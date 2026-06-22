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Keresi az irányt a forint
Deviza

Keresi az irányt a forint

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A múlt héten a közel-keleti békehírek és a csökkenő olajár átmenetileg 350 forint alá nyomták az euró árfolyamát, ám a hét második felében a Fed váratlanul szigorú előrejelzései megfordították a trendet. Az erősödő dollár hatására a forint visszaadta korábbi nyereségének jelentős részét. Hétfő reggel az euró 352, a dollár 307 forint körül járt. Hétfőn az eurózóna előzetes fogyasztói bizalmi indexe és Christine Lagarde EKB-elnök beszéde kerül a figyelem középpontjába.
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A dollárral szemben gyengül a forint

A dollárral szemben a forint 0,9 egységgel gyengült, amely 307,5-ös árfolyamot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Keresi az irányt a forint

Az euróval szemben a forint a 352-es szint körül mozog, néha erősödik a péntek esti szinthez képest, néha gyengül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödni kezdett a forint

A forint délelőtt erősödni kezdett az euróval szemben, az árfolyam a 351-e szint felé indult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát

Dél-Korea gazdasága jóval erősebben teljesíthet 2026-ban: az ING friss előrejelzése szerint a korábban várt 3 százalék helyett 4 százalékos lehet az idei éves GDP-növekedés. A kedvezőbb kilátások hátterében elsősorban a félvezetőipar lendülete áll, amelyet a globális mesterségesintelligencia-beruházási hullám táplál. Emellett az év második felében javulhatnak az energiaellátási feltételek is, ami mérsékelheti a gazdaságra nehezedő külső nyomást.

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Az ING megtalálta az AI forradalom egyik legnagyobb nyertes országát
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352 forint környékéről indítja a hetet az euró

A múlt héten a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos békehírek és a meredeken csökkenő olajár jelentősen támogatta a forintot: az euró árfolyama 350 forint alá süllyedt, míg a dollár 301 forint közelébe esett. A kedvező hangulatnak azonban a hét második felében vége szakadt, miután a Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzéseket ismertetett.

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Döntött a Fed a kamatokról - Élesen reagál a forint árfolyama

A Fed üzenete felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat, ami erősítette a dollárt. Az amerikai deviza 2025 májusa óta nem látott szintre kapaszkodott, a forint pedig néhány nap alatt visszaadta az előző időszakban elért nyereségének jelentős részét.

Hétfő reggel az euró árfolyama 352 forint alatt mozgott.

A forint minimális gyengülést mutatott a közös európai devizával szemben, de egyértelmű irány még nincs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése hétfő reggel 307 forint körül alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hét első napján az euróövezetből érkezik fontos adat: délután teszik közzé a júniusi előzetes fogyasztói bizalmi indexet. Emellett beszédet tart Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke.

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