a Bank of England kamatdöntő ülése, melyre kiemelten figyelhetnek a befektetők, délután pedig amerikai makroadatok érkeznek. A közel-keleti háború kapcsán is pozitív hírek érkeztek az elmúlt napokban, melyek szerint csak idő kérdése az amerikai-iráni békeszerződés aláírása, ami lezárhatja a konfliktust.
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