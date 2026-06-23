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FONTOS Gyengült a forintot Varga Mihály szavai után
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Deviza

Gyengült a forint Varga Mihály szavai után

Portfolio
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A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt maradt a forint. A magyar deviza az MNB kamatdöntését követően tovább veszített értékéből, az euró jegyzése 357 közelébe, a dolláré 313 környékére gyengült. Bár a jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, a forint további nagy gyengülésbe kezdett azután, hogy Varga Mihály jegybankelnök a kamatdöntést követő tájékoztatón jelezte: a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a Monetáris Tanács a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre lát teret. A forintot eközben továbbra is befolyásolja az erős dollár, valamint a nemzetközi befektetői hangulatot meghatározó geopolitikai bizonytalanság.
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Pici erősödés

A gyors gyengülést követően kis korrigálásba kezdett és vissza tudott erősödni a forint.

  • Az euró-forint jegyzése ismét a 355-ös szint közelében jár, míg
  • a dollár-forint árfolyam 312 körül stabilizálódott.

A forint ezzel egyelőre ledolgozta a kamatdöntés utáni kezdeti gyengülés jelentős részét.

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Megütötték a forintot

Tovább gyengült a forint arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntést követő tájékoztatóján Varga Mihály jelezte:  a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a Tanács – pozitív reálkamat fenntartása mellett – további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, amelyek folytatásáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt. 

Vagyis a jegybank egy korábban vártnál erőteljesebb kamatcsökkentési pályát vázolt fel.

Az euró-forint jegyzése 355,6 közelében, míg a dollár-forint árfolyam 312,2 körül van most.

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Itt az MNB közleménye: van még tér a kamatcsökkentésre

A Magyar Nemzeti Bank a mai napon 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. A jegyanki közlemény kiemeli, hogy az iráni békefolyamattal a nemzetközi kockázatok mérséklődtek, az uniós források beáramlása lendületet adhat a beruházásoknak. Az erősebb forint hatására csökkentek a lakossági inflációs várakozások. A kamatcsökkentést az energiaárak csökkenése, a pénzpiaci folyamatok javulása és a kedvező inflációs kilátások tették lehetővé. Nyáron pedig akár további kamatcsökkentések is jöhetnek.

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Itt az MNB közleménye: van még tér a kamatcsökkentésre
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Kamatot vágott az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt követően, hogy keddi ülésén 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. A jegybank emellett közzéteszi friss gazdasági előrejelzéseit és közleményét a mai ülésről.

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Kamatot vágott az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
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Megjött a kamatdöntés, reagált a forint

Úgy tűnik, a piac már nagyrészt beárazhatta a mai kamatdöntést: a várakozásoknak megfelelő,

25 bázispontos kamatcsökkentés bejelentését követően a forint nem gyengült, sőt, erősödni kezdett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mi állhat a kezdeti erősödés mögött?

Úgy tűnik, a piac már nagyrészt beárazhatta a mai döntést, hiszen a kamatvágás gyakorlatilag biztosra vehető volt, így az önmagában nem okozott meglepetést. A befektetők számára inkább az jelenthetett meglepetést, hogy a jegybank végül nem egy agresszívebb, 50 bázispontos csökkentés mellett döntött. A kezdeti forinterősödés így arra utalhat, hogy a befektetők a vártnál óvatosabb jegybanki hozzáállást árazzák, ami támogathatja a hazai devizát.

A figyelem most a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóra irányul, ahol a döntéshozók fontos iránymutatást adhatnak arról, hogy

milyen kamatpálya várható az idei év második felében.

A forint szempontjából így a következő órák legalább annyira fontosak lehetnek, mint maga a kamatdöntés.

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Itt az MNB kamatdöntése!

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybank hamarosan közzéteszi friss GDP- és inflációs előrejelzését, az indoklásról pedig közleményt adnak ki, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök is.

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Itt az MNB kamatdöntése!
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A dollár mozgatja a piacokat

Továbbra is szenved a forint: a dollárral szembeni árfolyam kora délután már a

311-es szintet is megcsípte, amire május eleje óta nem volt példa.

A mozgás mögött elsősorban a dollár globális erősödése áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább tarthat a drágulás, mint gondolták: aggasztó jövőképet vázolt fel az EKB

Az eurózóna inflációja még egy tartós közel-keleti békefolyamat esetén is hosszabb ideig a jegybanki célérték felett maradhat – jelentette ki Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza az Európai Parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán.

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Tovább tarthat a drágulás, mint gondolták: aggasztó jövőképet vázolt fel az EKB
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Átmeneti nyugalom?

A gyors délelőtti gyengülés után megállt az esés, az euró 354, a dollár 310 forint körül stabilizálódott. A kérdés az, hogy ez csak egy rövid pihenő-e a gyengülésben, vagy sikerül tartósan megvetnie a lábát ezeken a szinteken.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett

Több mint egyéves csúcsára erősödött az amerikai dollár, miután a piac elkezdte beárazni a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikáját. Eközben a japán jen csaknem négy évtizedes mélypontjára süllyedt. A brit fontot a miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság gyengítette, és az euró árfolyama is süllyedt.

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Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
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Egyre mélyebb a gödör

Nincs megállás, folytatódik a magyar deviza gyengülése.

  • Az euró-forint árfolyama 354,3-ig, míg
  • a dollár-forint jegyzés 310,5-ig gyengült kedd délelőttre.

A gyengülés egy szélesebb piaci reakció része: a befektetői hangulatot továbbra is az erősödő dollár, az amerikai jegybank várható szigorú kamatpolitikája és a közel-keleti fejlemények körüli bizonytalanság határozza meg. A magasabb amerikai kamatvárakozások vonzóbbá teszik a dolláreszközöket, ami nyomást helyez a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra is.

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Gyengülésnek indul a forint a délutáni kamatvágás után?

A szakemberek szinte biztosra veszik, hogy kedd délután az MNB Monetáris Tanácsa csökkenti majd az alapkamatot. Ez elvileg a forint gyengülését okozhatná, azonban a lépés már be van árazva, illetve annyira erős a befektetői érdeklődés a magyar eszközök iránt, hogy az bőven ellensúlyozhatja a csökkenő kamat hatását.

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Gyengülésnek indul a forint a délutáni kamatvágás után?
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Új lokális csúcs közelében a dollár

Mindeközben kedden is tovább erősödik a dollár index. A jegyzés ismét 101 felett jár, és már nem kell sok hozzá, hogy a korábbi héten elért lokális csúcsát is meghaladja.

Az amerikai fizetőeszköz erőssége az euró-dollár árfolyamát sem hagyja érintetlenül:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Maradt a gyengülő trend

A hétfői gyengülés után kedden is nyomás alatt a forint: a magyar deviza a nyitás óta tovább veszített értékéből,

az euró már 353, a dollár 309 forint közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ez történt hétfőn

Előzmények – a hétfői nap főbb történései:

  • Gyengülő forint. A magyar deviza hétfőn mindkét vezető devizával szemben veszített az ejeréből, az euró 352,2, a dollár 308,3 forint környékén zárta a napot. Az euróval szemben napi szinten csak minimális, 0,07 százalékos volt a gyengülés, a dollárral szemben viszont több mint 1,5 egységet gyengült a forint.

  • Fed-szigor a háttérben. A forint mozgására nagy kihatással van a dollár ereje. A Fed új elnöke, Kevin Warsh első kamatdöntő ülésén ugyan változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a vártnál szigorúbb előrejelzést adott, ami felfelé tolta az amerikai kamatvárakozásokat. A dollár 2025 májusa óta nem látott szintre erősödött.

  • Iráni–amerikai egyeztetések: A közvetítőként fellépő Katar és Pakisztán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy ütemtervben, amely hatvan napon belül végleges egyezséghez vezethet. Ha valóban megvalósul, az enyhítheti a piaci nyomást a kisebb devizákon.

  • Olajár-korrekció: Az egyeztetések hatására a kőolaj hordónkénti ára 1,6 százalékkal, 79,3 dollárra csökkent.

  • Lagarde Kínáról: Christine Lagarde, az EKB elnöke szerint a devizaárfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a jüan az IMF értékelése szerint tartósan alulértékelt. Az elnök Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, aki az 1985-ös Plaza-egyezmény mintájára sürgette az egyeztetéseket.

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