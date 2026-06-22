Este is gyengül a forint

Oda-vissza táncol a forint
Az euróval szemben ismét 352,5 felett jár a forintárfolyam, de az esti órákban is csak mérsékelt mozgások látszanak.
A dollárral szemben 308,5-nél van a kurzus, közel a napi mélypontjához.
Lagarde tiszta vizet öntött a pohárba: rendkívüli egyeztetés kell Kínával
A devizaárfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a kínai jüan a Nemzetközi Valutaalap értékelése szerint tartósan alulértékelt – jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke. Az EKB elnöke Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, aki az EU és Kína közötti kereskedelmi mérleghiány kezelése érdekében sürgette az egyeztetéseket. Merz az 1985-ös Plaza-egyezményt hozta fel példaként, ám Lagarde szerint annak megismétlése a megváltozott gazdasági körülmények miatt ma nem feltétlenül lenne célravezető.
Jól reagál a font a brit kormányválságra
Az euróval szemben a brit fizetőeszköz egyelőre 0,5 százalékos erősödéssel reagált Keir Starmer kormányfő lemondására: az árfolyam már 1,1588 felett jár.
A forinttal szemben is ugyanekkora erősödéssel már 408,05-nél jár a váltás.
Még mindig szűk sávban mozog a forintárfolyam
A forintárfolyam az euróval szemben visszajött a napi mélypontjáról, 352,5 alá, de egy órája még 353,8-nál mozgott a váltás.
A dollár 308 forintba kerül, de egy órája volt már a kurzus 308,65 felett is.
308 forint környékén a dollár
Az euró 352 felett forog, a dollár pedig 308 forint.
Utóbbi 1,3 egységgel erősödött a forinttal szemben.
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
A forint erősödése és a magyar kötvénypiacok átalakulása izgalmas kérdéseket vet fel a gazdasági szereplők számára. 2026. június 24-én online befektetői klubunkon járjuk körül, hogy mi áll a magyar deviza megerősödése mögött, és mire számíthatunk a következő hónapokban. A Portfolio szakmai eseményén vezető elemzők és piaci szakértők segítségével megfejtjük a forint jövőjét.
352 felett a forint
A forint 0,6 egységgel gyengült az euróval szemben kora délutánig, ez 352 feletti árfolyamot jelent.
Picit gyengül a font
Az angol font kismértékben gyengült a dollárral szemben, miután Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn bejelentette lemondását a kormányzó Munkáspárt éléről, ami egyúttal a kormányfői tisztségéből való távozását is jelenti.
A dollárral szemben gyengül a forint
A dollárral szemben a forint 0,9 egységgel gyengült, amely 307,5-ös árfolyamot jelent.
Keresi az irányt a forint
Az euróval szemben a forint a 352-es szint körül mozog, néha erősödik a péntek esti szinthez képest, néha gyengül.
Erősödni kezdett a forint
A forint délelőtt erősödni kezdett az euróval szemben, az árfolyam a 351-e szint felé indult.
Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát
Dél-Korea gazdasága jóval erősebben teljesíthet 2026-ban: az ING friss előrejelzése szerint a korábban várt 3 százalék helyett 4 százalékos lehet az idei éves GDP-növekedés. A kedvezőbb kilátások hátterében elsősorban a félvezetőipar lendülete áll, amelyet a globális mesterségesintelligencia-beruházási hullám táplál. Emellett az év második felében javulhatnak az energiaellátási feltételek is, ami mérsékelheti a gazdaságra nehezedő külső nyomást.
352 forint környékéről indítja a hetet az euró
A múlt héten a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos békehírek és a meredeken csökkenő olajár jelentősen támogatta a forintot: az euró árfolyama 350 forint alá süllyedt, míg a dollár 301 forint közelébe esett. A kedvező hangulatnak azonban a hét második felében vége szakadt, miután a Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzéseket ismertetett.
A Fed üzenete felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat, ami erősítette a dollárt. Az amerikai deviza 2025 májusa óta nem látott szintre kapaszkodott, a forint pedig néhány nap alatt visszaadta az előző időszakban elért nyereségének jelentős részét.
Hétfő reggel az euró árfolyama 352 forint alatt mozgott.
A forint minimális gyengülést mutatott a közös európai devizával szemben, de egyértelmű irány még nincs.
A dollár jegyzése hétfő reggel 307 forint körül alakult.
A hét első napján az euróövezetből érkezik fontos adat: délután teszik közzé a júniusi előzetes fogyasztói bizalmi indexet. Emellett beszédet tart Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke.
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