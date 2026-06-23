Itt az MNB közleménye: van még tér a kamatcsökkentésre

A Magyar Nemzeti Bank mai, 25 bázispontos kamatcsökkentése az energiaárak csökkenése, a pénzpiaci folyamatok javulása, valamint a kedvezőbbé váló inflációs kilátásoknak köszönhető.
Előretekintve a jegyank a- pozitív reálkamat fenntartása mellett - a nyár folyamán további kamatcsökkentésre lát lehetőséget.
Az alábbiakban a teljes indoklást közöljük, a kiemelések tőlünk származnak.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.
Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírása, valamint a Hormuzi-szoros lezárásának feloldása után a nemzetközi gazdasági környezet rendeződése fokozatosan valósulhat meg. A világpiaci olajárak és az európai gázárak csökkenésnek indultak, ugyanakkor továbbra is meghaladják az iráni konfliktus előtti szinteket.
Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal emelte irányadó rátáit, míg a Federal Reserve nem változtatott a kamatkondíciókon júniusban. A japán jegybank 25 bázispontos kamatemelésről döntött. A cseh jegybank 25 bázisponttal emelte irányadó rátáját. A piacok a globálisan meghatározó és a régiós jegybankok részéről is emelkedő kamatszintet áraznak. A fejlett piaci hosszú hozamok historikus összevetésben is magas szinteken állnak.
A magyar GDP 2026 első negyedévi 1,7 százalékos növekedéséhez főként a belső keresleti tételek bővülése járult hozzá, miközben a nettó export fékezte azt. Áprilisban a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés egyaránt nőtt. A versenyszféra bérdinamikája a korábbi évekhez képest lassabb, de a reálbérek emelkedése élénk. A munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony.
A hazai konjunktúra erősödését 2026-ban is elsősorban a háztartások fogyasztása támogatja. Az elérhetővé váló uniós források lendületet adhatnak a beruházásoknak, ennek növekedési hatása fokozatosan jelentkezhet. Felvevőpiacaink növekedése lassabb lehet, ami visszafogottabb külső keresletet okoz. A júniusi előrejelzés alapján a magyar GDP 2026-ban 2,0 százalékkal, 2027-ben 3,0 százalékkal, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal emelkedik. A folyó fizetési mérleg egyenlege idén átmenetileg romlik, majd egyensúlyi szint körül alakul.
Májusban az infláció 1,8 százalékra, a maginfláció 2,0 százalékra csökkent. Az áremelkedési ütem mérséklődése az élelmiszerek és az iparcikkek lassuló árdinamikájához köthető, amit az erősebb forint dezinflációs hatása támogatott. A lakossági inflációs várakozások az elmúlt hónapok során jelentősen csökkentek, míg a vállalatok árvárakozásai az iráni konfliktus elhúzódásának hatására némileg emelkedtek.
A júniusi előrejelzés inflációs pályája érdemben lefelé tolódott a márciusi Inflációs jelentésben várthoz képest. Az erősebb forint, valamint az energia- és élelmiszerárak mérséklődése alacsonyabb inflációt eredményez. Az iráni konfliktus enyhülésével az üzemanyagok piaci ára a védett ár szintje alá mérséklődik. Az áremelkedés üteme az idei év hátralévő részében és a jövő év folyamán is a 3 százalékos jegybanki cél alatt alakul. Éves átlagban idén 1,8 százalékon, 2027-ben 2,3 százalékon, 2028-ban pedig 3,0 százalékon alakul az infláció. Az infláció az árréskorlátozások azonnali kivezetése esetén sem emelkedne a 3 százalékos jegybanki cél fölé, így az intézkedés hatályon kívül helyezése nem veszélyeztetné az árstabilitást.
A Monetáris Tanács kockázati értékelése alapján a júniusi előrejelzés alappályáját kiegyensúlyozott inflációs és felfelé mutató növekedési kockázatok övezik.
A Tanács által kiemelt kockázati pályák javuló hazai fundamentumok miatt mérséklődő kockázati prémiummal, tartósan alacsonyabb inflációs várakozásokkal, feltörekvő gazdaságokból történő tőkekivonással, valamint emelkedő bérdinamikával számolnak.
A Monetáris Tanács értékelése szerint az energiaimporthoz kapcsolódó euroeladási eszköz az iráni konfliktus első heteiben hatékonyan járult hozzá a devizapiaci stabilitás fenntartásához. Az energiapiaci kockázatok enyhülését, valamint a pénzpiaci folyamatok kedvező alakulását figyelembe véve a Monetáris Tanács arról döntött, hogy az eszköz 2026. június 30-ig marad elérhető.
A júniusi előrejelzés megerősítette, hogy az inflációs kilátások érdemben javultak. A geopolitikai feszültség oldódásával a globális kockázati környezet kedvezőbbé vált. A hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt, amihez hozzájárult az európai uniós forrásokkal kapcsolatos, a Kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás. Ezek a tényezők érdemben növelik a monetáris politikai mozgásteret. Előretekintve a hazai kockázati megítélést elsősorban a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások befolyásolják.
A Monetáris Tanács mai ülésén az alapkamatot 25 bázisponttal, 6,00 százalékra mérsékelte. Az O/N betéti kamat 5,00 százalékra, az O/N hitelkamat 7,00 százalékra csökkent.
A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Az inflációs várakozások horgonyzásához, és ezáltal az árstabilitási cél eléréséhez elengedhetetlen a hazai pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása.
Előretekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a Tanács – pozitív reálkamat fenntartása mellett – további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, amelyek folytatásáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt.
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