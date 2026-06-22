Lagarde tiszta vizet öntött a pohárba: rendkívüli egyeztetés kell Kínával

A devizaárfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a kínai jüan a Nemzetközi Valutaalap értékelése szerint tartósan alulértékelt – jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke. Az EKB elnöke Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, aki az EU és Kína közötti kereskedelmi mérleghiány kezelése érdekében sürgette az egyeztetéseket. Merz az 1985-ös Plaza-egyezményt hozta fel példaként, ám Lagarde szerint annak megismétlése a megváltozott gazdasági körülmények miatt ma nem feltétlenül lenne célravezető.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szerint a devizaárfolyamokról szóló G7-es tárgyalásokba Kínát is be kell vonni – jelentette a Bloomberg.

Lagarde Friedrich Merz német kancellár korábbi nyilatkozatára reagált, amelyben a politikus nemzetközi egyeztetéseket sürgetett az árfolyamokról az Európai Unió és Kína közötti, egyre mélyülő kereskedelmi mérleghiány kezelése érdekében.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése szerint a kínai jüan tartósan alulértékelt.

Az EKB elnöke Brüsszelben kifejtette, hogy ez teljes mértékben indokolja a G7-ek vezetői, valamint a túlzott egyensúlytalanságokban érintett többi ország közötti egyeztetést az árfolyamkérdésekről. Lagarde hangsúlyozta, a sikeres rendezéshez elengedhetetlen, hogy Kína is a tárgyalóasztalhoz üljön.

Merz a múlt héten az 1985-ös Plaza-egyezményt hozta fel példaként, amikor az Egyesült Államok, Japán, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság pénzügyminiszterei, illetve jegybankelnökei a New York-i Plaza Hotelben koordinált lépésekről állapodtak meg a dollár gyengítése érdekében.

Lagarde ugyanakkor jelezte, hogy ennek a megközelítésnek a megismétlése ma nem feltétlenül lenne célravezető, mivel a Plaza-egyezmény idején még gyökeresen eltérő gazdasági körülmények uralkodtak.

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