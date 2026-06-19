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Hatástalan a verbális intervenció: tovább gyengül a jen
Deviza

Hatástalan a verbális intervenció: tovább gyengül a jen

Portfolio
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A japán jen továbbra is a négy évtizedes mélypontja közelében mozog a dollárral szemben, bár a tokiói kormány határozott fellépést ígért a nemzeti deviza védelmében. A pénzügyminiszter figyelmeztetése azonban mindössze néhány órára tudta megfékezni a jen gyengülését.

A jen pénteken, tokiói idő szerint a déli órákban 161,30 körül mozgott a dollárral szemben. A 161,95-ös szint áttörése 1986 decembere óta nem látott mélypontot jelentene.

Katajama Szacuki pénzügyminiszter ugyan határozott fellépést helyezett kilátásba a spekulatív devizapiaci mozgásokkal szemben, az elemzők szerint azonban nyilatkozata visszafogottabb volt, mint az áprilisi intervenciót megelőző figyelmeztetések.

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A piac továbbra is fokozott figyelemmel kíséri Tokió lépéseit, mivel a japán hatóságok egy váratlan beavatkozással is élhetnek. Az amerikai ünnepnap miatti alacsonyabb forgalom egyszerre növeli a spekuláció lehetőségét és egy esetleges intervenció hatékonyságát.

A jen gyengülését a dollár általános erősödése is felerősíti. Az amerikai deviza három hónapja nem látott kétnapos emelkedést produkált, miután a befektetők a Fed várható kamatemelését kezdték árazni. Ez háttérbe szorította a japán jegybank kamatemelését, amely az irányadó rátát 1995 óta nem látott szintre emelte, de nem tudta érdemben támogatni a jent. Himino Rjózó, a BoJ alelnöke szerint az árfolyam továbbra is meghatározó tényező a gazdaság és az infláció szempontjából.

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Japán május végéig mintegy 11,73 ezer milliárd jen (72,8 milliárd dollár) értékben avatkozott be a devizapiacon a jen védelmében. Az intervenciót feltehetően külföldi értékpapírok, köztük amerikai államkötvények eladásából finanszírozták, ami Washington figyelmét is felkeltheti.

Katajama elmondta, hogy a devizapiaci helyzet a franciaországi G7-csúcson is napirenden volt, ahol a résztvevő országok megerősítették korábbi árfolyam-politikai vállalásaikat.

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