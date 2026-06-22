308 forint környékén a dollár
Az euró 352 felett forog, a dollár pedig 308 forint.
Utóbbi 1,3 egységgel erősödött a forinttal szemben.
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
A forint erősödése és a magyar kötvénypiacok átalakulása izgalmas kérdéseket vet fel a gazdasági szereplők számára. 2026. június 24-én online befektetői klubunkon járjuk körül, hogy mi áll a magyar deviza megerősödése mögött, és mire számíthatunk a következő hónapokban. A Portfolio szakmai eseményén vezető elemzők és piaci szakértők segítségével megfejtjük a forint jövőjét.
352 felett a forint
A forint 0,6 egységgel gyengült az euróval szemben kora délutánig, ez 352 feletti árfolyamot jelent.
Picit gyengül a font
Az angol font kismértékben gyengült a dollárral szemben, miután Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn bejelentette lemondását a kormányzó Munkáspárt éléről, ami egyúttal a kormányfői tisztségéből való távozását is jelenti.
A dollárral szemben gyengül a forint
A dollárral szemben a forint 0,9 egységgel gyengült, amely 307,5-ös árfolyamot jelent.
Keresi az irányt a forint
Az euróval szemben a forint a 352-es szint körül mozog, néha erősödik a péntek esti szinthez képest, néha gyengül.
Erősödni kezdett a forint
A forint délelőtt erősödni kezdett az euróval szemben, az árfolyam a 351-e szint felé indult.
Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát
Dél-Korea gazdasága jóval erősebben teljesíthet 2026-ban: az ING friss előrejelzése szerint a korábban várt 3 százalék helyett 4 százalékos lehet az idei éves GDP-növekedés. A kedvezőbb kilátások hátterében elsősorban a félvezetőipar lendülete áll, amelyet a globális mesterségesintelligencia-beruházási hullám táplál. Emellett az év második felében javulhatnak az energiaellátási feltételek is, ami mérsékelheti a gazdaságra nehezedő külső nyomást.
352 forint környékéről indítja a hetet az euró
A múlt héten a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos békehírek és a meredeken csökkenő olajár jelentősen támogatta a forintot: az euró árfolyama 350 forint alá süllyedt, míg a dollár 301 forint közelébe esett. A kedvező hangulatnak azonban a hét második felében vége szakadt, miután a Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzéseket ismertetett.
A Fed üzenete felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat, ami erősítette a dollárt. Az amerikai deviza 2025 májusa óta nem látott szintre kapaszkodott, a forint pedig néhány nap alatt visszaadta az előző időszakban elért nyereségének jelentős részét.
Hétfő reggel az euró árfolyama 352 forint alatt mozgott.
A forint minimális gyengülést mutatott a közös európai devizával szemben, de egyértelmű irány még nincs.
A dollár jegyzése hétfő reggel 307 forint körül alakult.
A hét első napján az euróövezetből érkezik fontos adat: délután teszik közzé a júniusi előzetes fogyasztói bizalmi indexet. Emellett beszédet tart Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke.
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