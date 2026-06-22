NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína 2 0 Ausztria
AUT
 Vége
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
NOR
Norvégia Szenegál
SEN
 Kedd 02:00
I csoport
  • Megjelenítés
Kapaszkodót talált a forint az euróval szemben
Deviza

Kapaszkodót talált a forint az euróval szemben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A forint mind a dollárral mind pedig az euróval szemben gyengült hétfőn. Előbbi 352,5 felett, utóbbi 308,5 forint magasságában mozgott délután, este viszont a közös európai devizára visszaerősödött a magyar fizetőeszköz. A brit fizetőeszköz enyhén gyengült a nap folyamán, és végül 1,324 dolláron állapodott meg, miután a Starmer lemondását követő hirtelen pánikban egészen 1,318 dollárig süllyedt. A befektetők a háborús híreket is figyelik: a közvetítőként fellépő Katar és Pakisztán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy olyan ütemtervben, amely hatvan napon belül elvezethet a végleges egyezséghez. A hír hatására a kőolaj ára hordónként 1,6 százalékkal, 79,3 dollárra csökkent. Az árak esését ugyanakkor korlátozta, hogy Donald Trump amerikai elnök a konfliktus kiújulását vetítette előre, Teherán pedig a Hormuzi-szoros lezárásával fenyegetett.
Megosztás

Kicsit visszaerősödött a forint a nap végére

Napi szinten már csak 0,07 százalékos gyengülésben áll a forint az euróval szemben, 352,2-nél. Az árfolyamot leginkább a Hormuzi-szoros megnyitásával és lezárásával kapcsolatos amerikai és iráni bejelentések határozták meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár erősödni tudott a feszülségek enyhe éleződése miatt, napi szinten több mint 1,5 egységgel gyengült a forint az amerikai devizával szemben, 308,3 környékén jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kapaszkodót talált a forint

Napi mélypontjáról kicsit visszakorrigált a magyar deviza: az euróárfolyam 352,3-ig jött vissza, pedig délután 4-kor már 352,8-nál is járt már.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Oda-vissza táncol a forint

Az euróval szemben ismét 352,5 felett jár a forintárfolyam, de az esti órákban is csak mérsékelt mozgások látszanak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 308,5-nél van a kurzus, közel a napi mélypontjához.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Lagarde tiszta vizet öntött a pohárba: rendkívüli egyeztetés kell Kínával

A devizaárfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a kínai jüan a Nemzetközi Valutaalap értékelése szerint tartósan alulértékelt – jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke. Az EKB elnöke Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, aki az EU és Kína közötti kereskedelmi mérleghiány kezelése érdekében sürgette az egyeztetéseket. Merz az 1985-ös Plaza-egyezményt hozta fel példaként, ám Lagarde szerint annak megismétlése a megváltozott gazdasági körülmények miatt ma nem feltétlenül lenne célravezető.

Tovább a cikkhez
Lagarde tiszta vizet öntött a pohárba: rendkívüli egyeztetés kell Kínával
Megosztás

Jól reagál a font a brit kormányválságra

Az euróval szemben a brit fizetőeszköz egyelőre 0,5 százalékos erősödéssel reagált Keir Starmer kormányfő lemondására: az árfolyam már 1,1588 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forinttal szemben is ugyanekkora erősödéssel már 408,05-nél jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Még mindig szűk sávban mozog a forintárfolyam

A forintárfolyam az euróval szemben visszajött a napi mélypontjáról, 352,5 alá, de egy órája még 353,8-nál mozgott a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 308 forintba kerül, de egy órája volt már a kurzus 308,65 felett is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

308 forint környékén a dollár

Az euró 352 felett forog, a dollár pedig 308 forint.

Utóbbi 1,3 egységgel erősödött a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül

A forint erősödése és a magyar kötvénypiacok átalakulása izgalmas kérdéseket vet fel a gazdasági szereplők számára. 2026. június 24-én online befektetői klubunkon járjuk körül, hogy mi áll a magyar deviza megerősödése mögött, és mire számíthatunk a következő hónapokban. A Portfolio szakmai eseményén vezető elemzők és piaci szakértők segítségével megfejtjük a forint jövőjét.

Tovább a cikkhez
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
Megosztás

352 felett a forint

A forint 0,6 egységgel gyengült az euróval szemben kora délutánig, ez 352 feletti árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Picit gyengül a font

Az angol font kismértékben gyengült a dollárral szemben, miután Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn bejelentette lemondását a kormányzó Munkáspárt éléről, ami egyúttal a kormányfői tisztségéből való távozását is jelenti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A dollárral szemben gyengül a forint

A dollárral szemben a forint 0,9 egységgel gyengült, amely 307,5-ös árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Keresi az irányt a forint

Az euróval szemben a forint a 352-es szint körül mozog, néha erősödik a péntek esti szinthez képest, néha gyengül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödni kezdett a forint

A forint délelőtt erősödni kezdett az euróval szemben, az árfolyam a 351-e szint felé indult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát

Dél-Korea gazdasága jóval erősebben teljesíthet 2026-ban: az ING friss előrejelzése szerint a korábban várt 3 százalék helyett 4 százalékos lehet az idei éves GDP-növekedés. A kedvezőbb kilátások hátterében elsősorban a félvezetőipar lendülete áll, amelyet a globális mesterségesintelligencia-beruházási hullám táplál. Emellett az év második felében javulhatnak az energiaellátási feltételek is, ami mérsékelheti a gazdaságra nehezedő külső nyomást.

Tovább a cikkhez
Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát
Megosztás

352 forint környékéről indítja a hetet az euró

A múlt héten a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos békehírek és a meredeken csökkenő olajár jelentősen támogatta a forintot: az euró árfolyama 350 forint alá süllyedt, míg a dollár 301 forint közelébe esett. A kedvező hangulatnak azonban a hét második felében vége szakadt, miután a Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzéseket ismertetett.

Kapcsolódó cikkünk

Példátlan tempóval rontott be az amerikai jegybankba az új elnök

Döntött a Fed a kamatokról - Élesen reagál a forint árfolyama

A Fed üzenete felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat, ami erősítette a dollárt. Az amerikai deviza 2025 májusa óta nem látott szintre kapaszkodott, a forint pedig néhány nap alatt visszaadta az előző időszakban elért nyereségének jelentős részét.

Hétfő reggel az euró árfolyama 352 forint alatt mozgott.

A forint minimális gyengülést mutatott a közös európai devizával szemben, de egyértelmű irány még nincs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése hétfő reggel 307 forint körül alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hét első napján az euróövezetből érkezik fontos adat: délután teszik közzé a júniusi előzetes fogyasztói bizalmi indexet. Emellett beszédet tart Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
Lagarde tiszta vizet öntött a pohárba: rendkívüli egyeztetés kell Kínával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility