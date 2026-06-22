352 forint környékéről indítja a hetet az euró

A múlt héten a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos békehírek és a meredeken csökkenő olajár jelentősen támogatta a forintot: az euró árfolyama 350 forint alá süllyedt, míg a dollár 301 forint közelébe esett. A kedvező hangulatnak azonban a hét második felében vége szakadt, miután a Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzéseket ismertetett.
A Fed üzenete felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat, ami erősítette a dollárt. Az amerikai deviza 2025 májusa óta nem látott szintre kapaszkodott, a forint pedig néhány nap alatt visszaadta az előző időszakban elért nyereségének jelentős részét.
Hétfő reggel az euró árfolyama 352 forint alatt mozgott.
A forint minimális gyengülést mutatott a közös európai devizával szemben, de egyértelmű irány még nincs.
A dollár jegyzése hétfő reggel 307 forint körül alakult.
A hét első napján az euróövezetből érkezik fontos adat: délután teszik közzé a júniusi előzetes fogyasztói bizalmi indexet. Emellett beszédet tart Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke.
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