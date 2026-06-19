Fordulat a dollárban - de mit csinál a forint?

Az elmúlt napokban nagyot erősödött a dollár a vezető devizákkal szemben és a dollár index egy év után újra 100 fölé került.

A kedvezőbb amerikai növekedési kilátások és a szigorúbbá váló amerikai jegybank együttesen a dollárerősödés irányába mutatnak.

Az euróval szemben 1,14-et közelíti a dollár árfolyama.

A japán jenben is izgalmas dolgok történnek. Az erősödő dollár miatt már 161 felett az árfolyam.

A forint árfolyama a dollár erősödésével párhuzamosan gyengült 309 felett van a dollárral és 353 felett az euróval szemben.

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A mai nap brit konjunktúra adatok érkeznek, valamint több jegybanki döntéshozó tart beszédet. Utóbbi esetben főleg az lehet érdekes, hogy a csökkenő olajár fényében, hogyan alakulnak a kamatvárakozások.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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