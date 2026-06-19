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Kamatot csökkenthet az orosz jegybank
Deviza

Kamatot csökkenthet az orosz jegybank

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Az orosz jegybank a várakozások szerint pénteken kilencedik alkalommal is csökkenti az alapkamatot, mivel a lassuló infláció és a rubel erősödése némi mozgásteret biztosít a döntéshozóknak, bár a gazdaság strukturális problémái továbbra sem enyhültek.

A Bloomberg által megkérdezett tizenegy elemző közül tíz arra számít, hogy az Oroszországi Föderáció Központi Bankja 50 bázisponttal 14 százalékra mérsékli az irányadó kamatot. A monetáris enyhítési ciklus egy évvel ezelőtt indult a rekordszintű, 21 százalékos kamatszintről, azóta pedig a jegybank mindegyik ülésén csökkentette az alapkamatot.

A fogyasztói árak növekedése májusban 5,3 százalékra mérséklődött, ami közel hároméves mélypontot jelent,

miközben a szezonálisan kiigazított havi áremelkedés évesített üteme jóval a jegybank 4 százalékos inflációs célja alatt maradt. A lassulás mögött azonban átmeneti tényezők állnak, elsősorban a rubel erősödése, amely az idei negyedévben a világ legjobban teljesítő devizájává vált a dollárral szemben. Az iráni háború kitörése után megugró kőolajbevételek áramlása szintén támogatta a nemzeti valuta árfolyamát, ami visszafogta az importárakat és az inflációs nyomást.

A gazdaság általános állapota ugyanakkor továbbra is aggodalomra ad okot, hiszen az első negyedévben három év után először zsugorodott a GDP, méghozzá 0,2 százalékkal.

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A gazdaságfejlesztési minisztérium az elmúlt hónapban 1,3 százalékról mindössze 0,4 százalékra rontotta a 2026-os évre vonatkozó növekedési előrejelzését. A beruházási kedv szintén jelentősen visszaesett, miután a tőkeberuházások volumene az első negyedévben több mint 14 százalékkal zuhant, ami miatt Vlagyimir Putyin elnök is a beruházások ösztönzését sürgette. A költségvetési hiány ráadásul az emelkedő olajbevételek dacára is növekedett, mivel a Kreml továbbra is hatalmas összegeket fordít az ukrajnai háborúra.

A jegybanki kamatcsökkentések ellenében több kockázati tényező is hat, például a parlament gyorsított eljárásban fogadta el a kormány túlköltekezését lehetővé tevő költségvetési módosításokat. Emellett az ukrán dróncsapások következtében jelentős finomítói kapacitások estek ki, ami lokális üzemanyaghiányhoz és az árak gyorsabb emelkedéséhez vezetett. Az amerikai-iráni megállapodást követően visszaeső olajárak pedig gyengíthetik a rubel erősödésének inflációcsökkentő hatását.

A fogyasztói kereslet mindezek ellenére erős maradt, a reálbérek két számjegyű ütemben növekednek, a munkanélküliségi ráta pedig történelmi mélyponton stagnál. Az Oxford Economics közgazdásza, Tatyjana Orlova rámutatott, hogy a védelmi iparban foglalkoztatottak létszáma a háború előtti félmillióról 2,8 millióra ugrott, és az ágazatban a bérek is az átlagosnál gyorsabb ütemben emelkednek, miközben ebben a statisztikában a tényleges katonai szolgálatot teljesítők még nem is szerepelnek. A nemzetközi szankciók és a hadigazdálkodás strukturális torzulásai miatt az orosz jegybanknak egyre komolyabb kihívást jelent az infláció leszorítása anélkül, hogy recesszióba sodorná a gazdaságot.

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