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Fordulat a dollárban, szárnyal a forint
Deviza

Fordulat a dollárban, szárnyal a forint

Portfolio
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A szerdai amerikai kamatdöntés óta nagyot erősödött a dollár, gyengül a forint és kritikus szinteken a japán jen. A mai nap viszont a dollár két napos rallit követően gyengülésnek indult, amiből a forint is profitálni tud. Eközben kedvező fejlemények jöttek a Közel-Keletről, ami miatt esnek az olajárak, ez pedig szintén kedvező a forint számára.
Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?
Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?
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352 alá erősödött a forint

Nagyot erősödött a frint az elmúlt percekben. 352 alatt kár az euróval és 307 alatt a dollárral szemben.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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353 alatt ragadt a forint

Az elmúlt órákban 353 alatt maradt a forint árfolyama az euróval szemben.

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308 alá erősödhet a forint a dollárral szemben

A dollár erősödéséből a forint is profitál, mindjárt 308 az árfolyam a dollárral szemben. Az euróvla szemben változatlanul 353 körül az árfolyam.

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Gyengülni kezdett a dollár

Gyengülni kezdett a dollár az euróval szemben. A reggeli 1,142-ről már 1,1465-re erősödött az euró a dollárral szemben.

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Újra 353 felett a forint árfolyama az euróval szemben

Kis korrekció után folytatódik a forint gyengülése az euróval szemben.

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353 alatt a forint

Erősödni próbál a forint az euróval szemben, kis időre 353 alá erősödött az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hatástalan a verbális intervenció: tovább gyengül a jen

A japán jen továbbra is a négy évtizedes mélypontja közelében mozog a dollárral szemben, bár a tokiói kormány határozott fellépést ígért a nemzeti deviza védelmében. A pénzügyminiszter figyelmeztetése azonban mindössze néhány órára tudta megfékezni a jen gyengülését.

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Hatástalan a verbális intervenció: tovább gyengül a jen
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Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése

Japánban májusban változatlan szinten maradt a maginfláció, részben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amelyek féken tartották az energiaköltségeket. A japán jegybank ennek ellenére további kamatemeléseket fontolgat az év hátralevő részében.

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Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése
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Kamatot csökkenthet az orosz jegybank

Az orosz jegybank a várakozások szerint pénteken kilencedik alkalommal is csökkenti az alapkamatot, mivel a lassuló infláció és a rubel erősödése némi mozgásteret biztosít a döntéshozóknak, bár a gazdaság strukturális problémái továbbra sem enyhültek.

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Kamatot csökkenthet az orosz jegybank
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Megállíthatatlan a dollár - szenved a forint

Az elmúlt napokban nagyot erősödött a dollár a vezető devizákkal szemben és a dollár index egy év után újra 100 fölé került.

A kedvezőbb amerikai növekedési kilátások és a szigorúbbá váló amerikai jegybank együttesen a dollárerősödés irányába mutatnak.

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Az euróval szemben 1,14-et közelíti a dollár árfolyama.

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A japán jenben is izgalmas dolgok történnek. Az erősödő dollár miatt már 161 felett az árfolyam.

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A forint árfolyama a dollár erősödésével párhuzamosan gyengült 309 felett van a dollárral és 353 felett az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap brit konjunktúra adatok érkeznek, valamint több jegybanki döntéshozó tart beszédet. Utóbbi esetben főleg az lehet érdekes, hogy a csökkenő olajár fényében, hogyan alakulnak a kamatvárakozások.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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