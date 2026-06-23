Gyengült a forint Varga Mihály szavai után

Tovább gyengült a forint arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntést követő tájékoztatóján Varga Mihály jelezte: a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a Tanács – pozitív reálkamat fenntartása mellett – további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, amelyek folytatásáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt.

Vagyis a jegybank egy korábban vártnál erőteljesebb kamatcsökkentési pályát vázolt fel.

Az euró-forint jegyzése 355,6 közelében, míg a dollár-forint árfolyam 312,2 körül van most.

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