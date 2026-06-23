Elkezdték ütni a forintot, folytatódik a lejtmenet

Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
Több mint egyéves csúcsára erősödött az amerikai dollár, miután a piac elkezdte beárazni a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikáját. Eközben a japán jen csaknem négy évtizedes mélypontjára süllyedt. A brit fontot a miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság gyengítette, és az euró árfolyama is süllyedt.
Egyre mélyebb a gödör
Nincs megállás, folytatódik a magyar deviza gyengülése.
- Az euró-forint árfolyama 354,3-ig, míg
- a dollár-forint jegyzés 310,5-ig gyengült kedd délelőttre.
A gyengülés egy szélesebb piaci reakció része: a befektetői hangulatot továbbra is az erősödő dollár, az amerikai jegybank várható szigorú kamatpolitikája és a közel-keleti fejlemények körüli bizonytalanság határozza meg. A magasabb amerikai kamatvárakozások vonzóbbá teszik a dolláreszközöket, ami nyomást helyez a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra is.
Gyengülésnek indul a forint a délutáni kamatvágás után?
A szakemberek szinte biztosra veszik, hogy kedd délután az MNB Monetáris Tanácsa csökkenti majd az alapkamatot. Ez elvileg a forint gyengülését okozhatná, azonban a lépés már be van árazva, illetve annyira erős a befektetői érdeklődés a magyar eszközök iránt, hogy az bőven ellensúlyozhatja a csökkenő kamat hatását.
Új lokális csúcs közelében a dollár
Mindeközben kedden is tovább erősödik a dollár index. A jegyzés ismét 101 felett jár, és már nem kell sok hozzá, hogy a korábbi héten elért lokális csúcsát is meghaladja.
Az amerikai fizetőeszköz erőssége az euró-dollár árfolyamát sem hagyja érintetlenül:
Maradt a gyengülő trend
A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt a forint: a magyar deviza a nyitás óta tovább veszített értékéből,
az euró már 353, a dollár 309 forint közelében jár.
Ez történt hétfőn
Előzmények – a hétfői nap főbb történései:
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Gyengülő forint. A magyar deviza hétfőn mindkét vezető devizával szemben veszített az ejeréből, az euró 352,2, a dollár 308,3 forint környékén zárta a napot. Az euróval szemben napi szinten csak minimális, 0,07 százalékos volt a gyengülés, a dollárral szemben viszont több mint 1,5 egységet gyengült a forint.
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Fed-szigor a háttérben. A forint mozgására nagy kihatással van a dollár ereje. A Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzést adott, ami felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat. A dollár 2025 májusa óta nem látott szintre erősödött.
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Iráni–amerikai egyeztetések: A közvetítőként fellépő Katar és Pakisztán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy ütemtervben, amely hatvan napon belül végleges egyezséghez vezethet. Ha valóban megvalósul, az enyhítheti a piaci nyomást a kisebb devizákon.
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Olajár-korrekció: Az egyeztetések hatására a kőolaj hordónkénti ára 1,6 százalékkal, 79,3 dollárra csökkent.
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Lagarde Kínáról: Christine Lagarde, az EKB elnöke szerint a devizaárfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a jüan az IMF értékelése szerint tartósan alulértékelt. Az elnök Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, aki az 1985-ös Plaza-egyezmény mintájára sürgette az egyeztetéseket.
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