Fordulat a dollárban, szárnyal a forint

352 alá erősödött a forint
Nagyot erősödött a frint az elmúlt percekben. 352 alatt kár az euróval és 307 alatt a dollárral szemben.
353 alatt ragadt a forint
Az elmúlt órákban 353 alatt maradt a forint árfolyama az euróval szemben.
308 alá erősödhet a forint a dollárral szemben
A dollár erősödéséből a forint is profitál, mindjárt 308 az árfolyam a dollárral szemben. Az euróvla szemben változatlanul 353 körül az árfolyam.
Gyengülni kezdett a dollár
Gyengülni kezdett a dollár az euróval szemben. A reggeli 1,142-ről már 1,1465-re erősödött az euró a dollárral szemben.
Újra 353 felett a forint árfolyama az euróval szemben
Kis korrekció után folytatódik a forint gyengülése az euróval szemben.
353 alatt a forint
Erősödni próbál a forint az euróval szemben, kis időre 353 alá erősödött az árfolyam.
Hatástalan a verbális intervenció: tovább gyengül a jen
A japán jen továbbra is a négy évtizedes mélypontja közelében mozog a dollárral szemben, bár a tokiói kormány határozott fellépést ígért a nemzeti deviza védelmében. A pénzügyminiszter figyelmeztetése azonban mindössze néhány órára tudta megfékezni a jen gyengülését.
Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése
Japánban májusban változatlan szinten maradt a maginfláció, részben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amelyek féken tartották az energiaköltségeket. A japán jegybank ennek ellenére további kamatemeléseket fontolgat az év hátralevő részében.
Kamatot csökkenthet az orosz jegybank
Az orosz jegybank a várakozások szerint pénteken kilencedik alkalommal is csökkenti az alapkamatot, mivel a lassuló infláció és a rubel erősödése némi mozgásteret biztosít a döntéshozóknak, bár a gazdaság strukturális problémái továbbra sem enyhültek.
Megállíthatatlan a dollár - szenved a forint
Az elmúlt napokban nagyot erősödött a dollár a vezető devizákkal szemben és a dollár index egy év után újra 100 fölé került.
A kedvezőbb amerikai növekedési kilátások és a szigorúbbá váló amerikai jegybank együttesen a dollárerősödés irányába mutatnak.
Az euróval szemben 1,14-et közelíti a dollár árfolyama.
A japán jenben is izgalmas dolgok történnek. Az erősödő dollár miatt már 161 felett az árfolyam.
A forint árfolyama a dollár erősödésével párhuzamosan gyengült 309 felett van a dollárral és 353 felett az euróval szemben.
A mai nap brit konjunktúra adatok érkeznek, valamint több jegybanki döntéshozó tart beszédet. Utóbbi esetben főleg az lehet érdekes, hogy a csökkenő olajár fényében, hogyan alakulnak a kamatvárakozások.
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