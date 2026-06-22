Lagarde tiszta vizet öntött a pohárba: rendkívüli egyeztetés kell Kínával

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szerint a devizaárfolyamokról szóló G7-es tárgyalásokba Kínát is be kell vonni – jelentette a Bloomberg.
Lagarde Friedrich Merz német kancellár korábbi nyilatkozatára reagált, amelyben a politikus nemzetközi egyeztetéseket sürgetett az árfolyamokról az Európai Unió és Kína közötti, egyre mélyülő kereskedelmi mérleghiány kezelése érdekében.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése szerint a kínai jüan tartósan alulértékelt.
Az EKB elnöke Brüsszelben kifejtette, hogy ez teljes mértékben indokolja a G7-ek vezetői, valamint a túlzott egyensúlytalanságokban érintett többi ország közötti egyeztetést az árfolyamkérdésekről. Lagarde hangsúlyozta, a sikeres rendezéshez elengedhetetlen, hogy Kína is a tárgyalóasztalhoz üljön.
Merz a múlt héten az 1985-ös Plaza-egyezményt hozta fel példaként, amikor az Egyesült Államok, Japán, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság pénzügyminiszterei, illetve jegybankelnökei a New York-i Plaza Hotelben koordinált lépésekről állapodtak meg a dollár gyengítése érdekében.
Lagarde ugyanakkor jelezte, hogy ennek a megközelítésnek a megismétlése ma nem feltétlenül lenne célravezető, mivel a Plaza-egyezmény idején még gyökeresen eltérő gazdasági körülmények uralkodtak.
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