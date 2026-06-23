Gyengülésnek indul a forint a délutáni kamatvágás után?

A szakemberek szinte biztosra veszik, hogy kedd délután az MNB Monetáris Tanácsa csökkenti majd az alapkamatot. Ez elvileg a forint gyengülését okozhatná, azonban a lépés már be van árazva, illetve annyira erős a befektetői érdeklődés a magyar eszközök iránt, hogy az bőven ellensúlyozhatja a csökkenő kamat hatását.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás? Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?

Az elemzők többsége szerint a Monetáris Tanács kedd délután 25 bázisponttal 6%-ra csökkenti majd az alapkamatot, mivel az infláció a vártnál alacsonyabb, a forint továbbra is erős, sőt tovább erősödött, és a nemzetközi színtéren is inkább a megoldás felé halad a közel-keleti konfliktus. A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint akár egy nagyobb, 50 bázispontos vágás is szóba kerülhet az ülésen, de várhatóan marad az óvatos, kisebb lépés.

A forint az áprilisi parlamenti választások óta már mintegy 6,2%-kal erősödött az euróval szemben, az elmúlt napokban a 350-es lélektani szintet is elérte az árfolyam, ami az év közepére várt célár volt – írja kedd reggeli devizapiaci kommentárjában az ING Bank. Hozzáteszik, hogy a reáleffektív árfolyam a 2008-as csúcsokat ostromolja, közben viszont a régiós versenytársakkal szemben továbbra is olcsónak tűnik a forint, ami alapján

még lehet egy kis tér az erősödésre.

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Az ING szerint jelenleg a piac összesen 125 bázispontos kamatvágást áraz az idei évre, majd arra számít, hogy jövőre 4,75% körül lehet az alapkamat mélypontja. A bank szakemberei szerint azonban, ha valóban újraindul a lazítás, akkor további vágásokat kezdhetnek beárazni a befektetők.

Normál esetben a kamatcsökkentés gyengíthetné a forintot, jelenleg azonban a magyar deviza támogatása jórészt a forint eszközök iránti pozitív hangulatból fakad, ami a választásokat követően kialakult. Így a kamat csökkentése egyáltalán nem biztos, hogy forintgyengüléssel jár majd

- emelik ki az elemzésben.

Az ING elemzői arra számítanak, hogy a jelentősebb gyengülés helyett stabilizálódik a jelenlegi szint körül az euró-forint jegyzés, a forgalom pedig csökken a devizapárban. Az esetleges korrekciókkal pedig újra megjelenhetnek a befektetők a piacon. Rövidtávon az erősebb dollár és a magyar kamatvágások 355 felé kormányozhatják az árfolyamot, ott azonban ismét felélénkülhetnek a befektetők.

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